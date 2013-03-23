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Twitter arşivleri Türkçe dahil 12 dil desteği daha kazandı

6 yıl
373
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter arşivleri Türkçe dahil 12 dil desteği daha kazandı

Twitter bir süre önce tüm gönderilen mesajları arşivleyebileceğiniz yeni bir sistemi hayata geçirmişti. İngilizce, Almanca, Fransızca gibi belli başlı dillere destek sunan sistem artık daha fazla dil desteği sunuyor.

Twitter tarafından yapılan duyuruda Danimarkaca, Filipince, Endonezyaca, İtalyanca, Japonca, Portekizce, Rusça, basit Çince, İsveçce, Tai dili, Türkçe, Urdu diline de artık destek verileceği açıklandı.

Twitter mesajlarınızı arşivlemek için ayarlar kısmına girip ilgili butona tıkladıktan sonra maile gelen linke tıklamanız yeterli.


https://twitter.com/twitter/statuses/314875925953130497 Yorum Yaz
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