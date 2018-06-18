Türkiye'nin ilk kripto para birimi Turcoin'den 1 milyar liralık vurgun

Son dönemlerde Çiftlik Bank'ın yaptığı 1 milyar TL'nin üstündeki vurgun ile tekrar Türkiye gündemine oturan saadet zinciri yapılarına bir yenisi daha eklenmiş olabilir. Sabah gazetesinin haberine göre ''Türkiye'nin yerli ilk kripto para birimi'' sloganıyla yola çıkan kripto para birimi Turcoin'in arkasında da saadet zinciri yapısı ve büyük bir vurgun yatıyor. Toplam vurgun miktarı ise 1 milyar TL'ye ulaştığı tahmin ediliyor.

Yurt dışına kaçtı iddiası

Turcoin projesinin arka planında markanın sahibi olarak Anafis Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş ile proje ortağı KKTC merkezli Hipper A.Ş yer alıyor. Son 10 ayda piyasadan 500 milyon TL topladığı ileri sürülen Hipper A.Ş'nin ortaklarına ulaşılamazken Anafis şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya'nın ise yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Aynı zamanda Turcoin'in kurucusu olan Sadun Kaya, kendisine ulaşan gazetecilere kendisinin de kandırıldığını söylerken "Sistemde toplanan paradan benim hesabıma 30 milyon TL geldi. Diğer ortaklar benden habersiz 400 milyon TL toplamış. Şu an herkes suçu bana atmak istiyor. Bana dekont gönderenlere ödeme yapıyorum." açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz yıl kurulan Turcoin, kendi blockchain platformları ile ERC20 veya Waves gibi yabancı blockchain platformlarına karşı yerli bir alternatif sunduğunu belirtirken web sitesi üzerinden açılabilen Turcoin cüzdanıyla kullanıcıların kripto para satın almasına olanak sağlıyordu. Turcoin'in web sitesindeki verilere göre an itibariyla değeri 466 TL olan Turcoin için Sadun Kaya bu yılın başında ''Bizim gibi bir sistemi Türkiye’de yapan bir örnek yok. Mutlaka yapmaya çalışanlar vardır ama 1300 coin’in içerisinde yok.'' ifadesini kullanmış ve Turcoin'in Bitcoin ile yarışacağını ileri sürmüştü.

Alacaklılar kimseye ulaşamadı

Hipper şirketinin Turcoin'e yapılan yatırım ile kazanç vaadi sunarken 1500 TL'lik yatırım karşılığında aylık 250 TL kazanç sağlanabileceğini belirtiyordu. Turcoin'e yatırım yapan ancak kendilerine vadedilen alacaklarını alamayan kişiler soluğu şirketin Kocaeli'nde bulunan ''kripto para üretim tesisinde'' aldı. Tesise giden alacaklılar yetkili isimlerden durumun detaylarını öğrenmek istese de şu an için Hipper şirketinin yönetim kadrosundan kimseye ulaşılamıyor.

Sadun Kaya, kendisine ulaşan gazetecilere yaptığı açıklamasında Gümrük Bakanlığı'nın yaptığı incelemeden sonra hesapların bloke edildiğini ve sistemin tıkandığını belirtirken aklandığında titan ve networking pazarlama ile mücadele edeceğini ekledi. Vurgun iddialarını basında yer bulmasının ardından Turcoin'in web sitesine eklenen açıklamada ise Hipper A.Ş ile olan bağların koparıldığı ve ponzi iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.