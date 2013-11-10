Twitter, borsaya hızlı giriş yaptı

1990'lardaki .com fırtınası bu sefer Twitter ile hayat buluyor.Son yıllardaki çıkışıyla birlikte dünyanın vazgeçemediği sosyal ağlardan biri olan Twitter, ilk halka arzını geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirdi.Haftanın son iki iş gününde New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başlayan Twitter hisseleri, teknoloji dünyasının kolay kolay görmeyeceği bir performans sergiledi.

Talep toplama sürecinden sonra 70 milyon adet hisseyi 26 dolardan arz eden Twitter, ilk halka arzıyla 1,82 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. 26 dolardan işlem görmeye başlayan hisseler, ilk işlem gününde %85'lik artış ile 48,15 dolara kadar yükseldi. Ancak ilerleyen saatlerde fiyatlar biraz geri çekilerek günü %73 artış ile 44,90 dolardan kapattı. TWTR koduyla borsaya kote olan şirketin hisseleri, ikinci işlem gününde ise %7,24 geri çekilme ile 41,65 dolara geriledi.

Facebook'un ilk halka arzında yaşananların (tutarlı çıkış fiyatı hesaplanmaması sonucu şirket hisselerinin büyük değer kaybetmesi) kendi hisselerinin halka arzında yaşanmaması için Twitter, ilk andan itibaren kamuoyunu sürekli bilgilendirerek yatırımcıya şirketin geleceği hakkındaki bilgileri tüm şeffaflığıyla sunmuştu. Bunun sonucunda da Twitter'ın hisse çıkış fiyatı için ilk anlarda konuşulan 17-20 dolar bandından zamanla yükselmiş ve 26 dolarda finalize olmuştu.

San Francisco merkezli sosyal ağ şirketi, bu yıl 80 milyon dolar, gelecek yıl ise 150 milyon dolar zarar etmeyi beklese de uzun vadede mobil reklamcılık alanındaki atılımlarıyla ibreyi lehine çevirmeyi planları yapıyor.