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Türkiye'de hibrid otomobil satışları 2,5 katına çıktı

2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de satılan elektrikli ve hibrid otomobil marka ve modellerine ilişkin son rakamlar açıklandı. Paylaşılan verilere göre, satışlar geçen yılın 2,5 katına ulaştı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türkiye'de hibrid otomobil satışları 2,5 katına çıktı
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Avrupa’nın dizelden kaçışı hızlandı. 2017’nin ilk 3 ayında yüzde 46 olan dizel motorlu araç satışı, bu yılın ilk 3 ayında yüzde 38’e geriledi. Dizelden kaçan tüketici elektrikli ve hibrid otomobillere yöneldi. Peki Türkiye’de durum ne? Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD), bu yılın ilk çeyreğinde hibrid otomobil satışlarının 2,5 katına çıktığını açıkladı.

TEHAD, 2018 yılının ilk 3 ayında Türkiye’de satılan elektrikli ve hibrid otomobil marka ve modellerine ilişkin son rakamları açıkladı. Paylaşılan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde 1295 adetlik otomobil satışının 48 adetlik bölümünü tamamen elektrikli modeller oluşturdu. Hibrid motorlu araçların satış adeti ise 1247 olarak gerçekleşti. Bu satışlarla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 katına denk gelen satış rakamına ulaşıldı.

Hibrid'in lideri Toyota 

Hibrid otomobiller arasında en çok tercih edilen model yine değişmedi. Toyota C-HR modeli ilk 3 ayda 920 adet satış gerçekleştirdi. 2017 yılında pazara dahil olan Kia Niro hibrid modeli de 85 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı. %100 elektrikli araçlarda ise Renault ZOE 36, BMW i3 modeli de 12 adet satış rakamına ulaştı.

TEHAD kurucusu Berkan Bayram, 2018 yılı ilk çeyrekteki satışlarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye Elektrikli ve Hibrid otomobil pazarının 2018 yılı ilk çeyrek satış rakamlarına baktığımızda, ülkemizdeki otomobil kullanıcısının Hibrid modellere gösterdiği ilginin artık süreklilik kazandığını rahatlıkla görebiliyoruz. Özellikle hibrid otomobiller özelinde getirilen ÖTV düzenlemesi, otomobil kullanıcısı için cazip bir durum yaratmış gibi görünüyor. Fakat en son gündeme gelen MTV oranlarının artırılması konusu hibrid araç sahipleri arasında endişelere de yol açtı. Rakamlarda henüz bu olumsuz durumu göremesek de, yıl sonu toplam rakamlarda bir düşüş yaşanabilir."


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Yasakpınar 1 yıl en beğenilen
Özetle Toyota'nın başarısı.
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bozkan23 1 yıl
toyota gibi bir markaya tabut üretiyor deyince ilber ortaylı hocam geldi aklıma nedense
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Yasakpınar 1 yıl eric13
Valla biraz saçma bir yorum. Haklı sebepler olsa bile sırf eleştiri yapılacak diye saçmalamaya gerek yok.
Bmw i8 almak isteyen birisi muadil olarak i3 görmez. i8 alan kişi ekonomik olsun diye yada sırf hybrid diye aracı almıyor sonuçta.
Valla biraz saçma bir yorum. Haklı sebepler olsa bile sırf eleştiri yapılacak diye saçmalamaya gerek yok.Bmw i8 almak isteyen birisi muadil olarak i3 gör...
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nightbringer 1 yıl
Kia Niro veya Yaris Hibrit kullanmak ve test etmek isterdim
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MetalWave 1 yıl
yaris hybrid kullanıcısı olarak yollarda hybrid görmek beni mutlu ediyor. İstanbul içi bol trafikte 36 lt lik depomla 30 lt kullanarak 700 km yol yaptım. kışın 600 e düşüyor. düşünün benzinli otomatik ve ekonomik bir arada. ayrıca bakımdan başka masrafı olmayan, ömürlük şanzımanlı, 65 binde hala ilk fren balataları duran bir araç. Hyundai i20 ve ford fiestanın 800 tl istediği bakımlara 500 tl vererek servisten çıkmamda bana bonus(chr de aynı tutar)
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callandor 1 yıl
Selam,
Turkiye'de faaliyet gosteren buyuk bir ilac firmasi filosuna (750 araci var) 660 tane CHR katacak.
Kontrat imzalanmis durumda. Yukaridaki rakamlara girer mi girmez mi bilemem ama hali hazirda icinde degilse, Toyota iyice pekistirir yerini.
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Sanal Bellek 1 yıl callandor
CH-R'nin 1.2 Turbo versiyonu da var. Hibrit motorlu versiyonu olduğuna emin misiniz? Güzel bir gelişme olur.
CH-R'yi yolda çok görüyorum. Ne kadarı hibrit bilemiyorum.
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bozkan23 1 yıl
toyota gibi bir markaya tabut üretiyor deyince ilber ortaylı hocam geldi aklıma nedense
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Earth_Dreams 1 yıl
Nissan Leaf satista olsa 5 katinada cikar.Avrupa da en cok tutulan elektrikli-hybrid model.Menzili de diger modellere göre baya yuksek.
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isomania 1 yıl Earth_Dreams
ufak nacizane bir düzeltme yapayım. hybrid araçlarda menzil olmaz. menzil olursa hybrid olmaz elektrikli araç olur.
hybrid araçların en büyük özelliği menzilinin olmamasıdır. benzin veya mazotu koyduğun sürece hybrid araçtan maksimum düzeyde yararlanırsın.
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parker48 1 yıl
Nasip olur 5 yıl sonra arabayı değiştirirsem, mevcut dizel aracımın yerine Corolla Hibrit olmadı Hyundai Ioniq satınalma planlarım dahilinde, zaten mevcut listeye bakarsak Türkiyede en çok satan sedan kasa yapısı hiç yok gibi. Bu açık kapanırsa satışlarda ciddi artış olacaktır. Toyota dünyada da hibrit araçlarda öncü sayılır, Prius kaç yıllardır piyasada, elbette kaymağını yiyecektir. Zamanında Honda Civicler gelmişti Türkiyeye sonra sessiz sedasız nesilleri kayboldu.
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eric13 1 yıl
Alim gucunun de nasil dramatik sekilde dustugunun gostergesi. Eskiden 16 tane i8 satilirken onun musterileri daha ucuz model olan i3'e kaymis. Normal tabii 1 milyona yaklasti fiyati artan dovizle
1 Yanıt Yanıtla +3
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Yasakpınar 1 yıl eric13
Valla biraz saçma bir yorum. Haklı sebepler olsa bile sırf eleştiri yapılacak diye saçmalamaya gerek yok.
Bmw i8 almak isteyen birisi muadil olarak i3 görmez. i8 alan kişi ekonomik olsun diye yada sırf hybrid diye aracı almıyor sonuçta.
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batuta 1 yıl
Toyota tabut yerine araba üretmeyi denese rekor bile kırar
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Yasakpınar 1 yıl en beğenilen
Özetle Toyota'nın başarısı.
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darkaura 1 yıl Yasakpınar
evet, kendine ozel vergi duzenlemesi cikartmak toyotanin basarisi. hybrid araclara duzenlenen vergi indirimine bir bakin, ordaki motor hacmi ve motor gucu sinirlarina, birebir toyotanin hybrid rav4 ve c-hr modellerinin motor ozelliklerinin aynisi oldugunu goreceksiniz.
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elektrikli araçlar, toyota c-hr hybrid ve
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