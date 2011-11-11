Twitter kendi içerisinde en popüler fotoğraf kaynağı oldu

Üç ay kadar önce entegre fotoğraf yükleme servisini hayata geçiren Twitter, kısa süre içerisinde kendi platformunda en çok tercih edilen fotoğraf paylaşım hizmetini sunmuş oldu.

Twitter'ın kendi fotoğraf yükleme servisi çıkana kadar üyeleri ağırlıklı olarak TwitPic ve Yfrog gibi siteleri kullanırken, devreye giren entegre özellik ile işin rengi kısa sürede değişti.

Fotoğraf arama motoru Skylines tarafından hazırlanan rapora göre pic.twitter üzerinden Twitter'ın kendi özelliğini kullanan üyelerin oranı tüm kullanıcılar arasında %36.1'e ulaştı.

Twitter üyeleri arasında pic.twitter hizmetinden sonraki en popüler ikinci fotoğraf paylaşım servisi TwitPic olarak belirtilirken onu yFrog ve Instagram'ın takip ettiğini görüyoruz.

Twitter'ın kendi fotoğraf yükleme hizmetini kullananların sayısının daha da artması beklenirken, üçüncü parti servislerin yok olmayacağı ancak kullanımın azalacağı bildiriliyor.