Twitter hisseleri, haftayı tarihi düşüşle kapattı





Son dönemde Çin ekonomisinde başlayan durgunluk piyasaları da olumsuz etkiliyor. Çin borsası, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, Borsa İstanbul, Frankfurt DAX gibi borsalar geçtiğimiz hafta ardı ardına büyük düşüşlerle kapandı. Borsaların düşmesi elbette hisse senetlerini de olumsuz etkiliyor.





Çok aktif bir şekilde kullanılmasına rağmen rakip sosyal ağlar gibi gelir modelini genişletemeyen Twitter, mali açıdan da bir türlü beklenen büyümeyi yakalayamıyor. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde sosyal ağın toplam aktif kullanıcı sayısı 307 milyon civarına çıkmıştı. Borsalarda yaşanan düşüşle birlikte firmanın hisseleri 20$ seviyesinin de altına inmiş durumda. Firmanın borsaya açıldığı günden bu yana en düşük seviye olması nedeniyle, mali sıkıntıların da artmasından endişe ediliyor.





Twitter için en önemli konu kullanıcı sayısında artış yakalanması. Yakın zamanda firmanın 140 karakter sınırını kaldıracağı konuşuluyor. Bununla birlikte şirketin hissedarları karakter sınırı veya kullanıcı artışı ile pek ilgilenmiyor ve mali yapının daha güçlendirilmesini istiyor. Twitter'ın CES 2016 fuarında çok gizli bir toplantı yaptığı ve bu yıl için yeni planlarını masaya yatırdığı ifade ediliyor.

http://venturebeat.com/2016/01/08/twitter-stock-ends-the-day-hovering-below-20-an-all-time-low/