Türkiye’ye bir de bu açıdan bakın

Türk fotoğraf sanatçısı Aydın Büyüktaş tarafından oluşturulan görseller dünyayı farklı bir açıdan objektiflere yansıtıyor. Inception filmindeki zaman kırılması sahnelerini andıran görseller bir hayli etkileyici duruyor.

İngiliz The Guardian gazetesi sosyal medya hesaplarından Aydın Büyüktaş’ın Kapalıçarşı görselini paylaştı ve konuyla ilgili bir haber hazırladı.

The Guardian’ın haberine göre Aydın Büyüktaş, 2006 yılında teorik fizikçi Michio Kaku’nun Hyperspace kitabını okumasıyla karadelik fikrinte takıntısı başladı. Zaman ve mekan bükülmesi konusunda düşünceleri başladı. Bu düşünceleri onu bir başka bilimkurgu eseri Flatland: A Romance of Many Dimensions (Düzlemler Ülkesi) kitabına yönlendirdi.

Büyüktaş, fotoğrafçılık yeteneği ile düşlerini derledi ve Flatland (Düzülke) isimli fotoğraf serisini oluşturdu. Drone ile düzlemi farklı açılardan çekiyor ve daha sonra çektiği fotoğrafları kolaj halinde derleyip zaman bükülmesi hissi yaratan yeni bir görsel oluşturuyor. Görseller etkileyici ve baş döndürücü duruyor.

Fotoğrafçı Aydın Büyüktaş’ın Düzülke, Düzülke 2, Paralel Evren, Paralel Evren II, Sis ve Yer Çekimi isimli fotoğraf serisi bulunuyor. Büyüktaş’ın görsellerine galeriden ulaşabilirsiniz.