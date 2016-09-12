Türkiye’nin ilk Instagram dizisi yakında başlıyor

Sosyal medyanın gerek iletişim gerek pazarlama alanında en etkili mecraların başında gelmesiyle birlikte markalar da bu alana yönelik çalışmalarına ağırlık vermeye başladılar. Bu kapsamda hareket eden ve internetin gücünü verimli şekilde kullanan isimlerden olan Puma iseson projesiyle ülkemizde bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Based İstanbul ortaklığıyla #ÇizgiyiGeç isimli yeni online dizisini duyuran marka, 60 saniyelik 10 bölümden oluşacak bir seriye başlıyor. Puma ürünleriyle ön plana çıkacak dizide hayattan istediğini almak için mücadele eden, kendinden emin 5 gencin hikayesini anlatıyor.

19 Eylül’den itibaren her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 19.00’da Based Istanbul’un Instagram hesabından yayınlanacak mini dizinin tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.