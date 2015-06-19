Twitter gizli Lightning Projesi'ni sonunda açıkladı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter hali hazırda oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olsa da, kullanıcı kitlesini genişletmek için sıkı bir çalışma yürütmeye ve yeni kullanıcıların ilgisini çekeceğini düşündüğü yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Twitter'ın daha fazla kullanıcı çekebilmek adına imza attığı projelere bugün bir yenisi daha eklendi ve bir süredir internet dünyasının gündeminde olan esrarengiz Lightning Projesi nihayet duyuruldu. Twitter tarafından yayınlanan açıklamada paylaşılan detaylar, Lightning Projesi'nin kullanıcıların canlı bir etkinliği Twitter üzerinden takip etmelerini çok daha kolay hale getirecek yeni bir özellik olduğunu ortaya çıkardı.



Özellikle yeni kullanıcılara yönelik olarak geliştirilen bu yeni özellik, kullanıcıların Twitter'a giriş yapma ihtiyacı duymadan canlı bir etkinliği takip etmelerine olanak sağlayacak. Hem internet sitesi hem de mobil uygulama üzerinden erişilebilecek olan bu yeni özellik sayesinde canlı bir etkinliğe abone olan kullanıcılar, diğer kullanıcıların o etkinlik hakkında paylaştıkları görüntüleri, videoları ve tweetleri tek bir başlık altında görüntüleyebilecekler. Canlı etkinliğin sona ermesiyle birlikte o etkinliğe abone olan kullanıcıların aboneliklerinin de sonlanacağı belirtiliyor.



Eylül ayında genel kullanıcı kitlesinin beğenisine sunulacağı açıklanan Lightning Projesi'nin ilk zamanlarında canlı etkinlikleri sadece Twitter ekibi oluşturabilecek olsa da, ilerleyen dönemde belli başlı Twitter kullanıcılarına da canlı etkinlik oluşturma imkanının sağlanabileceği söyleniyor.



Geçtiğimiz günlerde istifa eden eski Twitter CEO'su Dick Costolo önderliğinde geliştirilen ve geçici CEO Jack Dosey tarafından da desteklenen Lightning Projesi'nin son dönemde kullanıcı kaybetmeye başlayan Twitter'ı, popüler sosyal medya platformunu karışık bulan yeni kullanıcılara daha uygun hale getireceği tahmin ediliyor.



http://www.buzzfeed.com/mathonan/twitters-top-secret-project-lightning-revealed#.lawv2AQdO