Türkiye'de korsan dizi-film siteleri yılda 1 milyon dolardan fazla kazanıyor

Ağustos ayında yayımlanan TÜİK raporuna göre Türkiye genelinde internet bağlantısına sahip olan hane oranı 2013 yılında %50’iken günümüzde %77’ye yükseldi. Tabi internet kullanımına bağlı olarak bireylerin internet üzerinden korsan dizi ve film izleme oranı da gittikçe yükseliyor. Netflix gibi uygulamaların ülkemizde popülaritesini arttırması, Tivibu, kablolu TV kanalları ve bazı yapımcı şirketlerin arşivlerini açmasına rağmen bu oran pek azalacak gibi de durmuyor.
Özellikle Fikir Sanat Eserleri Kanunu’nun bütün bu korsan yayınlarla mücadelede eser sahibini yalnız bırakması bu siteler hakkında sadece basit kapatma kararları alınabilmesine olanak tanıyor, site sahipleri ise kısa sürede farklı bir web sitesi adı alarak korsan yayınlara kaldıkları yerden devam edebiliyor
Yıllık Kazançları Çok Yüksek
İnternet trafiği takip sitesi olan alexa.com’un verilerine göre Kasım 2016 'da Türkiye’de en çok tıklanan 100 siteden 7’si korsan dizi film yayınlama üzerine. Statscrop.com’a göre ise bu 7 web sitenin aylık toplam geliri 110.000 dolar civarında. Tabi torrent ve diğer indirme siteleri de hesaba katılınca eser sahiplerinin zararı daha yüksek boyutlara ulaşıyor. Bu miktar her ne kadar yabancı film dağıtım şirketlerinin dikkatini çekmek için yeterli olmasa da özellikle yerli yapımcılar ve dağıtıcı şirketleri epey zorluyor.
http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
He tabi ücretsiz olduğu için belirlediğin müzikleri karışık çalıyor ileri geri alamıyorsun ara sıra reklam çıkıyor ama en azından müziği gönül rahatlığı ile yasal bir zeminde dinliyorsun.
Bu spotify in ücretsiz sisteminin bu tarz filmlere de gelmesi lazım. Telefonumdan ya da bilgisayarımdan filmi izleyeyim. Arada reklam çıksın. Ya da bazı sınırlamalar olsun. Ama insanlar ücretsiz film izleyebilsin.
Yoksa millet torrent den abaniyor direk. Ya da bu tarz siteler dünyanın parasını kazanıyor.
sigara sahnesi buzlu içki sahnesi buzlu meme sahnesi buzlu kan sahnesi buzlu.
eee ne anladık bu işten hem para ver hem bu şekilde izle, ondan sonra korsan izlemeyin hee tamam izlemeyiz.
Bu daha tehlikeli bir sorun
Türkiye korsanın en son engellenmesi gerektiği ülkelerden biri, zira polis bile korsan kullanıyor. Önce güçlü ekonomi ve iyi bir alım gücü, sonra korsan yasağı diyorum.
Ayrıca korsan izlenen filmlerin dizilerin %90'ı(belki fazlası) yabancı kaynaklı, ödenen ücretlerin ülkeye pek bir faydası olmayacak.
Büyük vergiler konsa bu sefer alınabilir seviyeden iyice uzaklaşacak. Şahsen film-dizi çok nadir izlerim komple kaldırılsa beni çok etkilemez,
ama eğlencesi film-dizi olan bir kesim var ve ücretsiz olarak işlerini görüyorlar, bu ümitsizlik dolu durumda alım gücü sıfıra yaklaşmışken onu da
ellerinden alırsanız insanlar ne yapsın?
ABD'deki malikane sahibi zenginlerin daha zengin olmasını mı savunalım, kendi alım gücü olmayan insanımızı mı?
Korsana rağmen adamlar bu zenginliklere sahip, demek ki emekleriyle hakettiklerinden çok fazlasını kazanıyorlar.
Alacak olan, durumu olan zaten benim gibi alır izler.
Durumu vs sebepleri olan zaten almayacaktır, korsanlar illaki olacaktır.
Yasal uygulamaya abone olacak olur. Korsanlar yasal firmalara bir şey kaybettirmez.
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