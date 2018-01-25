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Stranger Things'in 3. sezonu hakkında ilk detaylar paylaşıldı

Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things'in 3. sezonu için hazırlıklar başladı. Dizinin yapımcılarından Shawn Levy de yeni sezon hakkında ilk detayları paylaştı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yılların en sevilen dizilerinden Stranger Things, geçtiğimiz yıl ikinci sezonu ile izleyicilerin karşısına çıktı. Netflix orijinal dizisi olan Stranger Things, büyük beğeni kazanan ilk sezonundan sonra ikinci sezonu ile de hem izleyicileri hem de eleştirmenleri etkilemeyi başardı. Durum böyle olunca Netflix de zaman kaybetmeden dizinin yeni sezonu için hazırlıklara başladı.
Stranger Things'in 3. sezonu için hazırlıkların başlaması ile birlikte yeni sezon hakkında ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Glamour'a konuşan Stranger Things yapımcısı Shawn Levy, üçüncü sezonda izleyicileri birçok değişikliğin beklediğini söyledi.
3. sezonda işlenecek hikayelerin hazır olduğunu belirten Levy, yeni sezonun 8 ya da 9 bölümden oluşacağını açıkladı. Dizinin bir an önce ekranlara geri dönmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Levy, asıl önceliklerinin iyi bir iş çıkarmak olduğunu, bu yüzden de yeni sezonun çekimlerine gerektiği kadar zaman harcayacaklarını ifade etti. Yeni sezonun bu yılın sonunda veya 2019'un ilk aylarında yayınlanması bekleniyor.
Shawn Levy'nin Glamour ile paylaştığı bir diğer detay da dizinin ana karakterlerinden Will Byers ile ilgiliydi. İlk iki sezon boyunca büyük zorluklarla boğuşan Will, sonunda rahat bir nefes alacak gibi görünüyor. Yeni sezonda da Will'i çeşitli zorluklar bekliyor olsa da, sevilen karakter bu kez tehlikenin odağındaki isim olmayacak.
 

https://www.glamour.com/story/stranger-things-season-3-new-details Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Physicist_Emre 1 yıl
şu yetenekli çocukların olayı üzerine gidilmeli nedir bunlar laboratuvar ürünü mü yoksa başka bir şey mi?(dünya dışı bağlantılar belki)
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Prof. Dr. 1 yıl
Şu paralel boyut yine baslamasin arkadas ya

Eleven'in maceralari daha iyi oluyor.
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DjarumBlack- 1 yıl
Daha cok var
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huso44 1 yıl
bakın birisi peşinen gelip burası teknoloji sitesimi geek sitesimi demediği için yorumlar ne güzel.
ayrıca 7. bölüm felaketi gibi bir bölüm çekmesinler dizi kendi içinde muhteşem zaten. bu bize yeter.
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smart1978 1 yıl
Sadettin Teksoy bu sefer yok :D
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canguler917 1 yıl
umarım tutuldu diye steve ve dustin diyaloglarını abartmazlar
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0MG90 1 yıl
Will'i artık rahat bıraksınlar. Çocuk neler çekti.
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xLordRealx 1 yıl
Biraz 11'in başı derde girsin. Ve diğer dünya hakkında daha çok şey öne çıksın. Tek olayı yaratık olmasın. Senaryoya derinlik eklensin. Vs vs..
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gxhero 1 yıl xLordRealx
Bencede ve 11in burnu hep aynı şekilde kanamasın kızın içinden geçtiler dizide ama tek gördüğümüz burnundan akan sümük... :]
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