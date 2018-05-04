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Twitter, Android uygulamasının tasarımını değiştirmeye hazırlanıyor

Twitter, Android uygulamasının BETA sürümünde yeni bir tasarımı deniyor. Test aşamasında olan yeni tasarım yayınlanmaya başlarsa, Android kullanıcıları için daha da kullanışlı olacak.
1 yıl
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4
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Geçen yıl Android uygulamasında meteryal tasarımı benimseyen Twitter, şimdi de kontrol butonlarını telefonun alt kısmına alan bir tasarımı test ediyor. Telefonların uzayıp büyümesi Twitter'ı da etkilemiş görünüyor ki tasarımda değişiklik kararı almış. Zira kontrol butonlarının yukarıda olması, özellikle uzun ve büyük ebatlarda akıllı telefonlarda kullanımı zorlaştırıyordu. 
Twitter, Android uygulamasındaki kontrol butonlarını alt kısma alarak iOS uygulamasıyla tasarımsal olarak benzerlik kazanmış oluyor. Test edilen tasarımın ana ekranının alt kısmına yerleştirilen kontrol butonları sırayla, ev, arama, bildirimler ve en sağda mesajlar butonları yer alıyor. Bazı Reddit kullanıcılarının yeni tasarımda, kontrol butonları arasında ekranını kaydırarak gezinilmeyeceğini aktardıklarını belirtelim. Yani bu demek oluyor ki butonlar arasında gezinmek için gitmek istediğiniz butona dokunmanız gerekecek. Yeni tasarımın Mayıs ayı içerisinde tam sürüme eklenmesi bekleniyor.

https://9to5google.com/2018/05/02/twitter-android-bottom-bar-test/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 1 yıl
iOS'te yıllardır böyle.
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Burccoskunkan 1 yıl balcis
Katılıyorum. Üst butonlara gitmek bir hayli zorlaştı.
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balcis 1 yıl
google android'de sistem çapında buna geçmeye başladı, 5,5 - 6 inç telefonda kontrolleri en üste koymak mantıklı değil artık.
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MaRQuE 1 yıl
Tweetings tavsiye ederim.
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