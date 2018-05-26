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Türkiye’de ve Avrupa’da devlet yayınları için vatandaş ne kadar ödüyor?

TRT'ye ne kadar ödüyoruz? Türkiye'de ve Avrupa'da kamu yayınları için vatandaştan alınan ücretleri bir araya getirdik. Bazı ülkelerde yüklü ücretler istenirken bazı ülkelerde para alınmıyor.
12 ay
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’de ve Avrupa’da devlet yayınları için vatandaş ne kadar ödüyor?
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Kaynak: Statista, BBC

Seçimin yaklaşmasıyla birlikte TRT’nin yayınları ve tarafsızlığı tartışılmaya başlandı. Vatandaşlar TRT’ye tüm halkın para ödediğini ancak yayınların tarafsız olmadığını iddia ediyor. Kamu yayın kuruluşlarının yayın ilkeleri ve istenen ücretler hemen hemen tüm dünyada tartışılıyor. Peki, vatandaşlar bu yayınlar için ne kadar ödüyor?

İsviçre'de referandum yapıldı: Halk ücret alınmaya devam edilsin dedi

İsviçre’de kamu yayıncılığı için hane halkının cebinden çıkan yüksek ücret dolayısıyla referanduma gidildi ve vatandaştan alınan bu ücretin kaldırılıp kaldırılmaması kararı halka bırakıldı. Halkın yüzde 72’si lisans ücretlerinin kaldırılması teklifini reddetti. Statista şirketinin raporuna göre İsviçre'de kamu yayınları için her evden yıllık 418 Euro çıkıyor. Ek olarak yeni televizyonlardan 395 euro bandrol ücreti alınıyor.

Avrupa'da ücret almayan ülkeler

Yakın zamanda Macaristan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde kamu yayınları için alınan ücret kaldırıldı. Belçika, Bulgaristan, Finlandiya, İzlanda, Malta ve Hollanda’da uzun zamandır yayınlardan ücret alınmıyor.

Lisans ücreti en düşük ülkeler

Avrupa ülkelerindeki en düşük lisans ücreti yıllık 36 euro ile Yunanistan’da. Ardından İspanya geliyor. Evlerinde televizyon olsun olmasın İspanya’daki tüm haneler yıllık 38 euro ödüyor. İtalya’da hem yıllık 90 euro ücret alınıyor hem de elektrik faturalarından kısmi kesinti yapılıyor.

Türkiye’de ne kadar ödüyoruz?

Ülkemizde, elektrik faturalarının yüzde 2’si TRT’ye gidiyor. Ayrıca sıfır elektronik cihazlardan da TRT bandrol ücreti adında ücret alınıyor. Televizyondan yüzde 16, telefondan yüzde 10, bilgisayar ve tabletlerden yüzde 2 oranında vergi alınıyor.

TRT, 2017’de elektrik faturalarından 690 milyon lira gelir elde etti. TRT bandrolünden elde edilen güncel gelir miktarı açıklanmazken 2015 yılında 679 milyon lira elde edildi duyurulmuştu. Artan ve kapsamı genişleyen bandrol ücretlerinden dolayı 2017 yılında TRT’nin kasasına sadece bandrollerden 1 milyar liranın üzerinde gelirin girdiği tahmin ediliyor.

Sayıştay’ın 2015 yılı Kamu İşletmeleri raporuna göre, TRT’nin toplam gelirinin 1,7 milyar TL ve bandrol ücretinin de bu gelir içerisindeki payının yüzde 38,3, elektrik faturaları payının ise yüzde 47,5 olduğu görülüyor.  Reklamlar, gelirlerinin sadece yüzde 5’lik bölümünü oluşturuyor. 2015 yılında açıklanan gider ise 1.9 milyar TL. TRT, 2015 yılını 147 milyon TL gider fazlalığı ile kapattı.

TRT bandrol ücreti, internete bağlanabilen hemen hemen tüm cihazlardan alınıyor. Endüstri 4.0 ve IoT sistemler için kullanılan Arduino gibi mini bilgisayarlardan dahi yüzde 2 oranında vergi alınıyor. Endüstri 4.0’ın gelişimine TRT bandrol ücretinin engel olmaması adına “bilgisayar” tanımının daha doğru bir şekilde yapılması gerekiyor.


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HIGHER 12 ay en beğenilen
Onların kanallarında diriliş erturul ve 7/24 akp propagandası yapılmıyor.
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michael01 12 ay
ingiltere benim gördüğüm bu paranın hakkını veren tek ülke olabilir. Neredeyse kalitesi bütün belgeseller bbc den
2 Yanıt Yanıtla +134
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yav he he aynen 12 ay
türkiye tabloda en yukarıda oldugu için liste dışı yapılmış yanlış anlaşılmasın yine 1.
trt bandrol saçmalığını, saçma sapan vergileri ve bunları dönüşlerini konuşmaya gerek yok
türkiye tabloda en yukarıda oldugu için liste dışı yapılmış yanlış anlaşılmasın yine 1.trt bandrol saçmalığını, saçma sapan vergileri ve bunları dönüşlerin...
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1 Yanıt Yanıtla +83
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OrQuN 10 ay
İnce babamız kazansaydıda TRT denen kurumu kapatsaydı keşke.. Verdiğim veya zorla aldıkları tüm pay/haraçlar haram zıkkım olsun.
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DH Misafiri 11 ay
ben olsam trt yi hemen kapatır oradan gelecek parayı da asgari ücrete yansıtırdım. akp propagandası yapmaktan ve oradaki dumbazları beslemekten başka bir işe yaradığı yok
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aydınayhan 12 ay
savasi kazandik ve son din deyiz diye
amerika ingiltere bizle ugrasip harac tehdit edip somurum bitirme yolundalar
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ImRoyal 12 ay
Parti propagandası kamu yayını değildir. AKP kamu kaynaklarını utanmadan sıkılmadan kendi parti çalışmaları için kullanıyor. Daha da ötesi AKP artık kendini devlet sanmaya başladı bile. FETÖ soruşturmasında AKP hariç nerdeyse her kesimden insan soruşturuldu. Çok ilginç. Afganistan profilindeki bir ülkenin dünyanın köklü kanun devletleriyle kıyaslanması da ilginç. Nerdeyse bütün çağdaş yasaları Avrupa'dan alıyor Türkiye.
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argat44 12 ay
Bu nasıl haber ? Gider fazlalığı ne demek ? onca gelire rağmen zarar ettirmeyi başardık yazamadınızmı ?
İsviçrede Her televizyondan 395 Euro alınıyor yalanına kim inanır ? TV zaten kaç para.
Ver Mehteri...
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chosen85 12 ay
Toplam reklam pazari 8 milyar TL, sadece TV 3,8 milyar TL.
Diger kanallar reklam gelirleri ile bu isi idare edebiliyor, kar etmiyorlarsa yayina devam etmenin amaci ne?
Sorum su, 1,9 milyar harcayan TRT ne yapti da bu kadar harcadi? Bu kadar harcayan isletmenin 2 milyar geliri olmasi lazim ki mumkunati yok.
Bana oyle geliyor ki, TRT de ciftlige donmus.
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Tensi 12 ay
TRT bizden gaspettigi paralar ile kimsenin izlemedigi diziler yaptirtip birilerini zengin ediyor. Kalan zamanlarinda da ulkenin yarisini yok sayan yayinlar yapiyor. O zaman aldigi o paranin yarisini da iade etsin bize. Iktidar yalakalarini izlemek isteyenler icin zaten fazlasiyla gazete - tv mevcut.
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Wake Up Lieutenant 12 ay
2011 yılından itibaren televizyon izlemiyorum ama televizyon izlemememe rağmen benden de trt payı alıyorlar

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DHBSC55 12 ay
yazıktır günahtır bunedir ya,bu kadar halk sömürülürmü,demmeki az yapıyorlar, oy verirken bunu düşünmedikleri için,özür diliyorum düşünmekten bahsettim,bunların yapamayacağı birşey çünkü.
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AnotherPlanet 12 ay
Danimarka'da en vasıfsız işten kazanacağınız para saatlik 15 euro. Bir de gelir seviyesine göre oranlasana yalaka editör.
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