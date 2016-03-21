Twitter bugün 10 yaşına girdi

140 karakter mesaj yollama limitiyle dikkat çeken sosyal medya platformu Twitter, 21 Mart 2006'da Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone ve Noah Glass tarafından kurulmuştu. Bugün 500 milyondan fazla üyeye sahip platform 332 milyon aktif kullanıcıyla hala kendi alanında oldukça güçlü.

Bugün kuruluşunun 10. yılını kutlayan Twitter Avustralya'nın Sidney kentinden Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaki San Francisco kentine kadar dünyanın farklı yerlerindeki ofislerinde kutlama yapıyor. Aşağıda Twitter'ın bugüne özel hazırladığı videoyu görebilirsiniz.

Bu videoda Barack Obama'nın başkan seçilmesi, Almanya'nın 2014 dünya kupasını kazanması, One Direction'daki ayrılık ve Usame Bin Ladin'in öldürülmesi gibi çok sayıda önemli olay yer alıyor.

http://mashable.com/2016/03/20/twitter-10-year-anniversary/#yH61MznWrqqa