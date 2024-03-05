Instagram'a yeni özellikler geldi: Direkt mesajlar düzenlenebilecek

Instagram'a direkt mesajları (DM) düzenleme özelliği geldi. Artık kullanıcılar, yolladıkları DM'leri 15 dakika içerisinde düzenleyebilecek. Bundan önce kullanıcılar, istenmeyen ya da yanlış yazılmış mesajları silmek dışında bir seçeneğe sahip değildi.

Tam Boyutta Gör Instagram'da bir DM'yi düzenlemek için, açılır menü gözükene kadar gönderilen mesajı basılı tutmak gerekiyor. Ardından “Düzenle”yi seçilerek mesajı değiştirmek mümkün olabiliyor. Düzenlenen mesajlar konuşmada "düzenlendi" olarak etiketleniyor.

WhatsApp, platformlar arası mesajlaşma desteğini test ediyor 13 sa. önce eklendi

Düzenleme işlevi, Meta'nın Messenger için kullanıma sunmasından yalnızca birkaç ay sonra Instagram sohbetlerine geldi. Instagram ve Messenger arasında platformlar arası mesajlaşma Aralık ayından bu yana mümkün olmasa da Meta'nın sahip olduğu iki mesajlaşma uygulaması bir dizi özelliği paylaşmaya devam ediyor. Kullanıcılar artık okundu bilgilerini açıp kapatma, bireysel veya grup sohbetlerini gelen kutusunun üst kısmına sabitleme ve kendi seçtikleri çıkartmalar, GIF'ler, videolar, fotoğraflar ve sesli mesajlarla yanıt verme olanağına da sahip olacak.

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