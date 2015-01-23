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Twitter, kullanıcıların Instagram linklerini paylaşmasını istemiyor

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Twitter, kullanıcıların Instagram linklerini paylaşmasını istemiyor
Mikro blog sitesi Twitter son zamanlarda bir çok yenilik sunmaya çalışıyor. Daha önce kullanıcı sayısı bakımından Instagram'ın gerisinde kalan platformun yeni özelliğini kısa bir süre önce bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. 

Mesajlaşma konusunda da yenilik yapacağı söylenen sosyal medya platformunun bugün yaptığı hatırlatma ise kullanıcıların Instagram linklerini paylaştığı bağlantılardan uzak durması yönünde.

2012 yılına kadar Instagramda paylaşılan fotoğrafları gösteren uygulama 2012 yılında Facebook'un uygulamayı satın alması ile bu ilişkiyi kesmişti. Kullanıcılar o dönemden beri Instagram fotoğraflarını sadece bağlantı şeklinde paylaşabiliyor. Bugün yapılan hatırlatma ise Twitter'ın bu linklerden de rahatsız olduğunu gösteriyor. Fotoğrafların direk olarak Twitter'a yüklenmesinin ekstra bir eyleme ihtiyaç duymadan herkes tarafından kolayca görüntülenebileceğini hatırlatan Twitter kullanıcılarından bu konuda duyarlı olmalarını istedi.
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doctor_bey 4 yıl
Twitter Instagram'ı kıskanıyor
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Mesela Yani 4 yıl
İnstagram şuan dünyadaki en popüler uygulama kimse inkar etmesin, twitter'ın bu çabaları normal.
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fatihc 4 yıl
twitter haklı beyler, instagram linkine tıklamaktan gına geliyor insana
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Gece772 4 yıl
O zaman ban atsın....
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GylR? 4 yıl
Rakip, normaldir.
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darkhair 4 yıl
e bi zahmet biz hem oraya hem oraya yükleyene kadar onlar aralarında anlaşma kursunlar. Zaten sosyal medya olarak face inst ve twit üçgeni dönüyo. Twiti bi duygusal bunalımdaki kızlar bastı. İnstagramı hava atmayı seven bebeler kaplamaya başladı. Zaten face 50+ bireylerin himayesi altında. Yeni bi sosyal ağa ihtiyaç var :D
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