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Twitter CEO'sundan Edward Snowden'a destek

NSA belgelerini sızdırdığı için ABD hükümeti tarafından yıllardır aranan Edward Snowden'ın affedilmesini isteyen kampanyaya Twitter CEO'su Jack Dorsey de destek verdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sızdırdığı belgeler sayesinde, Amerikan istihbarat birimi NSA'in hem ABD'de hem de diğer ülkelerde insanları yasadışı şekilde izlediğini ortaya çıkaran Edward Snowden, son yılların en tartışmalı isimlerinin başında geliyor. Bir kısım Snowden'ı vatan haini olmakla suçlarken, önemli bir kısım da Snowden'ı insanların kişisel mahremiyetini savunan bir kahraman olarak görüyor.
Snowden'ın suçsuz olduğuna inanan bu kişiler arasında son derece önemli isimler de yer alıyor. Bu isimlerden biri de Twitter'ın CEO'su olan Jack Dorsey. ABD hükümeti tarafından aranan ve bugüne kadar çeşitli ülkelerde sığınmacı olarak yaşayan Snowden'ın Amerikan başkanı tarafından affedilmesini isteyen ünlü isimlere Dorsey de katıldı. Dorsey, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesaj ile Snowden'ın affedilmesini istedi.
 
Twitter CEO'sunun bu mesajı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bu hafta başında başlattığı bir duyarlılık kampanyasının sonucu. Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü ve Amerikan Medeni Haklar Birliği'nin de bulunduğu sivil toplum örgütleri, hafta başında bir açıklama yayınlamış ve Snowden'ın ABD tarafından affedilmesi için bir imza kampanyası başlatmıştı.

http://variety.com/2016/digital/news/jack-dorsey-edward-snowden-pardon-1201863032/ Yorum Yaz
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eAkman 3 yıl en beğenilen
Gel de bitsin bu hasret eyy Snowden.
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teramit 3 yıl
bizde olsa twittere kayyum atanırdı hemen
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Dahi Olalım 3 yıl
#PardonSnowden ne demek ingilizce de pardon kelimesi mi vardı?
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teramit 3 yıl
bizde olsa twittere kayyum atanırdı hemen
1 Yanıt Yanıtla +7
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BURHAN77 3 yıl teramit
teramit

bizde olsa twittere kayyum atanırdı hemen

doğru tespit.. tebrikler..
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ufuk172 3 yıl
Ben bagislanicagini sanmıyorum. Bağışlanması başka sizintilara yol acar. Cia bugüne kadar Snowdeni temizlerdi ama adam büyük ihtimalle acikladiginin 10misli kadarını koz olarak tutuyor elinde. Ayrıca medyayı arkasına almış durumda. Normal bir kazada bile ölse, Cia suikast yaptı denir.
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eAkman 3 yıl en beğenilen
Gel de bitsin bu hasret eyy Snowden.
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Nevfel 3 yıl
Twitter'ın kendisi ne kadar vatan haini varsa saklar bilgilerini paylaşmaz ifade özgürlüğü der geçerken snowdenede af diler apoyada.
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yhackup 3 yıl
Bize teröristler bile vatan haini olarak suçlanamıyor masum sivil oluyor. adam bir iki bilge sızdırmış çok mu...
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gcb1903 3 yıl
Nasıl yani devletin gizli belgelerini sızdırmak Abd'de suç mu?
Çok ilginçmiş ben sadece bizde suç sanıyordum.
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Macella 3 yıl
Snowden: Bi daha olmasın.
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