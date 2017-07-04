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Türkiye’nin hava savunması için kritik kararlarda sona gelindi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya’dan S-400 füzeleri alınması konusunda önemli bir açıklama yaptı. Ayrıca Fransa ve İtalya ile önemli iş birlikleri de masada. İşte detaylar:
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’nin hava savunması için kritik kararlarda sona gelindi
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Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma sistemleri konusundaki ihtiyacı uzunca bir süredir biliniyor ve bu noktada önemli görüşmeler yürütülüyor. Kısa bir süre önce Putin’in yardımcılarından Vladimir Kojin’in Rusya ile Türkiye’nin S-400 satışı konusunda anlaşmaya vardığını aktarmasının ardından bu söylemleri doğrulayan bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’tan geldi.

TRT’deki bir yayına katılan bakan açıklamasında Türkiye’nin acil ihtiyaçlarını S-400 sistemlerini satın alarak çözeceğini aktardı. Rusya’dan alınacak teçhizat konusunda tüm teknik görüşmelerin nihayete erdiğini belirten bakan, Türkiye’nin kendi içinde son bir karar aşamasında olduğunu ifade ediyor.

Fransa ve İtalya ile Önemli Çalışma 

Rusya konusunun dışında bakanın açıklamalarında önemli bir ifade daha dikkat çekiyor. Türkiye’nin kendi füze sistemlerini geliştirmek için uzunca bir süredir çalışma yaptığını zaten biliyorduk. Uzun vadede S-400’ün yerini alacak füzelerin geliştirilmesi konusunda Fransa ve İtalya da gündemdeki yerini koruyor.

Bakan Işık, Fransa ve İtalya ile bir işbirliğine gidileceğini açıkladı ancak bir detay paylaşmadı. Bilindiği gibi İtalya – Fransa ortaklığı ile geliştirilen uzun menzil – orta irtifa hava savunma sistemi Aster füzeleri 2015 yılında Türkiye’nin de gündemine gelmişti. %66’sı Fransız, %33’ü ise İtalyan olarak finanse edilen sisteme sonradan İngiltere de çeşitli aşamalarında görev almak üzere dahil olmuştu. 1000km menzilli sistemler için 1997 yılından bu yana çalışmalar yürütülüyor. Hali hazırda kullanıcılar arasında İtalya, Fransa ve İngiltere’nin yanı sıra Mısır, Fas, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeler bulunuyor.


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QuexSeeL 1 yıl en beğenilen
S400 ü alıp tersine mühendislik ile aynısından basalım gizli olarak, sonra ondan öğrendiklerimiz ve kendi geliştirdiklerimizi harmanlayıp 3 sene sonra biz de yaptık artık dışarıdan almamıza gerek yok deriz.
Ya bu toplara girmeden sıfırdan biz yapacağız ya da bu yöntemle kısa yoldan etkili bir hava savunma geliştireceğiz ama bunu en kısa sürede yapmamız şart. Uzun menzilli hava savunma gibi kritik bir etkenin her zerresinin kontrolü bizde olmalı.
S400 ü alıp tersine mühendislik ile aynısından basalım gizli olarak, sonra ondan öğrendiklerimiz ve kendi geliştirdiklerimizi harmanlayıp 3 sene sonra biz de y...
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5 Yanıt Yanıtla +19
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SHADQW 1 yıl
Rus silahları NATO savunma sistemleri ile entegre çalışmaz. Yani NATO sistemindeki radarlarla bu sistemi kullanamazsın. Buradan NATO sistemlerin dışında bir alternatife ihtiyaç duyulması halinde kullanılacak bir sistem arandığında ulaşabiliriz. Bu bize ABD ve NATO ülkelerine olan güvenin azaldığını gösterebilir. Ya da S400 satışı hiç gerçekleşmeyebilir, diplomatik bir hamle olarak bir sona ulaşır...
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baycalh 1 yıl SHADQW
Nato üyesi olan Yunanistan da bu füzeleri kullanıyor.
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Stadhouder 1 yıl
S400 bir balon.Ruslar bir Nato ulkesine asla orijinal s400 modelini satmaz , Sovyet doneminde oldugu gibi export versiyonunu satacaklar.Sosyal medyada vs gordugunuz yok ruslar suriyeden ankaradaki ucagi vurabiliyorlar olayi uzun menzil radar agina entegrasyon ve ellerindeki en uzun menzilli fuze 48N6 ile oluyor.Biz ise bu urunu alinca kendi radar agimiza entegre edemeyecegiz , bizde isler nato agi ile entegreli.S400 kendi radariyla Istanbul veya Ankara gibi sehirlerin kritik savunmasinda kullanilabilir ancak.
Bu urun tamamen bati bloguna blof yapmak icin ortaya atildi yoksa bu ilgili kisiler bunun balon oldugunu ve paramizin bosa gidecegini biliyorlar.Yapilmasi gerek sey gerekli yurtdisi destegi ile orta uzun menzil bir fuze uretmek olmali , cunku fuze oldugunda geri kalan kisimi biz halledebiliriz diye dusunuyorum.Zaten HSS projelerinin neredyse tamami fuze uzerine kurulu.S400 yerine rus destegiyle 9M96E benzeri bir fuze elde etsek ve kendi radar agimiza entegreli bir sekildr kullansak daha faydali olur diye dusunuyorum.Veya direk Fransadan Aster alinir , Fransizlara parayi verirsin kendi radar agina baglarsin ve Hisar hss gelistirilene kadar stop gap islevi gorur.Ki aster oldulca basarili bir fuze.
S400 alirsak ayni Yunanistanin s300leri gibi elimizde patlayacak.Bugun Yunanistan s300leri Giritte bos bos tutuyor isleri bir SOM fuzesine bakar , cok etkisiz kaldilar.
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Bluflame 1 yıl
s400 alımı çok yanlış bir karar:
-teknoloji transferi, ortak üretim falan yok
-rus uçağını düşürdük adamlar hala kuyumuzu kazıyor
-etrafımızdaki hasım ülkeler rus menşeli uçak kullanıyor (iran,suriye,ermenistan)
1 Yanıt Yanıtla +1
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ressi1 1 yıl Bluflame
Bluflame
s400 alımı çok yanlış bir karar:
-teknoloji transferi, ortak üretim falan yok
-rus uçağını düşürdük adamlar hala kuyumuzu kazıyor
-etrafımızdaki hasım ülkeler rus menşeli uçak kullanıyor (iran,suriye,ermenistan)

katılıyorum ayrıca nato sistemine entegresi yok.
Ama unutmamak gerek sözde müttefiklerimiz nile bize doğru düzgün silah satmıyorken ne yapabilirdik?
Bana kalırsa çinden alınmalı "Bora" "Khan" gibi füzelerimiz hep çinden alıp sonra kloladığımız ürünler, bunun gibi olabilirdi.
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ERIKCI 1 yıl
yayına katılan bakan açıklamasında Türkiye’nin acil ihtiyaçlarını S-400 sistemlerini satın alarak çözeceğini aktardı.

bir gün görebilir miyiz, kendi kendine yeten savunma sanayimizi? umuyorum ki görürüz :)
silah seven birisi değilim ama, dünyanın gerçekleri hâlâ devletler silah satarak yüzlerce milyar dolarlar kazanabiliyorlar
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silversmith 1 yıl
Türkiye Cumhuriyeti olarak kendi topraklarımızı savunmak zorundayız. İleride daha iyisini biz de yapacağız. Keşke silah kullanmak istemese ama insanlık insanlıktan çıktıktan sonra bizim yapacağımız pek bir şey yok.
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Jon SNOW 37 1 yıl
...
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QuexSeeL 1 yıl en beğenilen
S400 ü alıp tersine mühendislik ile aynısından basalım gizli olarak, sonra ondan öğrendiklerimiz ve kendi geliştirdiklerimizi harmanlayıp 3 sene sonra biz de yaptık artık dışarıdan almamıza gerek yok deriz.
Ya bu toplara girmeden sıfırdan biz yapacağız ya da bu yöntemle kısa yoldan etkili bir hava savunma geliştireceğiz ama bunu en kısa sürede yapmamız şart. Uzun menzilli hava savunma gibi kritik bir etkenin her zerresinin kontrolü bizde olmalı.
5 Yanıt Yanıtla +19
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JustKiddinGG 1 yıl QuexSeeL
Zaten yapılacak. Ama yapılıncaya kadar bulunan güvenlik açığını kapatmak için alındı.
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sniper23 1 yıl QuexSeeL
QuexSeeL

S400 ü alıp tersine mühendislik ile aynısından basalım gizli olarak, sonra ondan öğrendiklerimiz ve kendi geliştirdiklerimizi harmanlayıp 3 sene sonra biz de yaptık artık dışarıdan almamıza gerek yok deriz.



Ya bu toplara girmeden sıfırdan biz yapacağız ya da bu yöntemle kısa yoldan etkili bir hava savunma geliştireceğiz ama bunu en kısa sürede yapmamız şart. Uzun menzilli hava savunma gibi kritik bir etkenin her zerresinin kontrolü bizde olmalı.

Onu "gizli" olarak yapacak kaynak var mı? Ki zaten bizim ülkede kaynak olsa lisans alıp yapabilirdi ama öyle bir kaynak ve altyapı yok ne yazık ki. O yüzden hazır alınacak çoğu şeyi.
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SilentHunterHD 1 yıl QuexSeeL
QuexSeeL

S400 ü alıp tersine mühendislik ile aynısından basalım gizli olarak, sonra ondan öğrendiklerimiz ve kendi geliştirdiklerimizi harmanlayıp 3 sene sonra biz de yaptık artık dışarıdan almamıza gerek yok deriz.



Ya bu toplara girmeden sıfırdan biz yapacağız ya da bu yöntemle kısa yoldan etkili bir hava savunma geliştireceğiz ama bunu en kısa sürede yapmamız şart. Uzun menzilli hava savunma gibi kritik bir etkenin her zerresinin kontrolü bizde olmalı.

bi akıllı sensin ((:
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