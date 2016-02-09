Türkiye’de rüzgar enerjisine rekor ilgi

Devlet tarafından da desteklenen yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarında 2015 çok hareketli geçti. Özellikle güneş enerjisine ilişkin yatırımlar ciddi anlamda ses getirmesine karşın aslında rüzgar enerjisine yapılan yatırımlarda da dikkat çekici rakamlar söz konusu.

İşletmedeki santrallerin %74’ü Ege ve Marmara bölgesinde yer alıyor.

İller sıralamasında 923 MW ile Balıkesir birinci, 807 MW ile İzmir ikinci, 574 MW ile de Manisa üçüncü sırada.

Türkiye'de kapasite sırasına göre rüzgar enerji santrali bulunan iller: Balıkesir, İzmir Manisa, Hatay, Osmaniye, Çanakkale, İstanbul, Aydın, Mersin, Kırşehir, Afyon, Kayseri, Uşak, Kırklareli, Sivas, Bursa, Amasya, Bilecik, Tokat, Tekirdağ, Muğla, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Edirne.



Çin: 128.752 MW ABD: 114.763 MW Almanya: 74.472 MW Hindistan: 25.088 MW İspanya: 22.987 MW İngiltere: 12.44 MW Kanada: 11.205 MW Fransa: 9.285 MW İtalya: 8.663 MW Brezilya: 5.939 MW Ülkemizde olduğu gibi dünyada da rüzgar enerjisine yatırımlar her yıl hızlı bir şekilde artıyor. Türkiye rüzgar enerjisinden en çok faydalanan ilk 20 ülke arasında yer alıyor. Dünyada genelinde ise rakamlar şöyle:

http://www.tureb.com.tr/tr/tureb-basin-bildirisi/591-tureb-08022016-basin-bildirisi#ag2016

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Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), 2015 yılında gerçekleşen rakamlara ilişkin yayınladığı raporda, ülkemizde rüzgar enerjisi kullanım oranlarını ortaya koydu. 2015 yılında 956 MW kapasiteli yeni santral işletmeye alındı ve toplamda kurulu güç 4718 MW seviyesine ulaşmış oldu. Bu rakamlara göre 3 yılda rüzgar enerjisi kapasitesi 2 katlık bir artış göstermiş oldu. 2012’de rakamlar 2312 MW, 2013’te 2958 MW, 2014 yılında da 3762 MW olarak gerçekleşmişti.Bu arada hali hazırda inşası devam eden 61 rüzgar enerji santralinin kurulu gücü 1868 MW seviyesinde. 2016’da tamamlanacak bu santraller ile toplam rakam 7000MW seviyesine yaklaşmış olacak. Bu arada hali hazırda başvurusu yapılan ve değerlendirme aşamasında olan yatırımlarda ise rakamlar 3000 MW’ın üzerine çıkıyor. Sadece Doğu Anadolu’da 1713 MW, Güney Doğu Anadolu’da ise 1011 MW toplam kapasiteye sahip başvurular değerlendirme aşamasında.Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin açıkladığı rapordaki diğer ilgi çekici detaylar ise şöyle: