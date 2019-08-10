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Huawei’ye Trump’tan kötü haber

Dün bir açıklama yapan Trump önceki olumlu sinyallerin aksine ABD firmalarının Huawei ile kesinlikle iş yapmayacaklarını belirtti. Lisans başvuruları da askıya alınabilir.
2 sa.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aylarda gittikçe ciddileşen ABD-Çin ticaret savaşının ortasında kalan ve ABD’li firmalarla iş yapması yasaklanan Huawei bir süre önce yasakların hafiflemesi ile rahat bir nefes almıştı. Tünelin ucu göründü derken Trump kötü bir sürpriz yaptı.

Daha da sertleşti

Hatırlanacağı üzere Huawei’nin ABD’li firmalardan yazılım ve donanım konusunda tedarik yapması izne bağlanmıştı. Sonrasında ise Trump firmanın ABD iletişim altyapılarında ihaleye girmesini yasaklamıştı.

Bunun üzerine Google, Microsoft, Intel gibi pek çok ABD devi Huawei ile ilişkisini kesmişti. Android işletim sistemi, Intel işlemciler, Windows 10 lisansı gibi pek çok konuda Huawei ciddi bir sıkıntı içerisine girmişti.

Ayrıca Bkz. "Üçüncü taraf servislerde iPhone batarya değişimi zorlaşıyor"

Ne var ki geçtiğimiz ay başında ABD’li teknoloji devlerinin bastırması sonucunda baskılar hafiflemiş ve Huawei’ye lisans verilmesi gündeme gelmişti. Dün ise Trump bir açıklama yaptı ve kesinlikle Huawei ile iş yapmayacaklarını belirtti.

Her şeyi tepetaklak eden yeni açıklama sonrasında hükümetin de Huawei’ye lisans verme konusunu askıya alacağı haberi geldi. Bugüne kadar Huawei ile iş yapmak isteyen 50 firmanın başvuru yaptığı belirtiliyor. Bu açıklamalarda tek istisna daha önce yapılmış olan anlaşmalara riayet edileceği idi.

Gelişmeler Huawei için işlerin daha da kötüye gidebileceğini gösteriyor. Firma bu yıl için yine de iyimser ve yıl sonuna kadar beklentilerin biraz daha altında satış yapmayı hedefliyor. Bununla birlikte sonraki yıl daha zor geçebilir.

 


https://www.cnet.com/news/trump-says-us-wont-do-business-with-huawei/ Yorum Yaz
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oly1786 2 sa. en beğenilen
Bu Trump şımarık bir çocuk ve Huawei de onun oyuncağı.
Arada bir hatırlayıp oynuyor oyuncağıyla.
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freedomfighter 6 dk.
umarım tamamen yasaklarlar herşeyi huaweiye de telefonları ucuzlar biraz
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mladenbmv 21 dk.
rusya çin hindistan japonya bir olurlarsa abd nin egemenliği sona erer zaten oraya doğru gidiyor hiç belli olmazartık abd değil de belki çine doğru kayar elektronik cihazların yazılımları.
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KaleyDeskop 50 dk.
sen google sistemlerine erişim izni verme ama git android kullan bına iki yüzlülük denir..
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the_dedektif 1 sa.
turkcell'de çalışıyorum bi haber çıkıyor hauwei stoklarını eritiyorum sonra anlaştılar deniyor bi dünya stok çekiyorum sonra yine sorun var anlaşamadılar diyolar ne yapacağımızı şaşırdık.
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dr20mouse 1 sa. the_dedektif
Numune saklayın isteğe bağlı getirin en iyisi. Huawei adam olmaz artık kolay kolay.
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Nevfel 1 sa.
Çinden istediğini alana kadar Huawei daha çok tokat yer. Trump canı sıkılınca mazlumu getirin bana diyor.
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oly1786 2 sa. en beğenilen
Bu Trump şımarık bir çocuk ve Huawei de onun oyuncağı.
Arada bir hatırlayıp oynuyor oyuncağıyla.
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