Twitter artık reklamları tüm ziyaretçilerine gösterecek

140 karakter sınırlamasıyla oldukça popüler bir platform olan Twitter bu popülerliğini kazanca çevirmekte Facebook kadar başarılı değil. Platform hem kullanıcı sayısındaki ivmeyi arttırmak hem de gelirlerini yükseltmek için 2015 yılında bir çok değişiklik geçirdi. Twitter'ın son değişikliği ise reklam gösterimi konusunda.

Aylık aktif kullanıcı sayısı 320 milyona ulaşan platform yalnızca kullanıcı girişi yapmış kişilere reklam gösteriyor. Bu sebeple üye olmadan Twitter'a uğrayan milyonlarca kişiden ise herhangi bir kazanç sağlanması söz konusu değil. Platformun yeni kararı ise üye olmadan dışarıdan ziyaret eden kullanıcılara da reklamları göstermeyi amaçlıyor.

Facebook genellikle üye olmayan ziyaretçilere farklı reklamlar göstermek yerine kendi reklamlarına ve yönlendirmelerine yer vererek kullanıcıları platforma çekmeye çalışıyor. Twitter'ın bunun yerine direk olarak para kazanma çabası ilginç bir girişim. Bu girişimin şirkete nasıl bir kazanç sağlayacağını ilerleyen dönemlerde mali tablolarda göreceğiz.

http://www.cnet.com/news/twitter-will-start-showing-you-ads-even-if-youre-not-a-twitter-user/