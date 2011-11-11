Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter kendi içerisinde en popüler fotoğraf kaynağı oldu

7 yıl
6,9b
1
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Üç ay kadar önce entegre fotoğraf yükleme servisini hayata geçiren Twitter, kısa süre içerisinde kendi platformunda en çok tercih edilen fotoğraf paylaşım hizmetini sunmuş oldu.
Twitter'ın kendi fotoğraf yükleme servisi çıkana kadar üyeleri ağırlıklı olarak TwitPic ve Yfrog gibi siteleri kullanırken, devreye giren entegre özellik ile işin rengi kısa sürede değişti.
Fotoğraf arama motoru Skylines tarafından hazırlanan rapora göre pic.twitter üzerinden Twitter'ın kendi özelliğini kullanan üyelerin oranı tüm kullanıcılar arasında %36.1'e ulaştı.
Twitter üyeleri arasında pic.twitter hizmetinden sonraki en popüler ikinci fotoğraf paylaşım servisi TwitPic olarak belirtilirken onu yFrog ve Instagram'ın takip ettiğini görüyoruz.
Twitter'ın kendi fotoğraf yükleme hizmetini kullananların sayısının daha da artması beklenirken, üçüncü parti servislerin yok olmayacağı ancak kullanımın azalacağı bildiriliyor. 

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Video: Nedir bu Ultrabook dedikleri ? 7 yıl Logitech Performance Mouse MX video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim