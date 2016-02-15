Twitch kullanıcıları 2015'te 241 milyar dakika video izledi

Üyelerine internet üzerinden rahatça canlı yayın yapma imkanı sunan Twitch geçen yıl da oldukça popülerdi. Firmanın yayınladığı istatistiklere bakacak olursak her ay ortalama 1.7 milyon kişinin bu platform üzerinden canlı yayın yaptığını görüyoruz.



Twitch'i aynı anda ortalama 550,000 kişi izlerken ESL One: Köln 2015 ve League of Legends finalleri 2,09 milyon kişi tarafından aynı anda izlenerek geçen yılın rekoruna imza attı. Açıklamalara göre Twitch, 241 milyar dakika izlenmiş. Tabi bu açıklamanın dakika cinsinden yapılması rakamın büyük gösterilmek istenmesinden kaynaklanıyor.



Aşağıda geçen yılın en çok izlenen oyunlarının listesini de görebilirsiniz. İlk üç sırada e-spor kategorisine giren oyunlar League of Legends, Counter Strike: Global Offensive ve DOTA 2'nin yer aldığını görüyoruz. Listede senaryo tabanlı hiçbir oyun yer almıyor.



League of Legends

Counter Strike: Global Offensive

Dota 2

Hearthstone

Minecraft

H1Z1

Destiny

World of Tanks

World of Warcraft

FIFA 15

http://www.tweaktown.com/news/50360/twitch-users-spent-241-billion-minutes-watching-games-2015/index.html