Instagram'a görüntülü görüşme geliyor

Yakın zamanda yenilenen keşfet arayüzü ve sessize al butonunun testlerine başlayan Instagram, görüntülü görüşmeyi de test programına dahil etti. Test edilen görüntülü sohbetin en önemli özelliği ise grup görüşmesine olanak tanıması. Instagram ekibi bu yeni özelliği duyururken şu ifadeleri kullanıyor, "her gün yüz milyondan fazla kişi Instagram üzerinden canlı yayın izliyor veya canlı yayın yapıyor. Ancak kullanıcılarımızın bir çoğundan görüntülü görüşme desteğinin eklenmesini istediklerini duyduk. Önümüzdeki haftalarda Instagram'a görüntülü sohbeti getireceğiz ve arkadaşlarınızla vakit geçirmenin bir başka yolunu sunmuş olacağız"

Videolu sohbetin kullanımı ise şu şekilde olacak. Eğer tek bir kişi ile görüntülü sohbet yapmak istiyorsanız, o kişinin sohbet sayfasına geçip, sağ üstte bulunan kamera butonuna dokunmanız gerekecek. Eğer grup halinde görüntülü görüşme yapmak isterseniz. Ana sayfanızda bulunan uçak butonuna dokunup, karşınıza gelecek olan ekranda artı (+) butonuna tıklayarak sohbete dahil etmek istediğiniz kişileri seçmeniz yeterli olacak. Görüntülü sohbet etmek istediğiniz kişi veya kişiler gelen isteği onayladığı taktirde, görüntü sağlanıp sohbete başlayabileceksiniz.

Ayrıca Instagram, Spotify ve GoPro uygulamalarıyla etkileşime girecek bir çalışma başlattı. Buna göre Spotify'da favori şarkınızın kapak resmini hikayeler bölümünde paylaşabileceksiniz. GoPro uygulamasıyla da, çekmiş olduğunuz videolarınızı tek bir dokunuşla yine Instagram hikayelerde paylaşmanız sağlanacak.

Instagram videolu görüşme ve diğer test edilen özelliklerin önümüzdeki hafta bölge bölge yayınlanması bekleniyor.