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    Anlık Bildirim

    Instagram'a yeni özellikler geldi: Direkt mesajlar düzenlenebilecek

    Instagram'a direkt mesajları (DM) düzenleme özelliği geldi. Artık kullanıcılar, yolladıkları DM'leri 15 dakika içerisinde düzenleyebilecek. Bunun yanında uygulamaya bazı yeni özellikler de eklendi.
    Instagram'a yeni özellikler geldi: DM'ler düzenlenebilecek
    Instagram'a direkt mesajları (DM) düzenleme özelliği geldi. Artık kullanıcılar, yolladıkları DM'leri 15 dakika içerisinde düzenleyebilecek. Bundan önce kullanıcılar, istenmeyen ya da yanlış yazılmış mesajları silmek dışında bir seçeneğe sahip değildi.
    Instagram'a yeni özellikler geldi: DM'ler düzenlenebilecek Tam Boyutta Gör
    Instagram'da bir DM'yi düzenlemek için, açılır menü gözükene kadar gönderilen mesajı basılı tutmak gerekiyor. Ardından “Düzenle”yi seçilerek mesajı değiştirmek mümkün olabiliyor. Düzenlenen mesajlar konuşmada "düzenlendi" olarak etiketleniyor.

    Düzenleme işlevi, Meta'nın Messenger için kullanıma sunmasından yalnızca birkaç ay sonra Instagram sohbetlerine geldi. Instagram ve Messenger arasında platformlar arası mesajlaşma Aralık ayından bu yana mümkün olmasa da Meta'nın sahip olduğu iki mesajlaşma uygulaması bir dizi özelliği paylaşmaya devam ediyor. Kullanıcılar artık okundu bilgilerini açıp kapatma, bireysel veya grup sohbetlerini gelen kutusunun üst kısmına sabitleme ve kendi seçtikleri çıkartmalar, GIF'ler, videolar, fotoğraflar ve sesli mesajlarla yanıt verme olanağına da sahip olacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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