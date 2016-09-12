Sony bir numaralı rakibinin Xbox olmadığını açıkladı

PS4 Pro ve ince tasarımıyla dikkat çeken PS4 Slim modellerini görücüye çıkaran Sony, diğer taraftan oyunseverler için güncel cihazlarda Kısa süre önce daha üstün performans vadedenve ince tasarımıyla dikkat çekenmodellerini görücüye çıkaran Sony, diğer taraftan oyunseverler için güncel cihazlarda 200 TL indirim yapma kararı almıştı. En büyük rakibi Xbox ile sürekli karşı karşıya getirilen Japon üretici, Guardian’da yayınlanan röportajında aslında rekabet konusuna farklı bir pencereden baktığını dile getirdi.

Buna göre Sony Interactive Entertainment Başkan ve Global CEO'su Andrew House, konuşmasında asıl rakiplerinin Xbox olmadığını net şekilde ifade ediyor. Sony’nin PlayStation ile hedefinde PC platformunun olduğunu söyleyen House, bilgisayar oyuncularını kendi saflarına çekmek istediklerini belirtiyor.

Diğer taraftan kısa süre önce tanıtılan PlayStation 4'ün geçtiğimiz haziran ayında duyurulan Xbox Project Scorpio'ya rakip niteliğinde geliştirilmediğine de değinen yönetici, PlayStation’ı trendlere paralel olarak yeniden şekillendirdiklerini ve PC oyuncuları için daha cazip hale getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/08/playstation-boss-andrew-house-ps4-pro-our-approach-isnt-reactive-this-time-around