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Eski Denver Post çalışanları artık Blockchain kullanacak

Gazetenin el değiştirmesi üzerine yaşanan işten çıkarılmaların ardından gazeteden ayrılan bir grup gazeteci ve editör, Blockchain tabanlı bir teknoloji kullanarak yeni bir online gazete kuruyor.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Eski Denver Post çalışanları artık Blockchain kullanacak
The Denver Post'un eski gazetecilerinden ve editörlerinden oluşan bir grup, Civil Media Company ile ortak olarak ve bir Blockchain teknolojisi kullanarak yerel bir online gazete kurmayı planlıyor.
Gazetecilerden ve editörlerden oluşan grup, gazetede yaşanan ve moral bozukluklarına sebep olan işten çıkarılmaların ardından The Colorado Sun adlı yerel çevrimiçi gazeteyi oluşturmak için The Denver Post'tan ayrılmıştı.
New York hedge fonu Alden Global Capital, The Denver Post’un ana şirketi olan MediaNews Group'u satın aldıktan sonra gazetenin de kontrolünü eline almış ve bir yan kuruluşu olan Digital First Media aracılığıyla yönetmeye başlamıştı.
Colorado Sun, Civil Media Company'den aldığı hibenin bir kısmını, verileri depolamak için harcanacak. Veriler, Civil Media Company aracılığıyla kullanılacak olan bir Blockchain teknolojisiyle depolanacak. Colorado Sun, kitlesel bir evrimin ortasında; araştırmacı, açıklayıcı ve anlatısal gazeteciliğe odaklanıp toplum destekli ve yalnızca “gazetecilere ait bir takım” olmayı hedefliyor. Şirketin web sitesine göre gazete tamamen reklamsız.
Yapılan bir açıklamada, yeni online gazetenin aboneliğe dayalı olacağı ve platformun reklamsız olarak kalmasını sağlamak için gazetenin yerel destekçilerine güvendiği belirtildi.
Civil Media Company, sistemdeki yayınları, belirli bir etik ve profesyonel standartlar kümesinde barındıran ve merkezi olmayan bir model kullanarak Ethereum ağı üzerinde çalışacak.
Yeni kurulan ve Blockchain tabanlı bir veri saklama yöntemi kullanan gazete, bu yönüyle; dağınık defter teknolojilerinin kullanım alanlarını genişletecek, bu yeni teknolojinin işlevselliğini ve tercih edilebilirliğini arttıracaktır.

https://cointelegraph.com/news/ex-denver-post-journalists-editors-launch-new-blockchain-powered-colorado-news-outlet Yorum Yaz
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