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Twitter artık reklamları tüm ziyaretçilerine gösterecek

Popüler sosyal ağlardan Twitter bugüne kadar üye olmayan kullanıcılara reklam gösterimi yapmıyordu. Yeni değişen strateji ile birlikte artık üye olmasanız dahi Twitter reklamlarını göreceksiniz.
3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Twitter artık reklamları tüm ziyaretçilerine gösterecek
 
140 karakter sınırlamasıyla oldukça popüler bir platform olan Twitter bu popülerliğini kazanca çevirmekte Facebook kadar başarılı değil. Platform hem kullanıcı sayısındaki ivmeyi arttırmak hem de gelirlerini yükseltmek için 2015 yılında bir çok değişiklik geçirdi. Twitter'ın son değişikliği ise reklam gösterimi konusunda.

Aylık aktif kullanıcı sayısı 320 milyona ulaşan platform yalnızca kullanıcı girişi yapmış kişilere reklam gösteriyor. Bu sebeple üye olmadan Twitter'a uğrayan milyonlarca kişiden ise herhangi bir kazanç sağlanması söz konusu değil. Platformun yeni kararı ise üye olmadan dışarıdan ziyaret eden kullanıcılara da reklamları göstermeyi amaçlıyor.
Facebook genellikle üye olmayan ziyaretçilere farklı reklamlar göstermek yerine kendi reklamlarına ve yönlendirmelerine yer vererek kullanıcıları platforma çekmeye çalışıyor. Twitter'ın bunun yerine direk olarak para kazanma çabası ilginç bir girişim. Bu girişimin şirkete nasıl bir kazanç sağlayacağını ilerleyen dönemlerde mali tablolarda göreceğiz.

http://www.cnet.com/news/twitter-will-start-showing-you-ads-even-if-youre-not-a-twitter-user/ Yorum Yaz
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orithyia 3 yıl
ayyy iyice batırdılar
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murdocklawless 3 yıl
DH in reklamlı halini unutmuşum. adblock'u kapatıp bir hatırlayayım dedim hatırlamaz olaydım.
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UML 3 yıl murdocklawless
DH reklam işini abartmasa şahsen ben reklamları engellemem destek olsun diye ama, reklamlı haliyle sayfaların yüklenmesi ciddi anlamda yavaşlıyo.
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Seyrim 3 yıl
Herşey paradan ibaret..
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kojiro 3 yıl
Bu insanları kim doyuracak, bu insanlar nasıl doyacak? Bu arada haberin, DHnin reklamlarına laf edilmesin diye yapıldığı gözümüzden kaçmadı :)
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