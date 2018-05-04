Twitter, Android uygulamasının tasarımını değiştirmeye hazırlanıyor

Geçen yıl Android uygulamasında meteryal tasarımı benimseyen Twitter, şimdi de kontrol butonlarını telefonun alt kısmına alan bir tasarımı test ediyor. Telefonların uzayıp büyümesi Twitter'ı da etkilemiş görünüyor ki tasarımda değişiklik kararı almış. Zira kontrol butonlarının yukarıda olması, özellikle uzun ve büyük ebatlarda akıllı telefonlarda kullanımı zorlaştırıyordu.

Twitter, Android uygulamasındaki kontrol butonlarını alt kısma alarak iOS uygulamasıyla tasarımsal olarak benzerlik kazanmış oluyor. Test edilen tasarımın ana ekranının alt kısmına yerleştirilen kontrol butonları sırayla, ev, arama, bildirimler ve en sağda mesajlar butonları yer alıyor. Bazı Reddit kullanıcılarının yeni tasarımda, kontrol butonları arasında ekranını kaydırarak gezinilmeyeceğini aktardıklarını belirtelim. Yani bu demek oluyor ki butonlar arasında gezinmek için gitmek istediğiniz butona dokunmanız gerekecek. Yeni tasarımın Mayıs ayı içerisinde tam sürüme eklenmesi bekleniyor.

https://9to5google.com/2018/05/02/twitter-android-bottom-bar-test/