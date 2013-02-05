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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter, "BlueFin" adlı televizyon analiz şirketini satın aldığını duyurdu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Twitter,
Küresel çapta ve ülkemizde televizyon programları için oldukça önemli bir yeri olan Twitter, bu alandaki fırsatları değerlendirmek için televizyon analizleriyle tanınan BlueFin'i satın aldı.

Alımla ilgili olarak şu an için herhangi bir detay paylaşılmazken, Business Insıder'ın tahminlerine göre, bu alım Twitter'ın şu ana kadar yapmış olduğu en büyük alım olma özelliği taşıyor. İki sene önce Twitter tarafından satın alınan TweetDeck'in 40 milyon dolara mal olduğu düşünülecek olursa, BlueFin'e oldukça önemli bir yatırım yapıldığı anlaşılıyor. Şirketin BlueFin ile neler yapılacağı konusunda henüz net bilgi bulunmasa da, reklam veren kişilerin kullanıcı ilgisini görmeleri için somut verilerin analiz şirketi tarafından sağlanması bekleniyor. Ayrıca, geçtiğimiz yılın aralık ayında Nielsen ile işbirliğine gideceğini duyuran Tiwtter'ın, bu işbirliği çerçevesinde BlueFin'den de yararlanması oldukça muhtemel görünüyor.

2013'ün sonbahar aylarında TV programlarının Twitter'daki etkisini daha net görmemizi sağlayacak olan Nielsen, Twitter işbirliği ve BlueFin'in birliği ile ortaya neler çıkacağını hep birlikte göreceğiz. 

http://www.businessinsider.com/twitter-bluefin-labs-2013-2?op=1 Yorum Yaz
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The Witcher 6 yıl
Twitter nasıl para kazanıyor hiç reklam görmedim.
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Recharged 6 yıl
MURATSPLAT
Onu bunu bilmem ergen ve abazalar(ozellikle kiz abazalar) yüzünden twitter kan kaybi yaşaniyor. Devasa SPAM üreten bir yazilim haline geldi.

Özellikle ergenler ciddi anlamda çoğalmaya başladı.Her gün Justin ve 1D TT'lerini görmek mümkün.Saçma sapan Türkiye TT'leri yüzünden insan bazen sıkılıyor.Bundan bir sene önce her şey çok daha güzeldi.
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serkanhiziroglu 6 yıl
#JustinTurkishBeliebersCryingForYou nedir abi ? Ne bu ?
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MURATSPLAT 6 yıl
Onu bunu bilmem ergen ve abazalar(ozellikle kiz abazalar) yüzünden twitter kan kaybi yaşaniyor. Devasa SPAM üreten bir yazilim haline geldi.
1 Yanıt Yanıtla
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[F]errari 6 yıl MURATSPLAT
MURATSPLAT

Onu bunu bilmem ergen ve abazalar(ozellikle kiz abazalar) yüzünden twitter kan kaybi yaşaniyor. Devasa SPAM üreten bir yazilim haline geldi.

evet şu sıralar twitterda çok spam postlar var
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