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Twitch kullanıcıları 2015'te 241 milyar dakika video izledi

Dünyanın internet üzerinden canlı yayın yapan en büyük platformu olan Twitch 2015 yılı içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. En çok izlenen oyunların listesi de açıklandı.
3 yıl
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Web Siteleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Twitch kullanıcıları 2015'te 241 milyar dakika video izledi

Üyelerine internet üzerinden rahatça canlı yayın yapma imkanı sunan Twitch geçen yıl da oldukça popülerdi. Firmanın yayınladığı istatistiklere bakacak olursak her ay ortalama 1.7 milyon kişinin bu platform üzerinden canlı yayın yaptığını görüyoruz.
Twitch'i aynı anda ortalama 550,000 kişi izlerken ESL One: Köln 2015 ve League of Legends finalleri 2,09 milyon kişi tarafından aynı anda izlenerek geçen yılın rekoruna imza attı. Açıklamalara göre Twitch, 241 milyar dakika izlenmiş. Tabi bu açıklamanın dakika cinsinden yapılması rakamın büyük gösterilmek istenmesinden kaynaklanıyor.
Aşağıda geçen yılın en çok izlenen oyunlarının listesini de görebilirsiniz. İlk üç sırada e-spor kategorisine giren oyunlar League of Legends, Counter Strike: Global Offensive ve DOTA 2'nin yer aldığını görüyoruz. Listede senaryo tabanlı hiçbir oyun yer almıyor. 
  1. League of Legends
  2. Counter Strike: Global Offensive
  3. Dota 2
  4. Hearthstone
  5. Minecraft
  6. H1Z1
  7. Destiny
  8. World of Tanks
  9. World of Warcraft
  10. FIFA 15

http://www.tweaktown.com/news/50360/twitch-users-spent-241-billion-minutes-watching-games-2015/index.html Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl
241 milyar dakika, 458 bin 523 yıl ediyor.
HOLY SHIT.
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itsclobberintime 3 yıl
İnsan hayatini 90 yil alsak 47 bucuk milyon dakika ediyor.İnanilmaz bir izlenme var.Kim bilir youtube nasildir.
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Cenkay KESER 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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