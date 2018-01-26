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Türkiye’ye bir de bu açıdan bakın

Aydın Büyüktaş'ın hazırladığı Flatland isimli fotoğraf galerisi, zaman bükülmesi durumunda Türkiye'nin nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor. Fotoğraflar büyüleyici ve baş döndürücü duruyor.
1 yıl
5,1b
1
21
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk fotoğraf sanatçısı Aydın Büyüktaş tarafından oluşturulan görseller dünyayı farklı bir açıdan objektiflere yansıtıyor. Inception filmindeki zaman kırılması sahnelerini andıran görseller bir hayli etkileyici duruyor.

İngiliz The Guardian gazetesi sosyal medya hesaplarından Aydın Büyüktaş’ın Kapalıçarşı görselini paylaştı ve konuyla ilgili bir haber hazırladı.

The Guardian’ın haberine göre Aydın Büyüktaş, 2006 yılında teorik fizikçi Michio Kaku’nun Hyperspace kitabını okumasıyla karadelik fikrinte takıntısı başladı. Zaman ve mekan bükülmesi konusunda düşünceleri başladı. Bu düşünceleri onu bir başka bilimkurgu eseri Flatland: A Romance of Many Dimensions (Düzlemler Ülkesi) kitabına yönlendirdi.

Büyüktaş, fotoğrafçılık yeteneği ile düşlerini derledi ve Flatland (Düzülke) isimli fotoğraf serisini oluşturdu. Drone ile düzlemi farklı açılardan çekiyor ve daha sonra çektiği fotoğrafları kolaj halinde derleyip zaman bükülmesi hissi yaratan yeni bir görsel oluşturuyor. Görseller etkileyici ve baş döndürücü duruyor.

Fotoğrafçı Aydın Büyüktaş’ın Düzülke, Düzülke 2, Paralel Evren, Paralel Evren II, Sis ve Yer Çekimi isimli fotoğraf serisi bulunuyor. Büyüktaş’ın görsellerine galeriden ulaşabilirsiniz.


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qooqie 1 yıl en beğenilen
Ben dar görüşlü olduğum için açı farketmiyor
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sosisvesalam 1 yıl
bir de Türkiye'ye muhalefetin bakış açısından bakın
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Barni Moloztaş 1 yıl
Inception da oluyor
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Mianfei 1 yıl
Ben hep 10 derecelik baktığım için bana farketmiyor
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mavizaman 1 yıl
trackmania nations
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sniper23 1 yıl
Bir de böyle bakın.
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sosisvesalam 1 yıl
bir de Türkiye'ye muhalefetin bakış açısından bakın
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Sirchade 1 yıl sosisvesalam
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bir de Türkiye'ye muhalefetin bakış açısından bakın
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bu duruma doğru koşarak gidiyoruz zaten
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forumu 1 yıl
Gayet basarili.
Sanatci arkadasi tebrik etmek lazim.
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10ff 1 yıl
ne bu simdi?
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Shen 1 yıl
Zaman bükülmesi? Zaman kırılması?
Kuantum bilmezsiniz, fizik bilmezsiniz bi de haber yapmaya çalışırsınız.
Bari açıp 3-5 bir şeyler okuyun da terminolojiye aşina olun haber yapmadan önce yoksa sadece gülünç duruma düşersiniz.
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ERIKCI 1 yıl
Türkiye ile ilgili böyle özenli bir çalışmanın yapılması ne güzelmiş tebessüm ettim :))
Yapanın eline sağlık.
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drdonanım 1 yıl
Arkadaşlar nasıl bir egonuz var anlamak imkansız . Bizden birileri bu kadar güzel bir çalışma yapıyor siz hemen burada da var buradan çalmış diyorsunuz . Dron yapıyormuş o kadar kolay sa sizde yapın da görelim ben stok fotoğrafçılığı ile uğraşan biri olarak çok kaliteli ve başarılı bir çalışma olarak gıpta ile bakıyorum keşke bende yapabilsem diye . Bu kadar detaylı birleştirme yapmak için yüzlerce fotoğrafla photoshop yapmanın ne olduğu bilmeyen insanlar photoshop diyerek küçümsüyorlar bunu anlamak mümkün değil . Takdir etmeye bilmeyen bir toplum olmuşuz yazık ....
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Kerim5100 1 yıl
Özentiception :D
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