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Twitter, kişisel profil sayfalarını yeniledi

5 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter, kişisel profil sayfalarını yeniledi

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, kişisel profil sayfaları için hazırladığı yeni arayüz tasarımıyla Facebook'a benzer bir yapı sunmaya başladı.
Hazırlanan bu yeni tasarım ile sayfanın üst bölümünde büyük bir kapak fotoğrafı yer alırken, profil fotoğrafının yer aldığı sol tarafta ise ayrıntılı kişisel bilgiler, takipçiler ve fotoğraflar ile videolar bulunuyor. Genel tweet akışı sayfa ortasında yer alıyor, sağ tarafta ise takip önerileriyle dünya gündemi görünüyor. "Pin" desteğiyle belirlenen tweetlerin sayfanın üst kesimine sabitlenmesine imkan veren yeni tasarım, görüntülenecek tweetler için filtreleme desteği veriyor ve son olarak bazı önemli içerikleri çok daha büyük olarak kullanıcıların karşısına çıkartıyor.
Twitter'dan yapılan açıklamaya göre önümüzdeki haftalarda herkesin kullanımına sunulacağı öğrenilen yeni profil sayfaları hakkında hazırlanan özel bildiriye buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Twitter, kişisel profil sayfalarını yeniledi

https://blog.twitter.com/2014/coming-soon-a-whole-new-you-in-your-twitter-profile Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
multiTYRT 5 yıl
Facebook satın almış olabilir
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Artizt 5 yıl
Cidden iğrenç. Ben genelde cepten giriyorum o sebeple pek sıkıntım yok.
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chesteren 5 yıl
Önce retweet yerine paylaş, şimdi de bu.. özgünlüğünü kaybediyor ne yazık ki.
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onur.m 5 yıl
Eski haline getirmenin yolu varmı bunu ? kendiliğinden olmuş çoğu arkadaşımda eski sistem var
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caglet 5 yıl
Çok berbat
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Manchester United 5 yıl
Bildiğin Facebook'a benzemiş.
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Illustrious. 5 yıl
Evet Facebook'a benzemiş, ondan da zerre haz etmem ama sonuç olarak Twitter ve kullanıcıları için yararlı olmuş.
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