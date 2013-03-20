Twitter, kendi sistemini patent güvencesi altına aldı

2007 yılında yapmış olduğu patent başvurusuyla birlikte kendi sistemini patent güvencesi altına almak isteyen Twitter, nihayet amacına ulaştı.

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=8401009&OS=8401009&RS=8401009

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Twitter'ın takip et, alıcısı olmayan mesaj gönder ve bu mesajları takip eden kullanıcılara göster şeklinde işleyen sistemine benzer sistem kullanan sosyal ağlara karşı tutumu ne olur bilinmez. Ancak, şirketin patentleri tamamen savunma amaçlı kullanma sözünü vermesi ve ihlal davası açmadan önce çalışanlarına danışacak olması, Twitter cephesinde pek fazla patent davasıyla karşı karşıya kalmayacağımız anlamına geliyor.Aldığı yeni patentle birlikte kendi sistemini güvence altına alan Twitter'ın şu sıralar "yenilemek için çek" hareketinin patentinin peşinde olduğunu da hatırlatalım.