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Twitter hisseleri, haftayı tarihi düşüşle kapattı

Son dönemde karakter sınırını kaldıracağı iddiaları gündeme oturan Twitter, dünya piyasalarının adeta çakılması sonrasında tüm zamanların en düşük borsa değerini gördü.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter hisseleri, haftayı tarihi düşüşle kapattı


Son dönemde Çin ekonomisinde başlayan durgunluk piyasaları da olumsuz etkiliyor. Çin borsası, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, Borsa İstanbul, Frankfurt DAX gibi borsalar geçtiğimiz hafta ardı ardına büyük düşüşlerle kapandı. Borsaların düşmesi elbette hisse senetlerini de olumsuz etkiliyor. 

Çok aktif bir şekilde kullanılmasına rağmen rakip sosyal ağlar gibi gelir modelini genişletemeyen Twitter, mali açıdan da bir türlü beklenen büyümeyi yakalayamıyor. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde sosyal ağın toplam aktif kullanıcı sayısı 307 milyon civarına çıkmıştı. Borsalarda yaşanan düşüşle birlikte firmanın hisseleri 20$ seviyesinin de altına inmiş durumda. Firmanın borsaya açıldığı günden bu yana en düşük seviye olması nedeniyle, mali sıkıntıların da artmasından endişe ediliyor. 

Twitter için en önemli konu kullanıcı sayısında artış yakalanması. Yakın zamanda firmanın 140 karakter sınırını kaldıracağı konuşuluyor. Bununla birlikte şirketin hissedarları karakter sınırı veya kullanıcı artışı ile pek ilgilenmiyor ve mali yapının daha güçlendirilmesini istiyor. Twitter'ın CES 2016 fuarında çok gizli bir toplantı yaptığı ve bu yıl için yeni planlarını masaya yatırdığı ifade ediliyor.  

http://venturebeat.com/2016/01/08/twitter-stock-ends-the-day-hovering-below-20-an-all-time-low/ Yorum Yaz
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Nevfel 3 yıl en beğenilen
Twitter Facebook gibi zımbırtı siteler kolay halle batırılmaz merak etmeyin. Ağırlıklı olarak toplumsal yönlendirme maksadıyla malum cenah tarafından kullanıldığı ve arkasında devlet gücü olduğu için borsada inmiş çıkmış bunlar fasa fiso işler.
Twitter Facebook gibi zımbırtı siteler kolay halle batırılmaz merak etmeyin. Ağırlıklı olarak toplumsal yönlendirme maksadıyla malum cenah tarafından kullanıldı...
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kadirirdem 3 yıl
Bunlara birşey olmaz iber çıkar borsa....
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Reverans! 3 yıl
Twitter birşey olmaz. Her zaman yeni bir B planı vardır yada olması zorunda...!
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byrd 3 yıl
50 milyonu bot.
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Nevfel 3 yıl en beğenilen
Twitter Facebook gibi zımbırtı siteler kolay halle batırılmaz merak etmeyin. Ağırlıklı olarak toplumsal yönlendirme maksadıyla malum cenah tarafından kullanıldığı ve arkasında devlet gücü olduğu için borsada inmiş çıkmış bunlar fasa fiso işler.
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St Batuhan 3 yıl
Ücret yerine gayet de reklam modeli düşünülebilir bir platform. Karakter sınırını bir parça esnetip normal kullanıcılara, önemli kişilerde ise biraz daha fazlasına imkan sağlayıp kullanılırlığı geliştirebilirler. Üstüne rahatsız etmeyecek yapıda reklamlı twitleri yandaki boş alanlara yaysalar abartmadan, yine gayet iyi olacaktır. Türkiye gündeminin alt kısmında 2 twitin döneceği bir reklam modeli gayet uygun ve rahatsız etmeyecek şekilde olur. Bir de düşünürsek bunlar dikkat çeken kısım olarak nitelendirildiğine göre koymanın da en uygun yeri diyebiliriz. Reklama çok takılmamak adına elbette ana sütunu bozmamaları gerekiyor ama sağ ve sol barlarda boşuna boşluk var. Sonuçta ekran çözünürlüklerinin artmasıyla bu yapının daha efektif olabilir.
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1BilimAdamı 3 yıl
200 karakteri ücretli yapın kurtulun nedir bu sürünmeler falan
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ylmzsngl 3 yıl
Bu mali yapının güçlenme isteği bir çok uygulamanın ücretli olabileceğinin de sinyallerini veriyor aslında.
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