Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye'nin ilk kripto para birimi Turcoin'den 1 milyar liralık vurgun

Türkiye'nin ilk kripto para birimi mottosuyla yola çıkan Turcoin'in saadet zinciri çıktığı ve 1 milyar TL'lik vurgun yaptığı iddia ediliyor. Detaylar haberimizde.
11 ay
18b
1
56
kripto para
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son dönemlerde Çiftlik Bank'ın yaptığı 1 milyar TL'nin üstündeki vurgun ile tekrar Türkiye gündemine oturan saadet zinciri yapılarına bir yenisi daha eklenmiş olabilir. Sabah gazetesinin haberine göre ''Türkiye'nin yerli ilk kripto para birimi'' sloganıyla yola çıkan kripto para birimi Turcoin'in arkasında da saadet zinciri yapısı ve büyük bir vurgun yatıyor. Toplam vurgun miktarı ise 1 milyar TL'ye ulaştığı tahmin ediliyor.

Yurt dışına kaçtı iddiası 

Turcoin projesinin arka planında markanın sahibi olarak Anafis Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş ile proje ortağı KKTC merkezli Hipper A.Ş yer alıyor. Son 10 ayda piyasadan 500 milyon TL topladığı ileri sürülen Hipper A.Ş'nin ortaklarına ulaşılamazken Anafis şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya'nın ise yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Aynı zamanda Turcoin'in kurucusu olan Sadun Kaya, kendisine ulaşan gazetecilere kendisinin de kandırıldığını söylerken "Sistemde toplanan paradan benim hesabıma 30 milyon TL geldi. Diğer ortaklar benden habersiz 400 milyon TL toplamış. Şu an herkes suçu bana atmak istiyor. Bana dekont gönderenlere ödeme yapıyorum." açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz yıl kurulan Turcoin, kendi blockchain platformları ile ERC20 veya Waves gibi yabancı blockchain platformlarına karşı yerli bir alternatif sunduğunu belirtirken web sitesi üzerinden açılabilen Turcoin cüzdanıyla kullanıcıların kripto para satın almasına olanak sağlıyordu. Turcoin'in web sitesindeki verilere göre an itibariyla değeri 466 TL olan Turcoin için Sadun Kaya bu yılın başında ''Bizim gibi bir sistemi Türkiye’de yapan bir örnek yok. Mutlaka yapmaya çalışanlar vardır ama 1300 coin’in içerisinde yok.'' ifadesini kullanmış ve Turcoin'in Bitcoin ile yarışacağını ileri sürmüştü.

Alacaklılar kimseye ulaşamadı 

Hipper şirketinin Turcoin'e yapılan yatırım ile kazanç vaadi sunarken 1500 TL'lik yatırım karşılığında aylık 250 TL kazanç sağlanabileceğini belirtiyordu. Turcoin'e yatırım yapan ancak kendilerine vadedilen alacaklarını alamayan kişiler soluğu şirketin Kocaeli'nde bulunan ''kripto para üretim tesisinde'' aldı. Tesise giden alacaklılar yetkili isimlerden durumun detaylarını öğrenmek istese de şu an için Hipper şirketinin yönetim kadrosundan kimseye ulaşılamıyor.
Sadun Kaya, kendisine ulaşan gazetecilere yaptığı açıklamasında Gümrük Bakanlığı'nın yaptığı incelemeden sonra hesapların bloke edildiğini ve sistemin tıkandığını belirtirken aklandığında titan ve networking pazarlama ile mücadele edeceğini ekledi. Vurgun iddialarını basında yer bulmasının ardından Turcoin'in web sitesine eklenen açıklamada ise Hipper A.Ş ile olan bağların koparıldığı ve ponzi iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tahir40 11 ay en beğenilen
Valla Aziz Nesin az demiş. Her "Yerli ve Milli!" diyen tosuncukun peşine takılıyor millet...
Yanıtla +82
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
draw1907 11 ay
Yine kolay para, yine vurgun, yine mağdurlar.
Çok tanıdık gelmeye başladı.
Yanıtla +71
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ONY86 11 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emirardagumus 7 ay
Ben de Turcoin ile ilgili şöyle bir makale okumuştum. Yerli ve milli diye neye güvensek fos çıkıyor. İnsanlar neye yatırım yapacaklarını şaşırdı. Diğer milletler tasarruflarla yatırım yaparak gelişiyor. Bizdeki yeni yeni gelişen yatırım ruhu bu şekilde baltalanıyor. Böyle olayların piyasayı bozmaması için her sektörün iyi denetlenmesi lazım. Ve tabi halka ahlak nedir, iyi öğretmen gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ki-ok 11 ay
yeni meslek dalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seko92 11 ay
Şu saadet zinciri tokatlanmalarına bayılıyorum. Yüzümde ister istemez bir gülümseme oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 11 ay
Elemanlar yakalanmislar ama uzerlerinden sadece 75.000 TL para cikmis. :D
hurriyet.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Six Feet Under. 11 ay
Valla billa ben yanlış işi yapıyorum. Abi adamlar 1 milyar tokatlamış aloo ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarge61 11 ay
Scam bizim işimiz. Reiz bile "fakir çalmasını iyi beceremediği için fakirdir zengin de çalmasını iyi becerdiği için zengindir" demişti
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolwes 11 ay
Arkadaşlar ben avukatım vereceğim hesaba 400 lira yatırırsanız yatırdığınız parayı kârınızla birlikte geri alıyoruz


şaka gibi ya gerçekten inanıp da buna para yatıran oldu mu darılmaca gücenmece yok gerçekten affedersiniz ama içerisinde Türk yapımı yada yerli ve milli gibi kavramlar geçen şeylere nasıl güveniyorsunuz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 11 ay
Maalesef,Bizim Türk milleti Hırsızı, Dolandırıcıyı, Kanunsuzu, Üçkağıtçıyı, Arsızı, Şerefsizi, Mafya vari
Tavır yakınan kişileri. Çoooooookkk sever oldu..
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 11 ay
demekki neymis, kokuşmuş adalet sistemi düzelmedikçe, yerli ve milli olan hiçbir şey almamalıymışız.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 11 ay
bizdede anca vurgun olurdu zati :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18000 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
turcoin, bitcoin ve
8 etiket daha kripto para çiftlik bank saadet zinciri Türkiye Gündemi Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Xbox konsolları için 2TB Game Drive SSD 11 ay Hastaların ne zaman öleceğini tahmin eden yapay zeka 11 ay Google'ın mobil veri tasarrufu uygulaması Datally'ye dört yeni özellik eklendi 11 ay Apple yeni iPhone X fotoğraf eğitimi videoları yayınladı 11 ay AverMedia’nın oyuncu ürünleri satışa çıkıyor 11 ay Microsoft, sosyal eğitim platformu Flipgrid'i satın aldığını duyurdu 11 ay AMD ile oyun geliştiricileri arasında önemli iş birliği 11 ay Walmart'ı "hileli iade yöntemi" ile 1.3 milyon dolar dolandıran kişi tutuklandı 11 ay Küçük offroad canavarı 2019 Suzuki Jimny'nin görselleri ortaya çıktı 11 ay Uber'e bir darbe de Google'dan geldi 11 ay Donald Trump, "uzayda askeri bir güç" kurmak için ilk adımı attı 11 ay Samsung, telefon ve tabletlerinde kullanmak üzere kendi GPU'sunu geliştiriyor 11 ay 2si1: SSD fiyatları düşüyor! 11 ay LG X5 (2018) resmen tanıtıldı: 4.500 mAh pil ve Android 8.0 11 ay Galaxy Note 9 beklemeye değer mi? 11 ay Japonya'daki köyden kripto para hamlesi: ICO ile yatırım toplayacak 11 ay Asus'un performans canavarı: Çılgın dizüstü G703GI 11 ay Otomobil devi Audi'ye şok! Şirketin CEO'su bu sabah tutuklandı 11 ay iPhone SE 2 (iPhone X mini) bu yıl gelmiyor 11 ay Bakan Özlü: "Yerli otomobili şimdi satışa çıkarsak milyonlarca sipariş alırız" 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'nin ilk kripto para birimi Turcoin'den 1 milyar liralık vurgun Sonraki Captain Marvel’ın müzikleri yerli Hans Zimmer’a emanet 11 ay Yeni nesil Audi A1'in görselleri sızdırıldı 11 ay Oppo'nun %93.8 ekran-gövde oranına sahip telefonu Find X videoda göründü 11 ay Google'dan Çinli e-ticaret devine 550 milyon dolarlık yatırım 11 ay Eski Denver Post çalışanları artık Blockchain kullanacak 11 ay Pebble saatler için umut ışığı doğdu 11 ay Tesla Model S seyir halindeyken bir anda alev aldı 11 ay Samsung’a FinFET cezası 11 ay Babalar günün kutlu olsun Kratos 11 ay Samsung'un iptal edilen "Project V" isimli katlanabilir telefonu görüntülendi 11 ay Yeni nesil Nvidia GeForce ekran kartlarında beklenen özellikler 11 ay AMD’den iki Vega 10 birimli ekran kartı 11 ay EOS ana ağı iki gün dayanabildi 11 ay Walmart blockchain'e dayalı şebeke sistemi geliştiriyor 11 ay Oxford Üniversitesi araştırdı: Türkiye yalan haberde birinci sırada 11 ay Elon Musk'ın tünel projesi ilk kez test edildi 11 ay Sony, Xperia akıllı telefonlar için yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor 11 ay E3 2018'in en beğenilen oyununu seçiyoruz [Anket#12] 11 ay Harici ekran kartı kutusu ile Mac'de oyun oynayın 11 ay AMD Threadripper için en güçlü anakart Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim