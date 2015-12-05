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Twitch, Android TV'lere geldi

Canlı oyun yayını denildiği zaman akla gelen ilk platform olan ancak son dönemde oyun dışına da çıkış yapan Twitch, artık Android işletim sistemleri televziyonlara da giriş yaptı.
3 yıl
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1
Televizyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitch, Android TV'lere geldi
Dünyanın en popüler oyun odaklı canlı yayın servisi Twitch, mobil platformlar ve yeni nesil Apple TV sonrası Android işletim sistemli televizyonlarda da uygulama olarak yer almaya başladı.
Kısa süre içerisinde herkesin kullanabileceği Android TV'ler için Twitch, temel olarak canlı yayınlara hızlı şekilde televizyonlardan ulaşılmasına imkan tanıyor. Hesap giriş üzerinden kişisel seçim, profil ve kanallara erişim sunabilen uygulama, canlı yayınlara da destek veriyor ve 1920 x 1080 piksel saniyede 60 kare yayın oynatabiliyor. Oldukça sade bir arayüz üzerine kurulan uygulama, aynı zamanda yeni kanal takip etme ya da arama yapma gibi etkileşimleri de kullanıcılarına aktif olarak veriyor.
Ekstra olarak Twitch'in Android uygulamasındaki özel mesaj desteği de artık herkese veriliyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz. Android TV'ler hakkında detaylı bilgiyse burada yer alıyor.
 

http://blog.twitch.tv/2015/12/couch-potatoes-rejoice-twitch-comes-to-android-tv/ Yorum Yaz
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