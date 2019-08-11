Twitch kendi masaüstü yayın uygulamasını duyurdu

Oyun yayınları konusunda sektör lideri haline gelen ve pek çok fenomen ismi bünyesinde barındıran Amazon iştiraki Twitch, yayın araçlarına bir yenisini daha ekliyor. Artık masaüstünden de yayın yapılabilecek.

Twitch Studio neler sunuyor?

Bugüne kadar Twitch üzerinde oyun yayınları paylaşabilmek için PS4, Xbox One, Twitch mobil ve Twitch Sings uygulamasını veya üçüncü taraf bir yayın uygulamasını kullanmanız gerekiyordu. Twitch Studio uygulaması ile artık masaüstünde alternatif aramanız gerekmeyecek.

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Kapalı beta sürecinde olan Twitch Studio uygulaması PC üzerinden oyuncuların kolay bir şekilde yayın başlatmasını sağlıyor. Oyuncular çok fazla ayar yapmadan mikrofon ve kamerayı hazır hale getirerek yayın yapabiliyorlar. Ayrıca sohbet imkânı da sunuluyor.

Bununla birlikte OBS, Streamlabs OBS gibi üçüncü taraf uygulamalara alışanların kendi sistemlerinde kalmaları tavsiye ediliyor. Twitch Studio uygulaması daha çok alternatif bulamayanlara hitap ediyor. Yakın gelecekte yakalama kartlarına ve oyun içi temalara da destek sunulacak.