Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter 2. çeyrek raporunu açıkladı, gelirlerde büyük artış dikkat çekiyor

3 yıl
1,8b
1
1
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter 2. çeyrek raporunu açıkladı, gelirlerde büyük artış dikkat çekiyor

Popüler mikro blog sitesi Twitter dün akşam Periscope üzerinden yapılan bir etkinlik ile birlikte 2. çeyrek sonuçlarını paylaştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirini %61 gibi büyük bir oranda yükselten şirket son çeyrekte 502 milyon dolar gelire ulaştı.
Aylık aktif kullanıcı sayısında da artış gözüken Twitter'ı 2. çeyrek içerisinde ayda ortalama 316 milyon kullanıcı ziyaret etti. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %15'lik bir artış gösterirken bu yılın ilk çeyreğine göre ise 8 Milyonluk bir yükseliş yaşandığı anlamına geliyor. Ancak aktif kullanıcı sayısının hesaplanırken Twitter'ı SMS ile takip eden kullanıcıların da artık bu grupta hesaplandığı belirtilmiş.
Kazanılan 502 milyon doların 452 milyon dolar gibi büyük bir kısmını reklam gelirleri oluşturuyor. Bu reklam gelirlerinin ise %88'i mobil reklam gösterimi ile kazanılmış. Bu durum dev sosyal medya platformunun web sitesinden çok, bir mobil uygulama gibi kazanç sağladığını gösteriyor. Raporda şirketin toplam nakit birikimi 3.6 Milyar dolar olarak belirtilmiş. Ayrıc içinde bulunduğumuz 3. çeyrek için ise gelir beklentisi 545 - 560 milyon dolar seviyesinde.

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-2F526X/0x0x841607/E35857E7-8984-48C1-A33B-15B62F72A0F7/2015_Q2_Earnings_press_release.pdf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
silver0021 3 yıl
Facebooktan daha kaliteli olduğu kesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Canlı Yayın Tekrarı: Windows 10 özel "Yenilikler ve Oyun Performansı" bol soru cevaplı 3 yıl OnePlus 2 lanse edildi! Tüm detaylar, merak edilen her şey bu videoda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim