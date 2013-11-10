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Twitter, borsaya hızlı giriş yaptı

5 yıl
720
1
6
Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Twitter, borsaya hızlı giriş yaptı

1990'lardaki .com fırtınası bu sefer Twitter ile hayat buluyor.Son yıllardaki çıkışıyla birlikte dünyanın vazgeçemediği sosyal ağlardan biri olan Twitter, ilk halka arzını geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirdi.Haftanın son iki iş gününde New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başlayan Twitter hisseleri, teknoloji dünyasının kolay kolay görmeyeceği bir performans sergiledi.

Talep toplama sürecinden sonra 70 milyon adet hisseyi 26 dolardan arz eden Twitter, ilk halka arzıyla 1,82 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. 26 dolardan işlem görmeye başlayan hisseler, ilk işlem gününde %85'lik artış ile 48,15 dolara kadar yükseldi. Ancak ilerleyen saatlerde  fiyatlar biraz geri çekilerek günü %73 artış ile 44,90 dolardan kapattı. TWTR koduyla borsaya kote olan şirketin hisseleri, ikinci işlem gününde ise %7,24 geri çekilme ile 41,65 dolara geriledi.

Facebook'un ilk halka arzında yaşananların (tutarlı çıkış fiyatı hesaplanmaması sonucu şirket hisselerinin büyük değer kaybetmesi) kendi hisselerinin halka arzında yaşanmaması için Twitter, ilk andan itibaren kamuoyunu sürekli bilgilendirerek yatırımcıya şirketin geleceği hakkındaki bilgileri tüm şeffaflığıyla sunmuştu. Bunun sonucunda da Twitter'ın hisse çıkış fiyatı için ilk anlarda konuşulan 17-20 dolar bandından zamanla yükselmiş ve 26 dolarda finalize olmuştu.

San Francisco merkezli sosyal ağ şirketi, bu yıl 80 milyon dolar, gelecek yıl ise 150 milyon dolar zarar etmeyi beklese de uzun vadede mobil reklamcılık alanındaki atılımlarıyla ibreyi lehine çevirmeyi planları yapıyor.


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Shady 5 yıl en beğenilen
Chucky Pancamo
1990lardaki .com fırtınası ne oluyor hocam?

ABD'de internetin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte gelir sağlamayan ancak yatırımcılar tarafından şişirilmiş birçok şirket borsada halka arz edildi. 1990'ların ilk yarısında başlamıştı bu olay ve 2000'li yıllara doğru arttı. Sonrası ise malum: aşırı şişirilen balonun patlaması gibi Nasdaq 1 sene gibi bir sürede inanılmaz bir değer kaybı yaşadı.
.com balonu olarak internette araştırabilirsiniz. .com fırtınası / balonu ifadesi özellikle internet şirketlerin halka arzında kullanılan bir terim haline geldi
Chucky Pancamo1990lardaki .com fırtınası ne oluyor hocam?ABD'de internetin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte gelir sağlamayan anca...
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DH Misafiri 5 yıl
Kuş havalandı
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JoeyBane 5 yıl
İyi para var hee.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
real anlamda değer üreten bir yapı değil bu bu açıdan
bu sadece reklam pazarlama şirketlerinin ulaşabileceği maksimum kar oranın ötesinde
fazla büyütülmemesi gereken bir ticari reklam ve tanıtım platformunun ötesine geçemez
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Shady 5 yıl en beğenilen
Chucky Pancamo
1990lardaki .com fırtınası ne oluyor hocam?

ABD'de internetin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte gelir sağlamayan ancak yatırımcılar tarafından şişirilmiş birçok şirket borsada halka arz edildi. 1990'ların ilk yarısında başlamıştı bu olay ve 2000'li yıllara doğru arttı. Sonrası ise malum: aşırı şişirilen balonun patlaması gibi Nasdaq 1 sene gibi bir sürede inanılmaz bir değer kaybı yaşadı.
.com balonu olarak internette araştırabilirsiniz. .com fırtınası / balonu ifadesi özellikle internet şirketlerin halka arzında kullanılan bir terim haline geldi
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fatih-8 5 yıl
Kuş uçuşa gecmis
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Chucky Pancamo 5 yıl
1990'lardaki .com fırtınası ne oluyor hocam?
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