Twitter, kişisel profil sayfalarını yeniledi





En çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, kişisel profil sayfaları için hazırladığı yeni arayüz tasarımıyla Facebook'a benzer bir yapı sunmaya başladı.

Hazırlanan bu yeni tasarım ile sayfanın üst bölümünde büyük bir kapak fotoğrafı yer alırken, profil fotoğrafının yer aldığı sol tarafta ise ayrıntılı kişisel bilgiler, takipçiler ve fotoğraflar ile videolar bulunuyor. Genel tweet akışı sayfa ortasında yer alıyor, sağ tarafta ise takip önerileriyle dünya gündemi görünüyor. "Pin" desteğiyle belirlenen tweetlerin sayfanın üst kesimine sabitlenmesine imkan veren yeni tasarım, görüntülenecek tweetler için filtreleme desteği veriyor ve son olarak bazı önemli içerikleri çok daha büyük olarak kullanıcıların karşısına çıkartıyor.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre önümüzdeki haftalarda herkesin kullanımına sunulacağı öğrenilen yeni profil sayfaları hakkında hazırlanan özel bildiriye buradan ulaşabilirsiniz.

https://blog.twitter.com/2014/coming-soon-a-whole-new-you-in-your-twitter-profile