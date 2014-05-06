Twitter, 4sq yatırımcısı Fred Wilson: Geleceğin lideri Google; Apple ve Microsoft, kan kaybedecek

Risk sermayesi yatırımcılarından ve Twitter, Tumblr, Foursquare gibi şirketlere yatırım yapan Union Square Ventures’ın kurucusu Fred Wilson, TechCrunch Disrupt Konferansı’nda Apple ve Microsoft’un geleceği hakkında dikkat çekici öngörülerde bulundu.

2020 yılında internet dünyasının tartışmaya açıldığı oturuma katılan ünlü teknoloji yatırımcısı Fred Wilson, yaşlı kurtlar Apple ve Microsoft için geleceğin pek de parlak olmadığını düşünüyor. Şu anda piyasa değeri açısından büyüklük sıralamasının Apple, Google, Microsoft ve Facebook olduğu internet dünyasında önümüzdeki 6 sene içinde Apple ve Microsoft’un, Google, Facebook ve adını bilmediğimiz başka bir firmanın arkasına düşeceğini belirten Fred Wilson, bu öngörüsünü her iki firmanın da donanım konusuna tutkuyla bağlı olmalarına dayandırıyor:

Donanım kavramının her geçen gün tüketiciler için anlamını yitirdiğini ve hızla sadece alınıp satılan ticari eşyalardan farksız bir duruma geldiğini ifade eden Wilson, donanım konusuna saplantılı kalmalarının Apple ve Microsoft’un önümüzdeki 6 yıl içinde hızla Google, Facebook ve adını hiç duymadığımız firmanın arkasına gerilemesine neden olacağını söyledi.

Geleceğin bulut teknolojisinde olduğuna dikkat çeken Wilson, Apple ve Microsoft’un bulutta sunduklarının neredeyse hiç olduğunu; bu iki firmanın bulut konusu üzerine çok fazla kafa yormadıklarını düşündüğünü ifade etti.

Teknoloji dünyasına 1980’lerden bu yana damga vuran iki büyük isim hakkında olumsuz konuşan Fred Wilson, Google’ın geleceği hakkında ise oldukça iyimser tablo çizdi. Google’ın, 2020’de en değerli teknoloji firması olmak için yapılması gereken her şeyi yaptığını şu sözlerle dile getirdi:

“Her geçen gün daha fazla sayıda ürününü ücretsiz kullandır; kullanıcılarınla ilgili her geçen gün daha fazla veriyi buluta koy; sonra bu veriyi, veri madenciliğiyle her geçen gün daha anlamlı hale getir; ulaştığın bu anlamlı bilgilerden yepyeni hizmetler geliştir. Bu strateji, tek kelimeyle inanılmaz.”

Ancak Wilson, Google’ın bu statrejisiyle ilgili insanların aklını kurcalayan gizlilik ve kişisel verilerin kullanımıyla ilgili çekincelere, yaptığı şu çarpıcı yorumla destek verdi:

“Gerçekten ürkütücü olan bu konuyla ilgili şimdiye kadar hiçbir şey yapmadılar. Yapacakları ilk dakikada, markalarını ve şirketlerini berbat etme yönünde ilk adımı atacaklarını düşünüyorum.”

Google Glass konusuna ayrı bir paragraf açan Wilson, Google Glass’ın yön olarak çok doğru bir ürün olduğunu ancak bazı eksiklerin sorun yarattığını söyledi. Apple’ın 1990’ların başında çıkarttığı ve PDA kavramını teknoloji dünyasına kazandıran mobil taşınabilir cihaz Newton ile iPod / iPhone'u örnek gösteren yatırımcı, bazı cihazların, sonraki yılların teknolojisinin temellerini oluşturduğunu söyledi.

Twitter, Tumblr ve Foursquare’e yaptığı riskli sermaye destekleriyle, bu şirketlerin büyümesinde önemli rol oynayan Fred Wilson’ın bu açıklamaları üzerine konuşmaya değecek cinsten. Microsoft ve Apple, ilerleyen yıllarda geçmişini arayacak mı? Ya da Google Glass, geleceğin teknolojisinin ilk örneği mi? Sizlerin değerli yorumlarını bekliyoruz..

http://9to5mac.com/2014/05/05/vc-fred-wilson-apple-too-rooted-to-commoditizing-hardware-and-to-weak-in-cloud-to-remain-at-the-top-of-tech/