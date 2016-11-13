Türkiye’de üretilen ilk hibrit crossover otomobilin fiyatı belli oldu

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Toyota’nın 350 milyon Euro yatırım yaparak ülkemizde üretimine başladığı hibrit C-HR modeli sonunda yollara çıkmaya hazır. Kasım ayından bu yana dünya genelinde sevkiyatlarına başlanan araç, ülkemizdeki satış noktalarına da gönderilmeye başlandı.

Eylül ayından bu yana günde üç vardiyalı olarak tam kapasite sürdürülen üretim aşamasında 5 bin kişiye de istihdam sağlanıyor. TNGA platformuna dahil bir aracın Japonya dışında üretildiği ilk ülke bu model ile birlikte Türkiye olmuş oldu. Prius ile birlikte Avrupa hibrit pazarında zaten ciddi bir kitlesi bulunan Toyota, TNGA platformunda mühendislik tecrübesini bir adım öteye taşıyor. Dengeli ağırlık merkezi dağılımı, konfor, frenleme ve sürüş hakimiyeti adına destekleyici bir çok gelişme ve yüksek gövde dayanıklılığı platformu öne çıkaran detaylardan.

Fiyatı Ne Olacak?

Aracın 1.2 litre motora sahip turbo benzinli versiyonu 83 bin 850 liradan satışta. Asıl merak edilen seçenek olan yeni hibrit 1.8 litre VVT-i motorlu çözüm ise 98 bin liradan satışa çıkıyor. Ek donanım seçenekleri ile rakam 100 bin lirayı aşabiliyor. 1.8 litre hibrit motora sahip olan modelin şehir içi yakıt tüketimi 3.8 litre, şehirlerarası ise 4.2 litre.

Otomobilin Advance olarak adlandırılan baz donanımda 17inç alüminyum alaşımlı jant, çift bölgeli klima, 8inç Toyota Touch 2 araç içi eğlence sistemi, geri görüş kamerası, yağmur sensörü, hız sabitleyici, LED gündüz farları, otomatik park freni gibi özellikler sunması dikkat çekiyor.

Ne Zaman Satışa Çıkacak?

15 Kasım’dan itibaren ülkemizde satışta olacak olan otomobil, 3 yıl 100 bin kilometre garanti ile satılacak. Hibrit aksam ve buna bağlı batarya sistemi ise 5 yıl 100 bin kilometre garanti altında olacak. Dileyen kullanıcılar 5 yıl bitmeden 25 Euro + KDV ödeyerek hibrit checkup yaptırıp 1 yıl 15 bin kilometre boyunca ek garanti imkanına kavuşuyor. Hibrit check-up olanağı her yıl yaptırmak şartıyla araçlara 10 yıl boyunca sunulacak.