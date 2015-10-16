Twitter açığını bulan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri sosyal ağdan davet aldı

Günümüzde popüler yazılımların geliştiricileri, kötü niyetli hackerlardan önce açıkların bulunabilmesi için ödüllü etkinlikler düzenliyor veya bağımsız olarak açıkları keşfeden kullanıcılara da çeşitli hediyeler veriyor.





Son olarak Twitter'ın sistemsel açığını bulan ve bu açığı geliştirdiği yazılımlarla kapatıp Twitter yetkililerine raporlayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Yazılım Mühendisliği'nden Batuhan Katırcı ve Cihan Nalbant, şirketin kurucusu Jack Dorsey'in davetiyle genel merkezinin bulunduğu San Francisco'ya gidecek.





Katırcı ve Nalbant, Twitter'ın endüstri liderleri ve dünyanın dört bir yanından gelen mühendislerin katılımıyla gerçekleştireceği aynı zamanda Twitter'ın yeni ürünlerinin tanıtılacağı "Twitter Flight" organizasyonunda yer alacak. Ayrıca bu organizasyon ile hem kendilerini hem de projelerini dijital dünyanın kalbi olan San Francisco'da yatırımcılara tanıtma imkanı bulacak