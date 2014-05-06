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Twitter, 4sq yatırımcısı Fred Wilson: Geleceğin lideri Google; Apple ve Microsoft, kan kaybedecek

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Twitter, 4sq yatırımcısı Fred Wilson: Geleceğin lideri Google; Apple ve Microsoft, kan kaybedecek

Risk sermayesi yatırımcılarından ve Twitter, Tumblr, Foursquare gibi şirketlere yatırım yapan Union Square Ventures’ın kurucusu Fred Wilson, TechCrunch Disrupt Konferansı’nda Apple ve Microsoft’un geleceği hakkında dikkat çekici öngörülerde bulundu.

2020 yılında internet dünyasının tartışmaya açıldığı oturuma katılan ünlü teknoloji yatırımcısı Fred Wilson, yaşlı kurtlar Apple ve Microsoft için geleceğin pek de parlak olmadığını düşünüyor. Şu anda piyasa değeri açısından büyüklük sıralamasının Apple, Google, Microsoft ve Facebook olduğu internet dünyasında önümüzdeki 6 sene içinde Apple ve Microsoft’un, Google, Facebook ve adını bilmediğimiz başka bir firmanın arkasına düşeceğini belirten Fred Wilson, bu öngörüsünü her iki firmanın da donanım konusuna tutkuyla bağlı olmalarına dayandırıyor:

Donanım kavramının her geçen gün tüketiciler için anlamını yitirdiğini ve hızla sadece alınıp satılan ticari eşyalardan farksız bir duruma geldiğini ifade eden Wilson, donanım konusuna saplantılı kalmalarının Apple ve Microsoft’un önümüzdeki 6 yıl içinde hızla Google, Facebook ve adını hiç duymadığımız firmanın arkasına gerilemesine neden olacağını söyledi.

Geleceğin bulut teknolojisinde olduğuna dikkat çeken Wilson, Apple ve Microsoft’un bulutta sunduklarının neredeyse hiç olduğunu; bu iki firmanın bulut konusu üzerine çok fazla kafa yormadıklarını düşündüğünü ifade etti.

Teknoloji dünyasına 1980’lerden bu yana damga vuran iki büyük isim hakkında olumsuz konuşan Fred Wilson, Google’ın geleceği hakkında ise oldukça iyimser tablo çizdi. Google’ın, 2020’de en değerli teknoloji firması olmak için yapılması gereken her şeyi yaptığını şu sözlerle dile getirdi:

“Her geçen gün daha fazla sayıda ürününü ücretsiz kullandır; kullanıcılarınla ilgili her geçen gün daha fazla veriyi buluta koy; sonra bu veriyi, veri madenciliğiyle her geçen gün daha anlamlı hale getir; ulaştığın bu anlamlı bilgilerden yepyeni hizmetler geliştir. Bu strateji, tek kelimeyle inanılmaz.”

Ancak Wilson, Google’ın bu statrejisiyle ilgili insanların aklını kurcalayan gizlilik ve kişisel verilerin kullanımıyla ilgili çekincelere, yaptığı şu çarpıcı yorumla destek verdi:

“Gerçekten ürkütücü olan bu konuyla ilgili şimdiye kadar hiçbir şey yapmadılar. Yapacakları ilk dakikada, markalarını ve şirketlerini berbat etme yönünde ilk adımı atacaklarını düşünüyorum.”

Google Glass konusuna ayrı bir paragraf açan Wilson, Google Glass’ın yön olarak çok doğru bir ürün olduğunu ancak bazı eksiklerin sorun yarattığını söyledi. Apple’ın 1990’ların başında çıkarttığı ve PDA kavramını teknoloji dünyasına kazandıran mobil taşınabilir cihaz Newton ile iPod / iPhone'u örnek gösteren yatırımcı,  bazı cihazların, sonraki yılların teknolojisinin temellerini oluşturduğunu söyledi.

Twitter, Tumblr ve Foursquare’e yaptığı riskli sermaye destekleriyle, bu şirketlerin büyümesinde önemli rol oynayan Fred Wilson’ın bu açıklamaları üzerine konuşmaya değecek cinsten. Microsoft ve Apple, ilerleyen yıllarda geçmişini arayacak mı? Ya da Google Glass, geleceğin teknolojisinin ilk örneği mi? Sizlerin değerli yorumlarını bekliyoruz..


http://9to5mac.com/2014/05/05/vc-fred-wilson-apple-too-rooted-to-commoditizing-hardware-and-to-weak-in-cloud-to-remain-at-the-top-of-tech/ Yorum Yaz
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Jem-Jem 5 yıl en beğenilen
Geleceği bu kadar doğru okuyan kişi, Foursquare'e yatırım mı yapmış?
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E_Aydin35 5 yıl
Google; stabil yükselişine, adım ve atılımlarına saygı gösterdiğim en önemli firmalardan biri. Yükselmesini doğru zamanda doğru şekilde gerçekleştiriyor bana göre ve buna bağlı olarak geri dönüşler konusunda da meyvesini yiyor.
Arama motoru ile başlayan bu akış en başarılı gördüğüm Youtube, Android, Chrome vb. yenilikleri ve teknolojileri en anlamlı şekilde ifade edebiliyor..
Bunun yanında en önemlisi yaptığı işi tam ve eşsiz yapıyor. Tam başarım odaklı çalışıyor. Bu söylediklerim Google fanı olduğumdan falan değil ancak objektif bir bakış açısı ile baktığımda gördüklerimin yansımasıdır. Bir efsane tarayıcıyı deviren Chrome'u, yoksa dev mobil OS, IOS ile kafa kafaya mücadele veren Android'mi temsilidir bu söylediklerimin tartışılır..
Ancak Microsoft gözümde eski Microsoft değil tabii ki. Bu yeni çağa ayak uydurmakta zorlanmasıyla zaten (zorunlu)geç çıkışını gerçekleştirdi. Yetmedi Nokia ile verim alacağını düşündü çünkü kendi telefonunu üretecek kapasite de değildi. Bakalım yarın ne olacak hangi firmalar yükselecek hangileri düşecek belli olmaz. İzleyip göreceğiz.
Google; stabil yükselişine, adım ve atılımlarına saygı gösterdiğim en önemli firmalardan biri. Yükselmesini doğru zamanda doğru şekilde gerçekleştiriyor bana gö...
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assasin34 5 yıl likeable
likeable

görünen köy kılavuz istemez... çinlilerin çıkardığı telefonlar ortada harika tasarım donanım dersen mükemmel avrupa da iyice yaygınlaşsın domine olacağını düşünüyorum


mevzu akilli telefon olayindan cok daha genis capli.zaten google'in olayi temel olarak akilli telefon olayi degil.
likeablegörünen köy kılavuz istemez... çinlilerin çıkardığı telefonlar ortada harika tasarım donanım dersen mükemmel avrupa da iyice yay...
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AhmtMlh 4 yıl
Adini bilmedigimiz firma olarak iki fikrm var. Bir amazon iki oneplus. Ucuz yapsinlarda ne yaparlarsa yapsinlar cok pahaliya satiliyor artik bu aletler
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exent4246o 4 yıl
Microsoft kuantum bilgisayarı tamamlasın o zaman görün ortada google kalıyor mu?
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Markus Schulz 4 yıl exent4246o
Zaten Google sadece android den ekmek yiyor kuantum bilgisayariymis ibm denilen bir sey var google in arastirdigi robot ivir zivir var maykrosoft anca windows iteler millete
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junkieismylord- 4 yıl
Donanim donanim dediler uzattilar telefonun boyunu bir sey yapmadilar baska.Tabi gelecegi olmaz bu firmalarin.
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GrıezmaNN 4 yıl
Apple ve Microsoft'a birşey olmaz siz merak etmeyin.

Bence önce kendi yatırım yaptığı 4sq ve Twitter'ın gelecekteki halini düşünsün.

Kar yapmak için çıkardığı Swarmdı carttı curttu uygulamalarla kendi sonunu hazırlıyor 4sq.
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Götterfunken 5 yıl
Apple kan kaybedecek Msoft kan kaybedecek haaa?
AHAHAHAHAHAHAHHAHA
Google Twitter kim oluyor pardon?Ayrı kulvarda iki firmalar bunlar Microsoft ta bing ming var Apple öyle sistemi yok ki neyin kafası
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xml-arif 5 yıl
Microsoft kan kaybetmez rraaaad olun :D
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meter90 5 yıl
Magaradan yorumlar icin saolun cemaat
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RapscallioN 5 yıl
Gecmiste de gelecegi ongoren kisiler ongoremeyen cahil kesimler tarafindan yuhalanmis-dislanmis-dalgaya alinmistir. Lakin tarih zaten tekerrurden ibarettir lafi da bu tarz durumlar yuzunden ortaya cikmistir diye dusunuyorum!
Su anda 20 senedir adam akilli tek yazilim ureten yada senelerdir 1-2 cihazla buyuyen firmalarin gelecekte de ayni buyumeyi surdurebileceklerine inanmak cidden mantik disi! Ya urun yelpazelerini yenilikler ile genisletecekler yada donanimin yaninda yazilim sektorunde ciddi yenilikler getirecekler! Baska yolu yok bu buyumeyi surdurmenin!
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ibrahimhd 4 yıl RapscallioN
RapscallioN

Gecmiste de gelecegi ongoren kisiler ongoremeyen cahil kesimler tarafindan yuhalanmis-dislanmis-dalgaya alinmistir. Lakin tarih zaten tekerrurden ibarettir lafi da bu tarz durumlar yuzunden ortaya cikmistir diye dusunuyorum!



Su anda 20 senedir adam akilli tek yazilim ureten yada senelerdir 1-2 cihazla buyuyen firmalarin gelecekte de ayni buyumeyi surdurebileceklerine inanmak cidden mantik disi! Ya urun yelpazelerini yenilikler ile genisletecekler yada donanimin yaninda yazilim sektorunde ciddi yenilikler getirecekler! Baska yolu yok bu buyumeyi surdurmenin!

Peki boş laflar üreterek ortada dolaşan gerzeklere ne demeli.
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TurboBoosted 5 yıl
Foursquare programına mesajlaşma ekleseler hiç fena olmaz aslında...
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tunlab 5 yıl
adam müneccim beyler
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serdar.45 5 yıl
google nın en iyi yaptığı şey yeniliklere çok açık olması ve oluşan her alana bir şekilde kendini adepte etmesi apple klasik bir çizgiye sahip daha çok kendi ekolojini oluşturmak istiyor buda insanalrı kısıtlıyor o yüzden farklı yönlere kayması şart face birşeyler yapıyor ama ne kadar başarılı olur bilemeyiz microsoft ise her zamanki gibi office ve windows yazılımı dışında b,r varlık gösteremedi hep eline yüzüne bulaştırdı buda yeniliklere ayak uyduramadığını gösterir
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Batuist 5 yıl
muhalefet partisi lideri gibi konuşmuş.. sanki kendini takip edenleri uyutmaya çalışan bir konuşma havası var... "apple bitecek", "microsoft ölecek" ... peşindekiler yehuu yehuu başkanımız çok yaşa.... dalkavuk koyunlar...
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