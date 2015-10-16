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Twitter açığını bulan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri sosyal ağdan davet aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter açığını bulan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri sosyal ağdan davet aldı

Günümüzde popüler yazılımların geliştiricileri, kötü niyetli hackerlardan önce açıkların bulunabilmesi için ödüllü etkinlikler düzenliyor veya bağımsız olarak açıkları keşfeden kullanıcılara da çeşitli hediyeler veriyor. 

Son olarak Twitter'ın sistemsel açığını bulan ve bu açığı geliştirdiği yazılımlarla kapatıp Twitter yetkililerine raporlayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Yazılım Mühendisliği'nden Batuhan Katırcı ve Cihan Nalbant, şirketin kurucusu Jack Dorsey'in davetiyle genel merkezinin bulunduğu San Francisco'ya gidecek.

Katırcı ve Nalbant, Twitter'ın endüstri liderleri ve dünyanın dört bir yanından gelen mühendislerin katılımıyla gerçekleştireceği aynı zamanda Twitter'ın yeni ürünlerinin tanıtılacağı "Twitter Flight" organizasyonunda yer alacak. Ayrıca bu organizasyon ile hem kendilerini hem de projelerini dijital dünyanın kalbi olan San Francisco'da yatırımcılara tanıtma imkanı bulacak 

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ekuLoN 4 yıl en beğenilen
Bizimkilerin açığını bulsan karakola çekilirsin, terörist misin de açığımı ortaya çıkarmaya çalışıyorsun diye.
Hoş açığını bulabileceğimiz bir yazılım şirketimiz de yok.
Bizimkilerin açığını bulsan karakola çekilirsin, terörist misin de açığımı ortaya çıkarmaya çalışıyorsun diye.Hoş açığını bulabileceğimiz bir yazılım şirke...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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saygi 4 yıl
Öncelikle tebrik ederim. Katırcı ve Nalbant soyadlarının biraraya gelmeleri de ayrı bir güzellik.
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DH Misafiri 4 yıl
Şu an açık bulduğumda sevineceğim tek şey tekel bayi olurdu.
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Qonrul 4 yıl
tebrikler
başarılar
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kadirirdem 4 yıl
Helal olsun tebrikler
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CooL_ROMEO 4 yıl
Ağzımdan sular aktı helal olsun dostlarım!
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saygi 4 yıl
Öncelikle tebrik ederim. Katırcı ve Nalbant soyadlarının biraraya gelmeleri de ayrı bir güzellik.
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Curb 4 yıl
Helal olsun böyle böyle globalleşeceğiz.
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fatsa52 4 yıl
Çocuklarin suçlu gibi resmini cekmisler. Mahcup mahcup duruyolar. Valla biz bişi yapmadik abi der gibi.
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rorschach_ 4 yıl
Bu arkadaslar gitsin amerikada kalsın orada.
Bizim hiç bir işimize yaramazlar.

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Mr. Jingles 4 yıl
Umarım çok daha iyi yerlerde kendilerini görürüz. Başarılarının devamını diliyoruz.
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alemburda34 4 yıl
Ne diyim yolları açık olsun .
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