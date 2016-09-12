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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony bir numaralı rakibinin Xbox olmadığını açıkladı

Sony adına yeni oyun konsolları hakkında konuşan bir üst düzey yetkili, açıklamasında sürpriz bir şekilde asıl rakiplerinin Xbox olmadığını söyledi. Peki PlayStation kendine kimi rakip olarak görüyor?
2 yıl
9,1b
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29
Oyun Konsolları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kısa süre önce daha üstün performans vadeden PS4 Pro ve ince tasarımıyla dikkat çeken PS4 Slim modellerini görücüye çıkaran Sony, diğer taraftan oyunseverler için güncel cihazlarda 200 TL indirim yapma kararı almıştı. En büyük rakibi Xbox ile sürekli karşı karşıya getirilen Japon üretici, Guardian’da yayınlanan röportajında aslında rekabet konusuna farklı bir pencereden baktığını dile getirdi.
Buna göre Sony Interactive Entertainment Başkan ve Global CEO'su Andrew House, konuşmasında asıl rakiplerinin Xbox olmadığını net şekilde ifade ediyor. Sony’nin PlayStation ile hedefinde PC platformunun olduğunu söyleyen House, bilgisayar oyuncularını kendi saflarına çekmek istediklerini belirtiyor.
Diğer taraftan kısa süre önce tanıtılan PlayStation 4'ün geçtiğimiz haziran ayında duyurulan Xbox Project Scorpio'ya rakip niteliğinde geliştirilmediğine de değinen yönetici, PlayStation’ı trendlere paralel olarak yeniden şekillendirdiklerini ve PC oyuncuları için daha cazip hale getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/08/playstation-boss-andrew-house-ps4-pro-our-approach-isnt-reactive-this-time-around Yorum Yaz
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estf 2 yıl en beğenilen
pc oyuncuları da; güçsüz ekran kartlarına, günün teknolojisini 5 sene geriden takip eden gerçek full hd olmayan, 60 fps bile veremeyen, pcnin yüzlerce imkanından mahrum olan cihazlara çok daha fazla para vermeye bayılıyordu
pc oyuncuları da; güçsüz ekran kartlarına, günün teknolojisini 5 sene geriden takip eden gerçek full hd olmayan, 60 fps bile veremeyen, pcnin yüzlerce imkanında...
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Mr.Data 2 yıl
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FRAPS_TR 2 yıl
Online oyun ücretsiz olursa , oyun fiyatları makul olursa , bir gamepad 200 liradan ucuz olursa işte o zaman ancak pc oyuncuları konsola gelir.


Pc The Witcher 3: Wild Hunt - Game Of The Year Edition 64 lira
hepsiburada.com/...

Ps4 The Witcher 3: Wild Hunt - Game Of The Year Edition 168 lira
hepsiburada.com/...
Online oyun ücretsiz olursa , oyun fiyatları makul olursa , bir gamepad 200 liradan ucuz olursa işte o zaman ancak pc oyuncuları konsola gelir.
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1 Avatar
kk king 2 yıl
Uçuk oyun fiyatları


Paralı online saçmalığı
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aycibin 2 yıl
koltuğa yayılıp gamepad ile tv'de oyun oynamanın keyfi bambaşka.sandalyede monitöre 30cm mesafede şaşı gibi dikilmekten sonra çok iyi geldi.donanım maliyeti 5 senede pc'ye fark atıyor.oyun maliyeti ise psn'den ucuza almak mümkün ya da çok kuvvetli 2inci el piyasası var.
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daedlus 2 yıl
Pc oyuncusu Siyasi partilerin kemik oy tabanı gibidir :D
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Fatih617 2 yıl
Korsan oyun desteği gelsin, korsan oyun sahipleri orijinal oyun sahipleriyle aynı sunucularda oynayabilsin hemen alırım.
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umut_baris 2 yıl
Çevrimiçi çok oyunculu oyun oynama ücretiz olsun.

Oyunlar yarı fiyatına kadar ucuzlasın. 100 TL altı oyun satışı yapılsın.

Grafik kalitesi artırılsın, 60 fps üzeri rahat alınsın. 1080P çözünürlükte sabit kalsın.

Bak o zaman satışlar nasıl oluyor.

Sürümden kazanma politikasını bitirip bu iddiayı ortaya koymak büyük aptallık Sony. PS bu gidişle Vaio gibi olacak sanırım.
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alemburda34 2 yıl
Bence sadece ps store yerine baska magazalari konsoluna getirdigi an bayaa bir kullanici toplar. Hele steam geldjgini dusunemiyorum yikarlar orayi
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Geçen ki etkinlikten sonra ne derlerse desinler, söylentilerden başka hiçbir şey çıkmadı, insan birkaç sürpriz yapar, oyuncuları sevdirir, ancak kendilerini küçük düşürürler bu şekilde. Konsol tarafında gittikçe vahimleşiyor Sony.
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DH Misafiri 2 yıl
ahahahha aklı sıra xbox a diss atıyor :D
Pc nin oyunlarda sunduğu imkanları unamaz. Pc kullanan insanlar yeri geliyor paralı yeri geliyor crack li bedava oyun oynuyor.
Tr alt yazı indirip kendileri ekleyebiliyor.
Mod lar ekleyebiliyor.
Klavye mouse rahatlığını hiç bir konsol veremez.
PC kadar görüntü kalitesi yok.
Hangi PC ler ile kıyasladığına göre oyun grafikleri tartışılır tabi.
Ona bakarsan aynısını XBOX da yaapcak çünkü aynı donanıma o da sahip olacak...
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DH Misafiri 2 yıl
Pc daha iyi grafik verebilir şaşırmam ama ben 20 senelik konsolcuyum pc ile oyun oynamak bize göre değil sürekli guncelleyecek butcemiz yok malesef.
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wustti 2 yıl
burada demek istiyor ki biz bu donanımı sürekli güncelleyeceğiz. yani adamın konuşmasına göre scorpio ya rakip gelecek. yazıyı iyi okuyun. o günün şartlarına göre donanımı güncelleyeceğiz diyor. geçmiş olsun sevgili ölesiye sony savunucuları. şimdi alın her 2 yılda bir yeni konsol...
bakalım microsoft tarafında en azından xbox a alınan oyun pc de çalışıyor. ve geriye uyumluluk var. her ay fazladan gelen oyunlar da cabası.
bu nesil ne ps4 aldım ne de xboxone ama 720p 180p muhabbeti yapanlar bize zaten 1080p yeter yahu demeye başladılar. çok komiksiniz...
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hacı.basat 2 yıl
Zamanla olabilir, ilk adım Dualshock4'ün lisansını serbest bıraksın, yan sanayi dualshock4'lar gelsin rekabete girsin, sonuçları görelim.
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
144HZ 2K Ekranda minimum 144fps mesela Rainbow six siege oynatabilecekmisin?
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H34RTL3SS 2 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

144HZ 2K Ekranda minimum 144fps mesela Rainbow six siege oynatabilecekmisin?

peki konsola 4bin lira vericekmisin
konsolları sevmiyorum fakatfiyatları makul tutup parayı oyundan kazanmaya açlışıyorlar
ödediğin parayla beklediğin performansı dengelemen lazım
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