Türkiye'de hibrid otomobil satışları 2,5 katına çıktı

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Avrupa’nın dizelden kaçışı hızlandı. 2017’nin ilk 3 ayında yüzde 46 olan dizel motorlu araç satışı, bu yılın ilk 3 ayında yüzde 38’e geriledi. Dizelden kaçan tüketici elektrikli ve hibrid otomobillere yöneldi. Peki Türkiye’de durum ne? Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD), bu yılın ilk çeyreğinde hibrid otomobil satışlarının 2,5 katına çıktığını açıkladı.

TEHAD, 2018 yılının ilk 3 ayında Türkiye’de satılan elektrikli ve hibrid otomobil marka ve modellerine ilişkin son rakamları açıkladı. Paylaşılan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde 1295 adetlik otomobil satışının 48 adetlik bölümünü tamamen elektrikli modeller oluşturdu. Hibrid motorlu araçların satış adeti ise 1247 olarak gerçekleşti. Bu satışlarla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 katına denk gelen satış rakamına ulaşıldı.

Hibrid'in lideri Toyota

Hibrid otomobiller arasında en çok tercih edilen model yine değişmedi. Toyota C-HR modeli ilk 3 ayda 920 adet satış gerçekleştirdi. 2017 yılında pazara dahil olan Kia Niro hibrid modeli de 85 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı. %100 elektrikli araçlarda ise Renault ZOE 36, BMW i3 modeli de 12 adet satış rakamına ulaştı.

TEHAD kurucusu Berkan Bayram, 2018 yılı ilk çeyrekteki satışlarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye Elektrikli ve Hibrid otomobil pazarının 2018 yılı ilk çeyrek satış rakamlarına baktığımızda, ülkemizdeki otomobil kullanıcısının Hibrid modellere gösterdiği ilginin artık süreklilik kazandığını rahatlıkla görebiliyoruz. Özellikle hibrid otomobiller özelinde getirilen ÖTV düzenlemesi, otomobil kullanıcısı için cazip bir durum yaratmış gibi görünüyor. Fakat en son gündeme gelen MTV oranlarının artırılması konusu hibrid araç sahipleri arasında endişelere de yol açtı. Rakamlarda henüz bu olumsuz durumu göremesek de, yıl sonu toplam rakamlarda bir düşüş yaşanabilir."