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Twitter, kendi sistemini patent güvencesi altına aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Twitter, kendi sistemini patent güvencesi altına aldı
2007 yılında yapmış olduğu patent başvurusuyla birlikte kendi sistemini patent güvencesi altına almak isteyen Twitter, nihayet amacına ulaştı.

Twitter'ın takip et, alıcısı olmayan mesaj gönder ve bu mesajları takip eden kullanıcılara göster şeklinde işleyen sistemine benzer sistem kullanan sosyal ağlara karşı tutumu ne olur bilinmez. Ancak, şirketin patentleri tamamen savunma amaçlı kullanma sözünü vermesi ve ihlal davası açmadan önce çalışanlarına danışacak olması, Twitter cephesinde pek fazla patent davasıyla karşı karşıya kalmayacağımız anlamına geliyor.

Aldığı yeni patentle birlikte kendi sistemini güvence altına alan Twitter'ın şu sıralar "yenilemek için çek" hareketinin patentinin peşinde olduğunu da hatırlatalım.

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=8401009&OS=8401009&RS=8401009 Yorum Yaz
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Carfreak 6 yıl
Twitter bence şu an olan sosyal ağlardan en güzeli. Daha da yenilikçi şeyler bulup patentlerse fb vs yalan olur.
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carter 6 yıl
Twitter güzel lakin bir süre sonra bunun da cılkı çıkacaktır.
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parakatili 6 yıl
Uluslararası patent diye bişey var. Neredeyse tüm dünyada geçerli. Uluslararası patent alması yetiyor. Zaten böyle yapmışlardır. :)
Bilgi: wipo.int/...
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oguz6577 6 yıl
tabikide hayır :) her ülkede ayrı ayrı alması gerekiyor....
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DraGonS 6 yıl
Bu adamların aldığı patentler tüm dünya ülkelerinde geçerli oluyor mu?
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