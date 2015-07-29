Twitter 2. çeyrek raporunu açıkladı, gelirlerde büyük artış dikkat çekiyor

Popüler mikro blog sitesi Twitter dün akşam Periscope üzerinden yapılan bir etkinlik ile birlikte 2. çeyrek sonuçlarını paylaştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirini %61 gibi büyük bir oranda yükselten şirket son çeyrekte 502 milyon dolar gelire ulaştı.

Aylık aktif kullanıcı sayısında da artış gözüken Twitter'ı 2. çeyrek içerisinde ayda ortalama 316 milyon kullanıcı ziyaret etti. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %15'lik bir artış gösterirken bu yılın ilk çeyreğine göre ise 8 Milyonluk bir yükseliş yaşandığı anlamına geliyor. Ancak aktif kullanıcı sayısının hesaplanırken Twitter'ı SMS ile takip eden kullanıcıların da artık bu grupta hesaplandığı belirtilmiş.

Kazanılan 502 milyon doların 452 milyon dolar gibi büyük bir kısmını reklam gelirleri oluşturuyor. Bu reklam gelirlerinin ise %88'i mobil reklam gösterimi ile kazanılmış. Bu durum dev sosyal medya platformunun web sitesinden çok, bir mobil uygulama gibi kazanç sağladığını gösteriyor. Raporda şirketin toplam nakit birikimi 3.6 Milyar dolar olarak belirtilmiş. Ayrıc içinde bulunduğumuz 3. çeyrek için ise gelir beklentisi 545 - 560 milyon dolar seviyesinde.

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-2F526X/0x0x841607/E35857E7-8984-48C1-A33B-15B62F72A0F7/2015_Q2_Earnings_press_release.pdf