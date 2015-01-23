Twitter, kullanıcıların Instagram linklerini paylaşmasını istemiyor

Mesajlaşma konusunda da yenilik yapacağı söylenen sosyal medya platformunun bugün yaptığı hatırlatma ise kullanıcıların Instagram linklerini paylaştığı bağlantılardan uzak durması yönünde.
2012 yılına kadar Instagramda paylaşılan fotoğrafları gösteren uygulama 2012 yılında Facebook'un uygulamayı satın alması ile bu ilişkiyi kesmişti. Kullanıcılar o dönemden beri Instagram fotoğraflarını sadece bağlantı şeklinde paylaşabiliyor. Bugün yapılan hatırlatma ise Twitter'ın bu linklerden de rahatsız olduğunu gösteriyor. Fotoğrafların direk olarak Twitter'a yüklenmesinin ekstra bir eyleme ihtiyaç duymadan herkes tarafından kolayca görüntülenebileceğini hatırlatan Twitter kullanıcılarından bu konuda duyarlı olmalarını istedi.
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