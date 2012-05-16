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Twitter, eposta özetleri göndermeye başlıyor

7 yıl
1,8b
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Üye olunan sosyal ağ ve haber besleme sitelerinde belirli günlerde haftanın özet gelişmelerini eposta yoluyla almak sıkça rastlanılan bir durum haline geldi. Bu trende şimdi Twitter da eklendi.

Firma birkaç ay önce Twitter mesajlarının özetlerini yapabilen Summify adlı yazılımı ve geliştirici ekibini bünyesine katmıştı. Bu hamlenin sonucunu kısa süre sonra almaya başlayan Twitter, bundan sonra en ilgili Tweet'leri ve bağlantılı olduğunuz kişilerin paylaştığı Hikayeleri özet olarak epostanıza göndermeye başlayacak. Böylece o hafta Twitter'da yaşanan önemli gelişmelerden haberdar olabileceksiniz.

Eposta içerisindeki Hikaye başlıklarına okumayı bitirmek için tıklandığında doğrudan tweet gönderilebilirken, takip ettiğiniz kişilerin ilgili Tweet'lerini de görebilecek ve cevaplayabileceksiniz.

Tasarım ise Twitter'ın önemli yenilikler getirdiği Keşfet sekmesine oldukça benziyor. Twitter özetlerini Bildirim Ayarları kısmından konfigüre edebiliyorsunuz.

Önceki günlerde kalmış olan tweet'lere epostalar içerisinde cevap vererek sosyal ağa katılımın biraz daha artması bu şekilde muhtemel olabilir.

http://blog.twitter.com/2012/05/best-of-twitter-in-your-inbox.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
07ugur 7 yıl
Çok iyi oldu :)
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Recharged 7 yıl
Güzel bir uygulama olacağını düşünüyorum.Deneyeceğim en kısa zamanda.
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