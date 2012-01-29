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Twitter 1 Şubat'tan itibaren Marka Sayfaları uygulamasını genişletiyor

7 yıl
2,4b
1
9
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Milyonlarca kişiye hitap eden sosyal ağlarda reklam imkanları arttıkça markalara özel sayfalar açma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Facebook ve Google+'ın yanında mikroblog servisi Twitter da Marka Sayfaları uygulamasıyla firmaların kullanıcılarla daha fazla etkileşime geçmesini istiyor.

Twitter üzerinde yapılan çalışmaların en önemlisi Marka Sayfaları olarak kabul ediliyor. Bu uygulama ile Twitter'daki firmalar, kendi sayfalarındaki banner reklamları düzenleyebiliyor, videolar sunabiliyor, en üste sabit tweet'ler ekleyebiliyor ve tweet'leri otomatik olarak genişletebiliyor. Twitter'ın amacı firmaların insanları daha kolay web adreslerine ve Marka Sayfaları'na yönlendirmesini sağlamak. Çünkü @örnek etiketi tam internet adresi girmekten daha kolay.

Twitter bu hizmet için elbette belirli bir ücret alıyor. Firmalara gönderilmeye başlanan maile göre kendi sayfasını oluşturmak isteyenler 25000$ ödemek zorunda. Tabi öncelikle firmanın kabul edilmesi gerekiyor. Bazı firmalar hali hazırda sayfasına sahip. 1 Şubat'tan itibaren de yeni firmaların başvuruları alınmaya başlanacak. Bazı firmaların Twitter reklamları için 2 milyon doları gözden çıkardığı belirtiliyor.

Twitter daha fazla gelir elde etmek adına atılımlarına devam ediyor. Ancak Facebook kadar reklam fırsatlarına sahip olmadığı da bir gerçek. Facebook'a göre daha sade bir yapıda olan Twitter'ın reklamcılık konusunda işi biraz daha zor.

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kenan_0 7 yıl
yeni twittera geçmek için android yada ios telefondan bir kez giriş yapıp 1hafta beklemek. kendi geçiyor.
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söny 7 yıl
Görsel olarak veyahut reklam olarak iyi olabilir fakat bi türlü alışamadığım site
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MadTR 7 yıl
Telefondan girmese bile geçenler var yeni twitter bende bazen geçiyo sonra geri dönüyo bunun bi yolu varmı yeni üyelerin hespi otomatikman yeni twiterde
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Furkan! 7 yıl
BeYaBaN.
yeni twittera nasıl geçiş yapıcaz bir blen var mı ?Edit: Hiç okumadan yorum yaptım

Galiba cep telefonundan güncelleyince yeniye geçiyor
.
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Recharged 7 yıl
Twitter'ı kendine has sadeliği için seviyor ve kullanıyorum.Ancak bazı yenilikler artık sadeliği bitirmiş durumda.Bu yenilikte onlardan bir tanesi.
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Puskév 7 yıl
twittera önceden ısınamasam ve anlamsız bulsam da artık ben de mecburen kullanıyorum gerçekten iyiymiş
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perikentli 7 yıl
bencede aynı face gibi uygulamalar falan olmalı mıllet zeten faceye oyun oynamak ıcın gırıyor
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E_Aydin35 7 yıl
Daha fazla sayfa,marka, firmalara sağlanan olanaklar=$$$ Para .:)
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BeYaBaN. 7 yıl
yeni twitter'a nasıl geçiş yapıcaz bir blen var mı ?
Edit: Hiç okumadan yorum yaptım
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