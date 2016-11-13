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Türkiye’de üretilen ilk hibrit crossover otomobilin fiyatı belli oldu

Toyota’nın ülkemizde üretimini gerçekleştirdiği hibrit otomobili C-HR’ın fiyatı belli oldu. Sakarya’dan dünyaya satılacak olan aracın Türkiye fiyatı ve satış tarihi yazımızda!
2 yıl
26,7b
2
75
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’de üretilen ilk hibrit crossover otomobilin fiyatı belli oldu
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Toyota’nın 350 milyon Euro yatırım yaparak ülkemizde üretimine başladığı hibrit C-HR modeli  sonunda yollara çıkmaya hazır. Kasım ayından bu yana dünya genelinde sevkiyatlarına başlanan araç, ülkemizdeki satış noktalarına da gönderilmeye başlandı.

Eylül ayından bu yana günde üç vardiyalı olarak tam kapasite sürdürülen üretim aşamasında 5 bin kişiye de istihdam sağlanıyor. TNGA platformuna dahil bir aracın Japonya dışında üretildiği ilk ülke bu model ile birlikte Türkiye olmuş oldu. Prius ile birlikte Avrupa hibrit pazarında zaten ciddi bir kitlesi bulunan Toyota, TNGA platformunda mühendislik tecrübesini bir adım öteye taşıyor. Dengeli ağırlık merkezi dağılımı, konfor, frenleme ve sürüş hakimiyeti adına destekleyici bir çok gelişme ve yüksek gövde dayanıklılığı platformu öne çıkaran detaylardan.

Fiyatı Ne Olacak?

Aracın 1.2 litre motora sahip turbo benzinli versiyonu 83 bin 850 liradan satışta. Asıl merak edilen seçenek olan yeni hibrit 1.8 litre VVT-i motorlu çözüm ise 98 bin liradan satışa çıkıyor. Ek donanım seçenekleri ile rakam 100 bin lirayı aşabiliyor. 1.8 litre hibrit motora sahip olan modelin şehir içi yakıt tüketimi 3.8 litre, şehirlerarası ise 4.2 litre.

Otomobilin Advance olarak adlandırılan baz donanımda 17inç alüminyum alaşımlı jant, çift bölgeli klima, 8inç Toyota Touch 2 araç içi eğlence sistemi, geri görüş kamerası, yağmur sensörü, hız sabitleyici, LED gündüz farları, otomatik park freni gibi özellikler sunması dikkat çekiyor.

Ne Zaman Satışa Çıkacak?

15 Kasım’dan itibaren ülkemizde satışta olacak olan otomobil, 3 yıl 100 bin kilometre garanti ile satılacak. Hibrit aksam ve buna bağlı batarya sistemi ise 5 yıl 100 bin kilometre garanti altında olacak. Dileyen kullanıcılar 5 yıl bitmeden 25 Euro + KDV ödeyerek hibrit checkup yaptırıp 1 yıl 15 bin kilometre boyunca ek garanti imkanına kavuşuyor. Hibrit check-up olanağı her yıl yaptırmak şartıyla araçlara 10 yıl boyunca sunulacak.


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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
Burdan anlamamız gereken üretimin burda olması fiyatlara en ufak bir düşüm sağlamıyor, ulaşım zorluğunun olmaması vesaire, demek ki yurt dışından gelen araçların fiyatları hiç de fena değilmiş aslında bu aracın fiyatına bakılırsa.
Burdan anlamamız gereken üretimin burda olması fiyatlara en ufak bir düşüm sağlamıyor, ulaşım zorluğunun olmaması vesaire, demek ki yurt dışından gelen araçları...
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2 Yanıt Yanıtla +57
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LegalPW 2 yıl
Evet toyota çok büyük bir marka fakat burada işçilerin hakkını sömürmeye devam ediyor , sürekli sözleşmeli işçi alarak işçilerin tazminat haklarını kullanamamasına sebep oluyor. inanın bu fabrikanın ülkemize en ufak bir getirisi yoktur, japon ve korelilerin türkiyeyi seçme sebebi kaliteli ve ucuz işçiliktir, Resmen bizi kullanıyorlar en kısa sürede kendi markamızı üretip bu tür kan emicilere fırsat vermemeliyiz.
Evet toyota çok büyük bir marka fakat burada işçilerin hakkını sömürmeye devam ediyor , sürekli sözleşmeli işçi alarak işçilerin tazminat haklarını kullanamamas...
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2 Yanıt Yanıtla +40
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Lepanto 2 yıl g00ch
g00ch
Şehir içi / dışı yakıt tükemi ters yazılmış sanırım.

Doğru yazılmış hocam batarya fren yapıldıkça şarj olduğu için ve şehir içinde daha fazla fren yapıldığı için hibritlerde esas tasarruf şehir içinde oluyor zira batarya daha fazla şarj olma imkanı bulduğu için elektrik motoru daha fazla devreye girebiliyor.
g00chŞehir içi / dışı yakıt tükemi ters yazılmış sanırım.Doğru yazılmış hocam batarya fren yapıldıkça şarj olduğu için ve şehi...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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DH Misafiri 1 yıl
her şirket kar elde etmelidir devlet vergilerde daha uygun ve sözleşmelerde çalışacak vatandaşlarımızın hakları konusunda daha tutumlu olmalı biraz da ;) bu şekilde tepki vermek ülkeyi kısır, üretim yapılamayan bir yer haline getirir bunu unutma hem ayrıca toyota'da piyasalardaki rekabetlere göre işçisinden üretilen araçlarının fiyatlarına kadar kar elde edebilmek için en uygun finansal hesabı yapar
diğer tüm işletme şirket yada holding'ler gibi
Hayat bahsettiğin kadar basit değil dostum
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaslar bunda cift motor var ilk elektrik motoru kullaniliyor kalkis durus esnasinda bu motor kullaniliyor 30 km hiz siniri gecilince diger motor devreye giriyor buda ilk kalkistaki asiri yakit tuketimini azaltiyor bataryalar panasonic tarafindan ozel uretilmis kendi kendini sarj eden batarya sikinti cikarmiyor.arabada hosuma gitmeyen tek sey ic kismi biraz dar gibi geldi bana kilolu biri veya uzun biriyseniz tavsiye etmiyorum
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ademcell 2 yıl
sabah.com.tr/...
sanırım bu kazadaki araç Toyota c-hr.
sürücü hatasını dikkate almazsak aracın güvenliği ne düzeyde acaba?
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alemburda34 2 yıl ademcell
Bataryalar cok can sıkıcı cok hizli alev aliyorlar. Aracin icinde sıkıssan olmesen yanarak olebilirsin.
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mcoskun75 2 yıl
Yaris hibrit kullanıcısıyım dikkatli kullanımla şehir içi dışı ortalama 4.5lt 4.7lt arası değerleri görüyorum. Bu arabada 5lt değerlere yaklaşır. Fabrika değerlerine ulaşmak zor
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LambayaFunfDe 2 yıl
Fiyatlar çok da yerinde bence. 1.8 litre bir araba ve bu kadar az yakıyor, muadili olan bu fiyatta bir örnek gösterebilir misiniz? Pejo 3008? Honda crv? Hyundai opel filen zaten deme, Mercedes, BMW? Bu fiyatta bu güzellikte bir araba yok.
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nomad1975 2 yıl
Aracın en üst fiyatını gördünüz mü?Ve buna ilave opsiyon paket fiyatlarına bir bakın.Tesvik varmış indirimli fiyat olur diye bakayım dedim pişman oldum.Bir daha da bakmayı asla düşünmem,böyle fiyat politikası devlet bize indirim yaptığı rakamı biz son kullanıcıdan kar olarak alalım politikası dedikleri doğru cebindeki paranın önemli kısmını biz bunlardan gösterişli çalalım.
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DH Misafiri 2 yıl
Obaa japonlar ilk defa beğendiğim bir araç tasarlamış. Kıyamet yakın aga.
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Jehat_40 2 yıl
İyi kı ulkemızde yapılmıs böle bı zıhnıyet bole bı vergi anlası halkına bu kadar geciren baska bi ülke varmı acaba ?
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omerr89 2 yıl
İnceleme videosu vardı forumda.Arka koltukların baş mesafesi çok dar gibi geldi.
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xxzero 2 yıl
Citroen DS4 ü andırdı bana.
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