Twitch oyundan farklı içerikler sunarak Youtube'a rakip olmak istiyor

Video oyunu odaklı canlı yayın platformu Twitch, oyun dışındaki içeriklerini agresif bir şekilde genişletmeyi planlıyor. Şirket daha fazla reklam geliri elde edebilmek ve Youtube ile rekabete girebilmek için popüler isimler ve medya şirketleri ile anlaşmalar yapmaya hazırlanıyor.

Amazon yeni anlaşmalara milyonlarca dolar harcayacak

Twitch'in sahibi Amazon'un, YouTube'da 2,7 milyon abonesi olan ve çektiği videolarla dikkat çeken Gigi Gorgeous'a teklif götüreceği iddia ediliyor. Şirket ayrıca Twitch platformunda canlı yayın yapmaya başlaması için başta ünlü Hollywood aktörü Will Smith olmak üzere birçok ünlü isimle de görüşme halinde. Amazon'un bu anlaşmalar için milyonlarca doları gözden çıkardığı da gelen haberler arasında.

Twitch'in kıdemli başkan yardımcısı Michael Aragon konuyla ilgili olarak: "Yapacağımız anlaşmalarla gelecek yeni içerikler bizi canlı ve interaktif eğlencede insanlar için oldukça cazip bir yer haline getirecek." ifadelerini kullandı. Twitch ve Youtube'un bu kapışmasında hangi içerik oluşturucuların nereye transfer olacaklarını ise önümüzdeki süreçte göreceğiz.

https://www.tubefilter.com/2018/08/15/twitch-exclusive-livestreaming-deals/