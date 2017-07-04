Türkiye’nin hava savunması için kritik kararlarda sona gelindi

Tam Boyutta Gör



Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma sistemleri konusundaki ihtiyacı uzunca bir süredir biliniyor ve bu noktada önemli görüşmeler yürütülüyor. Kısa bir süre önce Putin’in yardımcılarından Vladimir Kojin’in Rusya ile Türkiye’nin S-400 satışı konusunda anlaşmaya vardığını aktarmasının ardından bu söylemleri doğrulayan bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’tan geldi.

TRT’deki bir yayına katılan bakan açıklamasında Türkiye’nin acil ihtiyaçlarını S-400 sistemlerini satın alarak çözeceğini aktardı. Rusya’dan alınacak teçhizat konusunda tüm teknik görüşmelerin nihayete erdiğini belirten bakan, Türkiye’nin kendi içinde son bir karar aşamasında olduğunu ifade ediyor.

Fransa ve İtalya ile Önemli Çalışma

Rusya konusunun dışında bakanın açıklamalarında önemli bir ifade daha dikkat çekiyor. Türkiye’nin kendi füze sistemlerini geliştirmek için uzunca bir süredir çalışma yaptığını zaten biliyorduk. Uzun vadede S-400’ün yerini alacak füzelerin geliştirilmesi konusunda Fransa ve İtalya da gündemdeki yerini koruyor.

Bakan Işık, Fransa ve İtalya ile bir işbirliğine gidileceğini açıkladı ancak bir detay paylaşmadı. Bilindiği gibi İtalya – Fransa ortaklığı ile geliştirilen uzun menzil – orta irtifa hava savunma sistemi Aster füzeleri 2015 yılında Türkiye’nin de gündemine gelmişti. %66’sı Fransız, %33’ü ise İtalyan olarak finanse edilen sisteme sonradan İngiltere de çeşitli aşamalarında görev almak üzere dahil olmuştu. 1000km menzilli sistemler için 1997 yılından bu yana çalışmalar yürütülüyor. Hali hazırda kullanıcılar arasında İtalya, Fransa ve İngiltere’nin yanı sıra Mısır, Fas, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeler bulunuyor.