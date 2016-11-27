Türkiye'de korsan dizi-film siteleri yılda 1 milyon dolardan fazla kazanıyor

Ağustos ayında yayımlanan TÜİK raporuna göre Türkiye genelinde internet bağlantısına sahip olan hane oranı 2013 yılında %50’iken günümüzde %77’ye yükseldi. Tabi internet kullanımına bağlı olarak bireylerin internet üzerinden korsan dizi ve film izleme oranı da gittikçe yükseliyor. Netflix gibi uygulamaların ülkemizde popülaritesini arttırması, Tivibu, kablolu TV kanalları ve bazı yapımcı şirketlerin arşivlerini açmasına rağmen bu oran pek azalacak gibi de durmuyor.

Özellikle Fikir Sanat Eserleri Kanunu’nun bütün bu korsan yayınlarla mücadelede eser sahibini yalnız bırakması bu siteler hakkında sadece basit kapatma kararları alınabilmesine olanak tanıyor, site sahipleri ise kısa sürede farklı bir web sitesi adı alarak korsan yayınlara kaldıkları yerden devam edebiliyor

Yıllık Kazançları Çok Yüksek

İnternet trafiği takip sitesi olan alexa.com’un verilerine göre Kasım 2016 'da Türkiye’de en çok tıklanan 100 siteden 7’si korsan dizi film yayınlama üzerine. Statscrop.com’a göre ise bu 7 web sitenin aylık toplam geliri 110.000 dolar civarında. Tabi torrent ve diğer indirme siteleri de hesaba katılınca eser sahiplerinin zararı daha yüksek boyutlara ulaşıyor. Bu miktar her ne kadar yabancı film dağıtım şirketlerinin dikkatini çekmek için yeterli olmasa da özellikle yerli yapımcılar ve dağıtıcı şirketleri epey zorluyor.

http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569