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Twitter direkt mesajlara (DM) yeni özellikler ekledi

Sohbet uygulamalarının büyük bir bölümünde kullanılan, mesajın görüldüğünün anlaşılmasını sağlayan "okundu" ve "yazıyor" bilgileri şimdi de Twitter’ın özel mesajlarına geldi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Twitter’ın resmi hesabı üzerinden paylaşılan tweet ile günümüz popüler sohbet uygulamalarında kullanılan bazı özelliklerin mikro blogun direkt mesajlarına (DM) geldiği duyuruldu.
Böylelikle sosyal ağda özel mesaj bölümünden gönderdiğiniz metin ve görsel içerikler iletildiğinde artık gri renkli bir onay simgesi belirecek. Karşı taraf mesajı okuduğunda ise renk maviye dönecek. Diğer taraftan "yazıyor" özelliğine de kavuşan Twitter, konuştuğunuz kişi mesaj yazdığı sırada hareketli üç nokta simgesiyle bunu sizinle paylaşacak.
Grup sohbetlerinde de kullanılabilen okundu ve yazıyor fonksiyonlarını dilerseniz ayarlar bölümünden kapatabiliyorsunuz fakat bu durumda siz de ilgili bildirimleri alamıyorsunuz. Yayınlanan güncellemeyle şu an iOS ve Android platformlarında hayata geçirilen yeniliğin web sitesine de kısa süre içerisinde geleceği belirtiliyor.

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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba twitterda atılan ozel mesajların tarih bölümünü biz ya da atan kişi değiştirebilirmi mesela eski bir tarihle atabilirmi böyle bir durumda bunu nasıl anlarız dönüş yaparsanız sevinirim.şimdiden teşekkür ederim
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kadirirdem 3 yıl
whatsapp gibi olmuş ama güzel olmuş...
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