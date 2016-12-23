ASELSAN'dan 291 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi HERİKKS ve ateş destek komuta kontrol sistemi olan ADOP 2000 için Milli Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

HERİKKS, hava savunma merkezleri, radarlar, lançerler gibi hava savunmayı gerçekleştiren sistemlerin tamamının arasında ağ kurarak hava savunma faaliyetlerini yönetiyor. Farklı radarlardan ve harici unsurlardan gelen bilgileri tek bir veritabanında birleştirerek ortak hava resmi oluşturan HERİKKS, hedef-silah eşleşmelerini de yaparak etkin hava savunma faaliyeti

yürütülmesini sağlıyor.

Bunun yanı sıra toplam 200 milyon dolarlık sözleşme kapsamında ise ASELSAN, Silahlı Kuvvetler için ADOP 2000 sistemini üretecek. ADOP 2000 bir sistemler sistemi olarak nitelendiriliyor. Tüm ateş destek ürünlerini bir araya getiren ADOP 2000 muharebe sahasında hedef tespit ve ateş desteğinin komuta kontrolünün uyum içinde gerçekleşmesini sağlıyor. Uygun hedef için uygun zamanda uygun silahı da seçebilen sistem, ateş desteğinin en etkin biçimde kullanılmasını sağlıyor.

http://www.aselsan.com.tr/tr-tr/yatirimci-iliskileri/BistDuyurular/Sayfalar/Sozlesmeimzalanmasi161219_2.aspx

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ASELSAN, HERİKKS içinile toplamsözleşme imzalandığını duyurmuştu.