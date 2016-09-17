Twitter CEO'sundan Edward Snowden'a destek

Sızdırdığı belgeler sayesinde, Amerikan istihbarat birimi NSA'in hem ABD'de hem de diğer ülkelerde insanları yasadışı şekilde izlediğini ortaya çıkaran Edward Snowden, son yılların en tartışmalı isimlerinin başında geliyor. Bir kısım Snowden'ı vatan haini olmakla suçlarken, önemli bir kısım da Snowden'ı insanların kişisel mahremiyetini savunan bir kahraman olarak görüyor.

Snowden'ın suçsuz olduğuna inanan bu kişiler arasında son derece önemli isimler de yer alıyor. Bu isimlerden biri de Twitter'ın CEO'su olan Jack Dorsey. ABD hükümeti tarafından aranan ve bugüne kadar çeşitli ülkelerde sığınmacı olarak yaşayan Snowden'ın Amerikan başkanı tarafından affedilmesini isteyen ünlü isimlere Dorsey de katıldı. Dorsey, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesaj ile Snowden'ın affedilmesini istedi.





Twitter CEO'sunun bu mesajı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bu hafta başında başlattığı bir duyarlılık kampanyasının sonucu. Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü ve Amerikan Medeni Haklar Birliği'nin de bulunduğu sivil toplum örgütleri, hafta başında bir açıklama yayınlamış ve Snowden'ın ABD tarafından affedilmesi için bir imza kampanyası başlatmıştı.

http://variety.com/2016/digital/news/jack-dorsey-edward-snowden-pardon-1201863032/