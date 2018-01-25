Stranger Things'in 3. sezonu hakkında ilk detaylar paylaşıldı

Son yılların en sevilen dizilerinden Stranger Things, geçtiğimiz yıl ikinci sezonu ile izleyicilerin karşısına çıktı. Netflix orijinal dizisi olan Stranger Things, büyük beğeni kazanan ilk sezonundan sonra ikinci sezonu ile de hem izleyicileri hem de eleştirmenleri etkilemeyi başardı. Durum böyle olunca Netflix de zaman kaybetmeden dizinin yeni sezonu için hazırlıklara başladı.

Stranger Things'in 3. sezonu için hazırlıkların başlaması ile birlikte yeni sezon hakkında ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Glamour'a konuşan Stranger Things yapımcısı Shawn Levy, üçüncü sezonda izleyicileri birçok değişikliğin beklediğini söyledi.

3. sezonda işlenecek hikayelerin hazır olduğunu belirten Levy, yeni sezonun 8 ya da 9 bölümden oluşacağını açıkladı. Dizinin bir an önce ekranlara geri dönmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Levy, asıl önceliklerinin iyi bir iş çıkarmak olduğunu, bu yüzden de yeni sezonun çekimlerine gerektiği kadar zaman harcayacaklarını ifade etti. Yeni sezonun bu yılın sonunda veya 2019'un ilk aylarında yayınlanması bekleniyor.

Shawn Levy'nin Glamour ile paylaştığı bir diğer detay da dizinin ana karakterlerinden Will Byers ile ilgiliydi. İlk iki sezon boyunca büyük zorluklarla boğuşan Will, sonunda rahat bir nefes alacak gibi görünüyor. Yeni sezonda da Will'i çeşitli zorluklar bekliyor olsa da, sevilen karakter bu kez tehlikenin odağındaki isim olmayacak.

https://www.glamour.com/story/stranger-things-season-3-new-details