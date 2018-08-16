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Twitch oyundan farklı içerikler sunarak Youtube'a rakip olmak istiyor

Video oyunları için canlı görüntü akış platormu olan Twitch, Youtube ile rekabete girmeye kararlı. Gelen haberler şirketin oyun dışında içerik yayınları yapmaya hazırlandığı yönünde.
9 ay
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Video oyunu odaklı canlı yayın platformu Twitch, oyun dışındaki içeriklerini agresif bir şekilde genişletmeyi planlıyor. Şirket daha fazla reklam geliri elde edebilmek ve Youtube ile rekabete girebilmek için popüler isimler ve medya şirketleri ile anlaşmalar yapmaya hazırlanıyor.

Amazon yeni anlaşmalara milyonlarca dolar harcayacak

Twitch'in sahibi Amazon'un, YouTube'da 2,7 milyon abonesi olan ve çektiği videolarla dikkat çeken Gigi Gorgeous'a teklif götüreceği iddia ediliyor. Şirket ayrıca Twitch platformunda canlı yayın yapmaya başlaması için başta ünlü Hollywood aktörü Will Smith olmak üzere birçok ünlü isimle de görüşme halinde. Amazon'un bu anlaşmalar için milyonlarca doları gözden çıkardığı da gelen haberler arasında.
Twitch'in kıdemli başkan yardımcısı Michael Aragon konuyla ilgili olarak: "Yapacağımız anlaşmalarla gelecek yeni içerikler bizi canlı ve interaktif eğlencede insanlar için oldukça cazip bir yer haline getirecek." ifadelerini kullandı. Twitch ve Youtube'un bu kapışmasında hangi içerik oluşturucuların nereye transfer olacaklarını ise önümüzdeki süreçte göreceğiz.

https://www.tubefilter.com/2018/08/15/twitch-exclusive-livestreaming-deals/ Yorum Yaz
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YalamaYapanVida 9 ay en beğenilen
Youtube alır.
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bako39 9 ay
Porno yayınlamadan zor
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Ceqa 9 ay
YouTube alır diyenler Einstein maşallah adamların arkasında Google var zaten rekabet her zaman iyidir bize yarar
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Tommy Shelby 9 ay
Youtube rakipsiz
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intel7mix 9 ay
Twitch önce geçmiş yayinlara X2 özelliği getirsin. Bilgisayarda yapabiliyorken mobilde neden olmaz ki saçmalık ötesi. Youtube bile kaç sene sonra getirdi. Zamanda tasarruf sağlayarak diğer işlere daha fazla zaman ayırabiliyorsunuz.
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Moving On 9 ay
Twitch bağışlarla bile YouTube'a yaklaşamıyor neyin kapışması bu :D
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HIGHER 9 ay
Rekabet iyidir.
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YalamaYapanVida 9 ay en beğenilen
Youtube alır.
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