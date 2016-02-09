Türkiye’de rüzgar enerjisine rekor ilgi

Haber Müdürü
Devlet tarafından da desteklenen yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarında 2015 çok hareketli geçti. Özellikle güneş enerjisine ilişkin yatırımlar ciddi anlamda ses getirmesine karşın aslında rüzgar enerjisine yapılan yatırımlarda da dikkat çekici rakamlar söz konusu.
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), 2015 yılında gerçekleşen rakamlara ilişkin yayınladığı raporda, ülkemizde rüzgar enerjisi kullanım oranlarını ortaya koydu. 2015 yılında 956 MW kapasiteli yeni santral işletmeye alındı ve toplamda kurulu güç 4718 MW seviyesine ulaşmış oldu. Bu rakamlara göre 3 yılda rüzgar enerjisi kapasitesi 2 katlık bir artış göstermiş oldu. 2012’de rakamlar 2312 MW, 2013’te 2958 MW, 2014 yılında da 3762 MW olarak gerçekleşmişti.
Bu arada hali hazırda inşası devam eden 61 rüzgar enerji santralinin kurulu gücü 1868 MW seviyesinde. 2016’da tamamlanacak bu santraller ile toplam rakam 7000MW seviyesine yaklaşmış olacak. Bu arada hali hazırda başvurusu yapılan ve değerlendirme aşamasında olan yatırımlarda ise rakamlar 3000 MW’ın üzerine çıkıyor. Sadece Doğu Anadolu’da 1713 MW, Güney Doğu Anadolu’da ise 1011 MW toplam kapasiteye sahip başvurular değerlendirme aşamasında.
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin açıkladığı rapordaki diğer ilgi çekici detaylar ise şöyle:
- İşletmedeki santrallerin %74’ü Ege ve Marmara bölgesinde yer alıyor.
- İller sıralamasında 923 MW ile Balıkesir birinci, 807 MW ile İzmir ikinci, 574 MW ile de Manisa üçüncü sırada.
- Türkiye'de kapasite sırasına göre rüzgar enerji santrali bulunan iller: Balıkesir, İzmir Manisa, Hatay, Osmaniye, Çanakkale, İstanbul, Aydın, Mersin, Kırşehir, Afyon, Kayseri, Uşak, Kırklareli, Sivas, Bursa, Amasya, Bilecik, Tokat, Tekirdağ, Muğla, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Edirne.
Ülkemizde olduğu gibi dünyada da rüzgar enerjisine yatırımlar her yıl hızlı bir şekilde artıyor. Türkiye rüzgar enerjisinden en çok faydalanan ilk 20 ülke arasında yer alıyor. Dünyada genelinde ise rakamlar şöyle:
- Çin: 128.752 MW
- ABD: 114.763 MW
- Almanya: 74.472 MW
- Hindistan: 25.088 MW
- İspanya: 22.987 MW
- İngiltere: 12.44 MW
- Kanada: 11.205 MW
- Fransa: 9.285 MW
- İtalya: 8.663 MW
- Brezilya: 5.939 MW
http://www.tureb.com.tr/tr/tureb-basin-bildirisi/591-tureb-08022016-basin-bildirisi#ag2016 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hazineye ait arazileri kullanma hakkı veya irtifak hakkı olarak talep edebilirsiniz.Tabi ki bu karar diğer kurumlarla yapılacak yazışmalar sonrasında uygun olduğuna dair bir yazı geldiğinde gerçekleşebilir.Bunun sebebi de talep ettiğiniz taşınmaz aslında bir orman,sit alanı,askeri bölge,dsi gibi kurumlara kullanım ve koruma için ayrılmış olabilir.
Ayrıca diyelim ki tüm işlemler tamam ve talep ettiğiniz arsada ön izin hakkı(projenin hazırlanması ve uygun ortam ) verilebilir sonrasında irtifak hakkını kullanmaya başladığınızda ilk 3 yıl için ihale bedeline yüzde 70 oranında indirim uygulanır.
Bu oranlar çeşitli şartlarda artabiliyor.
Sonrasında diyelim ki sizin projeniz aslında bir yenilenebilir enerji projesi bu durumda teşvikleriniz hakkında Milli emlak genel tebliğ sıra no 362 de Madde 11'de şöyle yazar: Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesisinin tapuya tescil edildiği veya kullanma izni sözleşmesinin notere onaylatıldığı tarihten itibaren 10/05/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 8 inci maddesinde ve diğer ilgili mevzuatında belirtilen sürede tesisin işletmeye geçmesi şartıyla irtifak hakkı ve Kullanma izni bedeline yüzde 85 oranında indirim uygulanır.
Örneğin 500kw kadar 20 yıl 500kw 1mw arasında olanlara 30 yıl boyunca irtifak hakkı sağlanabiliyor. Ve bu yıllar sonunda üretim verimliliği yüzde 80 altında olmayacak şekilde sağlam ve işler durumda iken bedelsiz olarak irtifak hakkı ve Kullanma hakkı sonunda bu yapılar BEDELSİZ olarak hazineye intikal ediyor.
Diyeceğim o ki bunlar sadece benim hatırladıklarım. Aslında bir çok teşvik mevcut ve bu yatırımları yapıp ciddi paralar kazanan ve sonrasında bu değerlerin bedelsiz olarak devletin himayesine geçmesi bence artı bir değer.
Eğer ki rüşvetçi,işini yapmayan veyahut kötü niyetli memurlar karşınıza çıkıyorsa ilk iş olarak Bimer-Cimer gibi kurumlara düzgün ve açık bir şekilde mevcut durumu bildirin. Kesinlikle söz konusu olay ilgili kurum amirlerine ulaşacaktır. Ne kadar çok kanıtınız varsa ilgili bildirimde yer alsın ki sizde bu şeref yoksunu memurlardan kurtulun bizde kurtulalım. Bunlar sonuç vermez ise hangi siyasi parti olursa olsun kapısını çalın ve mevcut durumdan bahsedin. Bir şekilde sözü geçer veyahut bir şeyler olur.
Sonuç olarak mevcut durumda gerçek anlamda teşvikler mevcut ya şu dersiniz;''Yok teşvik yok engeller var,kimse ilgilenmiyor bu ne biçim ülke''(Kişiyi tembelliğe iter)
Ya da dersiniz '' Tevşik var tamam ama yeterli,(yetersiz) ben neler yapabilirim.Engeller varsa bunları nasıl aşabilirim.Daha fazla nasıl bu imkanlardan yararlanabilir'' (Kişiye hayallerine ulaştırır)
Lütfen olabildiğince hergün resmi gazete bakın. İnternet ortamında günlük ulaşabilirsiniz hepsini okuyun demiyorum ki okumak hayli zaman alır ama ilgi alanınızda yayımlanan bir mevzuatı okuyun bilgi sahibi olun belli mi olur belki bir teşvik ve proje ile hem ülkeye faydanız olmuş olur hemde hayalleriniz gerçekleşmiş olur.
Diyeceksin ki sen ne yapıyorsun?(Ki ben derdim biri böyle yazsa)
Öncelikle kendi alanımda mevzuata hakim olmaya çabalıyorum.Ayrıca devletin bana verdiği parayı kabul ederek memur oldum bu yüzden maaşımdan şikayetçi değilim.Kötü niyetli şeref yoksunu memurlar gibi olmamak her şeyi yapıyorum.
Burada yazdıklarım ile herhangi bir siyasi partiyi övmüyorum ya da eleştirmiyorum bu durumun altını çizeyim sadece mevcut durumda bilgi sahibi olduklarımı bildirdim.Sektöre girmeye çalışmış karşısına çıkan engeller olmuş biri varsa yazsın eleştirsin bundan daha doğal bir şey olamaz.Yanlış olana yanlış doğru olana doğru diyeceğiz ki bizlerde gerçek bireyler olmuş olalım.
Ee biz ne yapalım.