Huawei’ye Trump’tan kötü haber

Geçtiğimiz aylarda gittikçe ciddileşen ABD-Çin ticaret savaşının ortasında kalan ve ABD’li firmalarla iş yapması yasaklanan Huawei bir süre önce yasakların hafiflemesi ile rahat bir nefes almıştı. Tünelin ucu göründü derken Trump kötü bir sürpriz yaptı.

Daha da sertleşti

Hatırlanacağı üzere Huawei’nin ABD’li firmalardan yazılım ve donanım konusunda tedarik yapması izne bağlanmıştı. Sonrasında ise Trump firmanın ABD iletişim altyapılarında ihaleye girmesini yasaklamıştı.

Bunun üzerine Google, Microsoft, Intel gibi pek çok ABD devi Huawei ile ilişkisini kesmişti. Android işletim sistemi, Intel işlemciler, Windows 10 lisansı gibi pek çok konuda Huawei ciddi bir sıkıntı içerisine girmişti.

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Ne var ki geçtiğimiz ay başında ABD’li teknoloji devlerinin bastırması sonucunda baskılar hafiflemiş ve Huawei’ye lisans verilmesi gündeme gelmişti. Dün ise Trump bir açıklama yaptı ve kesinlikle Huawei ile iş yapmayacaklarını belirtti.

Her şeyi tepetaklak eden yeni açıklama sonrasında hükümetin de Huawei’ye lisans verme konusunu askıya alacağı haberi geldi. Bugüne kadar Huawei ile iş yapmak isteyen 50 firmanın başvuru yaptığı belirtiliyor. Bu açıklamalarda tek istisna daha önce yapılmış olan anlaşmalara riayet edileceği idi.

Gelişmeler Huawei için işlerin daha da kötüye gidebileceğini gösteriyor. Firma bu yıl için yine de iyimser ve yıl sonuna kadar beklentilerin biraz daha altında satış yapmayı hedefliyor. Bununla birlikte sonraki yıl daha zor geçebilir.