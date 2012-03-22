Twitter 6. yılını geride bıraktı

İnsanların fikirlerini 140 karaktere sığdırarak paylaştığı popüler mikroblog sitesi Twitter, dün yayın hayatına başlamasının 6. yılını geride bıraktı.





San Fransisco'da Jack Dorsey liderliğinde küçük bir girişim olarak hayatına başlayan Twitter kısa sürede popüler oldu ve dünya çapında 350 milyondan fazla üyeye sahip dev bir sosyal platform haline geldi. İnternetin SMS'i şeklinde tanımlanmaya başlayan Twitter bugün 140 milyon aktif kullanıcıya, günlük 340 milyon tweet'e sahip.





Bu süre zarfında tasarım ve altyapı anlamında önemli değişikliklere uğrayan Twitter, üçüncü parti yazılımlar üzerinden devam ettirdiği resim paylaşım fonksiyonunu da kendi bünyesine aldı. Ayrıca kullanıcılar herhangi bir sitede beğendikleri içeriği farklı butonlar yoluyla kendi hesaplarından paylaşabiliyor.





Resmi blogundan kullanıcılarına bir teşekkür yayınlayan Twitter, Jack Dorsey'in Mart 2006 tarihinde kağıt üstünde ilk tasarımını yaptığı karalama görselini de blogunda paylaştı.