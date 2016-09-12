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Türkiye’nin ilk Instagram dizisi yakında başlıyor

Ünlü Alman spor giyim markası Puma bir ilke imza atarak Türkiye’nin ilk Instagram dizisini duyurdu. Genç oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, 60 saniyelik bölümlerle yayınlanacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Sosyal medyanın gerek iletişim gerek pazarlama alanında en etkili mecraların başında gelmesiyle birlikte markalar da bu alana yönelik çalışmalarına ağırlık vermeye başladılar. Bu kapsamda hareket eden ve internetin gücünü verimli şekilde kullanan isimlerden olan Puma iseson projesiyle ülkemizde bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Based İstanbul ortaklığıyla #ÇizgiyiGeç isimli yeni online dizisini duyuran marka, 60 saniyelik 10 bölümden oluşacak bir seriye başlıyor. Puma ürünleriyle ön plana çıkacak dizide hayattan istediğini almak için mücadele eden, kendinden emin 5 gencin hikayesini anlatıyor.
19 Eylül’den itibaren her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 19.00’da Based Istanbul’un Instagram hesabından yayınlanacak mini dizinin tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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GrıezmaNN 3 yıl en beğenilen
60 saniyelik 10 tane reklam filmi çekecek desek daha doğru olur.
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DH Misafiri 3 yıl
Tam da "tam bunu yazmak için girmiştim.." yazicaktim. Baskalari yazmis kısmet.
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Stand Alone 3 yıl
Bu yüzden sosyal medya üzerinden vergi alınmasına karşı çıkmıyorum.
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BekirTemel 3 yıl
tvler yetmiyordu sosyal mecralarada geldi diziler,ülke ne ise çevresi de o oluyor işte...
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mhmtfrt. 3 yıl
bu ilk bölüm mü fragman mı
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GrıezmaNN 3 yıl en beğenilen
60 saniyelik 10 tane reklam filmi çekecek desek daha doğru olur.
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BekirHan 3 yıl GrıezmaNN
Deadp00L

60 saniyelik 10 tane reklam filmi çekecek desek daha doğru olur.

Tam şunu yazacaktım ki birisinin yazdığını görmüş oldum. Hay ağzına bin yaşa.


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