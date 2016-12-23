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ASELSAN'dan 291 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN, Milli Savunma Bakanlığı ile 291 milyon dolar tutarında, HERİKKS ve ADOP 2000 adı verilen sistemlerin tedariğini içeren 2 farklı sözleşme imzaladığı duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
16,4b
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15
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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ASELSAN'dan 291 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi HERİKKS ve ateş destek komuta kontrol sistemi olan ADOP 2000 için Milli Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
HERİKKS, hava savunma merkezleri, radarlar, lançerler gibi hava savunmayı gerçekleştiren sistemlerin tamamının arasında ağ kurarak hava savunma faaliyetlerini yönetiyor. Farklı radarlardan ve harici unsurlardan gelen bilgileri tek bir veritabanında birleştirerek ortak hava resmi oluşturan HERİKKS, hedef-silah eşleşmelerini de yaparak etkin hava savunma faaliyeti
yürütülmesini sağlıyor. 
ASELSAN, HERİKKS için Milli Savunma Bakanlığı ile toplam 91.418.061 dolarlık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.
Bunun yanı sıra toplam 200 milyon dolarlık sözleşme kapsamında ise ASELSAN, Silahlı Kuvvetler için ADOP 2000 sistemini üretecek. ADOP 2000 bir sistemler sistemi olarak nitelendiriliyor. Tüm ateş destek ürünlerini bir araya getiren ADOP 2000 muharebe sahasında hedef tespit ve ateş desteğinin komuta kontrolünün uyum içinde gerçekleşmesini sağlıyor. Uygun hedef için uygun zamanda uygun silahı da seçebilen sistem, ateş desteğinin en etkin biçimde kullanılmasını sağlıyor.

http://www.aselsan.com.tr/tr-tr/yatirimci-iliskileri/BistDuyurular/Sayfalar/Sozlesmeimzalanmasi161219_2.aspx Yorum Yaz
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SecurityMJ 2 yıl en beğenilen
noldu TL ler
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SecurityMJ 2 yıl bordoomavii
bordoomavii
SecurityMJ

noldu TL ler



sözleşme dolar olarak yapılır ödeme o anki kur üzerinden TL olarak alınır. istemezükçülükte nirvanaya ulaştınız. Vatana millete yararlı bir adet yorum yapın. İcraati geçtim yorum yapın yeter.

benim maaşımda dolar odensin o zaman o anki kur üzerinden bozsunlar ?
bordoomaviiSecurityMJnoldu TL lersözleşme dolar olarak yapılır ödeme o anki kur üzer...
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bordoomavii 2 yıl SecurityMJ
SecurityMJ

noldu TL ler



sözleşme dolar olarak yapılır ödeme o anki kur üzerinden TL olarak alınır. istemezükçülükte nirvanaya ulaştınız. Vatana millete yararlı bir adet yorum yapın. İcraati geçtim yorum yapın yeter.
SecurityMJnoldu TL lersözleşme dolar olarak yapılır ödeme o anki kur üzerinden TL olarak alınır. istemezükçül...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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x2yk 2 yıl
ASELSAN 291 milyon dolar değil 2910 milyon dolar da açıklasa yokk yokk 29100 milyon dolar da açıklasa yokkk yokkk daha da bitmedi 291000 milyon dolar da açıklasa bazılarının (benim yukarıda yazdığım gibi) kafası takıldığı için hiçbir zaman değişmeyecek yorumları, can çıkar huy çıkmaz misali..
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infom@n 2 yıl
Boş. Şunu yaptık bunu yaptık diyorlar ama kaybolan askerin arkasını aramıyorlar. Düşman mevzilerini önce o şaheser diye haber yapılan araçlarla bombalayıp sonra piyade göndermiyorlar ama önce piyade gönderip öldürtüyorlar sonra misilleme için 1000 hedef vurup 160 terörist öldürüyorlar.
Herkes hileyle geldiği görevini hileyle icra ediyor.
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kadirirdem 2 yıl
Neden TL değilde dolar , Cumhurbaşkanımız Dolar bozdurun diyor bunlar hala dolar bazında sözleşme yapıyorlar.Olacak iş değil...
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Celest 2 yıl
Halka dolar bozdurun TL üzerinden işimizi yapalım diyordu RTE bunu görsün bakalım
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QuexSeeL 2 yıl
Bunların dolarla göstermelik savaşı da buraya kadarmış. Kelebek kadar ömrü var aldıkları kararların bu ne arkadaş!
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Mr.Legend 2 yıl
91.418.061 milyon dolarlık ?
91 milyon defa milyon dolar mı verecekler? Düzeltin bence
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olağan_şüpheli 2 yıl
MSB ile aselsan arasında neden dolar üzerinden anlaşma yapılır ki ?
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SecurityMJ 2 yıl en beğenilen
noldu TL ler
1 Yanıt Yanıtla +43
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bordoomavii 2 yıl SecurityMJ
SecurityMJ

noldu TL ler



sözleşme dolar olarak yapılır ödeme o anki kur üzerinden TL olarak alınır. istemezükçülükte nirvanaya ulaştınız. Vatana millete yararlı bir adet yorum yapın. İcraati geçtim yorum yapın yeter.
2 Yanıt Yanıtla +5
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MustafaC53 2 yıl
Gavurdan alıp başkasına satıyorlar %100 yerli değil "İstemezük" böyle sözleşme filan... (!)
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