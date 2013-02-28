Twelve South'dan 15" Retina MacBook Pro uyumlu BookCase satışta

Ürünleri ülkemizde de satılan ABD'li aksesuar üreticisi Twelve South, 15" Retina MacBook Pro'ya yönelik hazırladığı BookCase kılıfını duyurdu.

İnce tasarımı ve yaklaşık 380 gramf ağırlığı ile rakiplerine kıyasla öne çıkan BookCase, basit bir kılıftan ziyade MacBook Pro' koruyabilecek güçlü yapısıyla dikkat çekiyor. Eski kitaplarda olduğu gibi dış tarafları sert deri kapaktan ve sırtı yastıklı imal edilen kılıfın, köşeleri gelebilecek darbeler için ek olarak güçlendirilerek; MacBook Pro'yu koruyabilecek bir tasarımın altına imza atılmış.

Hâli hazırda iPhone ve iPad ile 11 ve 13 inç MacBook Air'lar için satışta olan BookCase'in 15 inç Retina MacBook Pro'ya yönelik modelinin satış fiyatı 80 dolar olarak belirlenmiş.