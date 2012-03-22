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Twitter 6. yılını geride bıraktı

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İnsanların fikirlerini 140 karaktere sığdırarak paylaştığı popüler mikroblog sitesi Twitter, dün yayın hayatına başlamasının 6. yılını geride bıraktı.

San Fransisco'da Jack Dorsey liderliğinde küçük bir girişim olarak hayatına başlayan Twitter kısa sürede popüler oldu ve dünya çapında 350 milyondan fazla üyeye sahip dev bir sosyal platform haline geldi. İnternetin SMS'i şeklinde tanımlanmaya başlayan Twitter bugün 140 milyon aktif kullanıcıya, günlük 340 milyon tweet'e sahip. 

Bu süre zarfında tasarım ve altyapı anlamında önemli değişikliklere uğrayan Twitter, üçüncü parti yazılımlar üzerinden devam ettirdiği resim paylaşım fonksiyonunu da kendi bünyesine aldı. Ayrıca kullanıcılar herhangi bir sitede beğendikleri içeriği farklı butonlar yoluyla kendi hesaplarından paylaşabiliyor.

Resmi blogundan kullanıcılarına bir teşekkür yayınlayan Twitter, Jack Dorsey'in Mart 2006 tarihinde kağıt üstünde ilk tasarımını yaptığı karalama görselini de blogunda paylaştı.

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MaRQuE 7 yıl
Kullanıyorum, çok güzel bir servis. Face'i kullanamıyorum, bana göre değil. toplamda 4-5 saat takılmışlığım yoktur face'de.
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mAcArTy41 7 yıl
twitter'ın facebook'u geçebileceğini hiç düşünmüyorum açıkçası...

facebook kapatılır ancak böyle mümkün
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X-FI 7 yıl
twitter candır..
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E_Aydin35 7 yıl
Başlarda pek ısınılmasada şuan gerçekten epey ilerlemiş büyük adımlar atmış durumda, çoğu kişi çöplük kaynıyan facebook'dan çok Twitter'ı tercih ediyor.. Özellikle ülkemizde hayranlarına durum bildirimi yapan ünlüler.:))
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carter 7 yıl
İlerleyen zamanlarda facebook'u geçecek gibi.
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Dark Shade 7 yıl
Alismasi biraz zaman aldi ama gerekli bisey... sadece 140 karakter cok kisa...
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kenan_0 7 yıl
140 değil sms şeklinde 160 karakter olması gerekiyor bence.. birde @KenanElmaogulla şeklinde yazdıklarımızın karakterden sayılmaması gerekiyor.. bunun gibi bir çok eksiği var düzeltilmesi gerek bence
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Recharged 7 yıl
Ön yargılı olup daha sonra kullamaya başladığımda Facebook'tan bile daha çok zaman geçirdiğim sosyal ağ oldu.Türkiye'de veya Dünya'da konuşulan güncel konuları anında takip edebileceğiniz,gerçek kişilerin yazdığı kullanmayı bilirseniz faydalı bir oluşum.
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Godolphin 7 yıl
Karakter sınırı biraz daha artarsa dahada güzel olacak.
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