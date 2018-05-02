Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram'a görüntülü görüşme geliyor

Yakın zamanda yeni keşfet arayüzü ve sessize al butonu üzerine testler yaptığını duyurduğumuz Instagram, şimdi de görüntülü sohbet özelliğini test ediyor. Üstelik testin uzun sürmesi de beklenmiyor
1 yıl
1,8b
1
4
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yakın zamanda yenilenen keşfet arayüzü ve sessize al butonunun testlerine başlayan Instagram, görüntülü görüşmeyi de test programına dahil etti. Test edilen görüntülü sohbetin en önemli özelliği ise grup görüşmesine olanak tanıması. Instagram ekibi bu yeni özelliği duyururken şu ifadeleri kullanıyor, "her gün yüz milyondan fazla kişi Instagram üzerinden canlı yayın izliyor veya canlı yayın yapıyor. Ancak kullanıcılarımızın bir çoğundan görüntülü görüşme desteğinin eklenmesini istediklerini duyduk. Önümüzdeki haftalarda Instagram'a görüntülü sohbeti getireceğiz ve arkadaşlarınızla vakit geçirmenin bir başka yolunu sunmuş olacağız"
Videolu sohbetin kullanımı ise şu şekilde olacak. Eğer tek bir kişi ile görüntülü sohbet yapmak istiyorsanız, o kişinin sohbet sayfasına geçip, sağ üstte bulunan kamera butonuna dokunmanız gerekecek. Eğer grup halinde görüntülü görüşme yapmak isterseniz. Ana sayfanızda bulunan uçak butonuna dokunup, karşınıza gelecek olan ekranda artı (+) butonuna tıklayarak sohbete dahil etmek istediğiniz kişileri seçmeniz yeterli olacak. Görüntülü sohbet etmek istediğiniz kişi veya kişiler gelen isteği onayladığı taktirde, görüntü sağlanıp sohbete başlayabileceksiniz. 
Ayrıca Instagram, Spotify ve GoPro uygulamalarıyla etkileşime girecek bir çalışma başlattı. Buna göre Spotify'da favori şarkınızın kapak resmini hikayeler bölümünde paylaşabileceksiniz. GoPro uygulamasıyla da, çekmiş olduğunuz videolarınızı tek bir dokunuşla yine Instagram hikayelerde paylaşmanız sağlanacak. 
Instagram videolu görüşme ve diğer test edilen özelliklerin önümüzdeki hafta bölge bölge yayınlanması bekleniyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1BilimAdamı 1 yıl
Yakındada facebooku terk ettiğimiz gibi insatgramıda terk etcez gibi geliyor(zaten azaltmayada başladım)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 1 yıl
Fotoğraftaki mavi gözlü kız çok güzel. Niye gerçek hayatta karşılaşmayız ki şu insanlarla?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 1 yıl
Zuckerberg aldı içine etti. Whatsapp'ın da öyle.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 1 yıl
Şu toplu konferans özelliği WhatsApp'a da gelse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Facebook mesajlaşma uygulamasını yeniden tasarlıyor 1 yıl Facebook ve RED profesyonel bir sanal gerçeklik kamerası geliştiriyor 1 yıl Düşen satışlara rağmen Sony mobil bölümden vazgeçmiyor 1 yıl DS, 2025'ten itibaren sadece elektrikli otomobil üretecek 1 yıl İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu kara noktalar belirlendi 1 yıl Oculus Go sanal gerçeklik başlığı 199 dolar fiyatla satışa sunuldu 1 yıl Türkiye E-Spor Federasyonu kuruldu 1 yıl 7500TL'e 109" 278cm 4K HDR deneyimi | BenQ W1700 4K HDR Projeksiyon inceleme 1 yıl LG G7 ThinQ tanıtıldı! İşte LG G7 ThinQ özellikleri 1 yıl Çin'de 1.374 drone ile yapılan hava gösterisi dünya rekoru kırdı 1 yıl Blue Origin'in roket denemesinden muhteşem görüntüler "Uzay turizmine doğru" 1 yıl Nikola vs Tesla: 2 milyar dolarlık patent davası açıldı 1 yıl iPhone X modeli Apple’a kar ettirmeye devam ediyor 1 yıl Holografik ekranlı akıllı telefon RED Hydrogen One ertelendi 1 yıl Tinder'a dev rakip: Facebook çöpçatanlık hizmetine başlıyor 1 yıl 2019 Porsche Cayenne E-Hybrid, yeni özellikleriyle tanıtıldı 1 yıl WhatsApp'a yakında video konferans özelliği ve çıkartmalar geliyor 1 yıl Ant-Man and The Wasp'ın ikinci fragmanı da yayınlandı 1 yıl Çinli şirketler kârlarını arttırmak için, işçilerin beyinlerinde veri madenciliği yapıyor 1 yıl Google ve Fitbit daha verimli sağlık verileri için iş birliği yapıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Instagram'a görüntülü görüşme geliyor Sonraki iPhone SE 2'nin tasarımını gösteren 3D CAD görselleri yayınlandı 1 yıl Huawei ile konuştuk l P20 Lite'ın fiyatını eleştirdik 1 yıl UCWeb, Android için bir dosya aktarımı uygulaması yayınladı 1 yıl Microsoft, PC, iOS ve Android için Outlook uygulamalarına yeni özellikler ekliyor 1 yıl Corephotonics’ten iPhone X için patent ihlali davası 1 yıl Avengers: Infinity War, sadece 6 günde Justice League'i geride bıraktı 1 yıl LG G7 ThinQ'in merak edilecek yanı kalmadı: İşte basın görselleri ve fiyatı 1 yıl Ford'dan görme engelliler için anlamlı çalışma: Akıllı cam prototipi 1 yıl AMD RX Vega 20’nin mühendislik örneği sonucu sızdı: %70 daha hızlı olabilir mi? 1 yıl AMD’den Chris Hook da Intel’e katıldı 1 yıl 185 bin TP-Link yönlendiricisini etkileyen bir açık keşfedildi 1 yıl Çocuklara yardım etmek için bilgisayarınızı açık tutun 1 yıl Apple kendi 5G modemini geliştirmek için çalışmalara başladı 1 yıl Bloody P93 Gaming Mouse ve MP-60R Mousepad Test Masamızda 1 yıl Facebook mühendisinin, kullanıcı verilerinden faydalanarak kadınları taciz ettiği belirlendi 1 yıl Atari'nin yeni nesil oyun konsolu 30 Mayıs'ta ön siparişe açılıyor 1 yıl Foxconn, iPhone ekranı üretmek için Michigan Gölü'nden günde 26 milyon litre su çekecek 1 yıl Samsung Galaxy A6 serisi resmi sayfada listelendi 1 yıl Milyarderlerin yeni oyuncağı: Range Rover SLT 6x6 1 yıl Volkswagen ve Audi marka otomobillerin uzaktan hacklenebildiği ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim