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Twitter maksimum GIF boyutunu arttırdı

Kullanıcılardan gelen isteklere kayıtsız kalamayan Twitter, sessiz sedasız bir şekilde maksimum GIF yükleme boyutunu tam üç kat arttırdı. Ancak platformun bu hamlesi farklı yorumlara sebep oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Günümüz internet kullanıcıları arasında hayli popüler hale gelen ve her geçen gün farklı servislere yayılmaya devam eden GIF’ler, duyguların eğlenceli ve komik bir şekilde dile getirilmesini sağlıyor. Facebook Messenger gibi popüler uygulamaların GIF arama özelliğine kavuşmasıyla trend haline gelen hareketli görseller Twitter için de büyük önem arz ediyor.
Fakat bugüne kadar maksimum 5 MB boyutunda GIF'lerin yüklenmesine izin veren mikro blog, sessiz sedasız yapılan güncellemeyle ilgili limiti 15 MB’a yükseltti. Sık Sorulan Sorular sayfasında fark edilen özellik sadece web üzerinden yapılan işlemleri kapsıyor. Yani mobil cihazlar ve üçüncü parti uygulamalar için GIF limiti hala 5 MB. Düzenlemeyle birlikte artık Twitter’da daha uzun süreli ve yüksek kalitede hareketli görseller paylaşabilmek mümkün hale geliyor.
Kulislerde dolaşan iddialara göre Twitter’ın büyük kaygı duyduğu azalan kullanıcı etkileşimini arttırmak için ufak çaplı düzenlemeler yaptığı ve yakın zamanda video paylaşım konusunda da değişiklikler yapabileceği belirtiliyor. NBA ve MLS maçlarını yayınlamaya hazırlandığı konuşulan sosyal ağ, hatırlayacağınız üzere sahibi olduğu Vine’ın 6 saniye süre limitini 140 saniyeye kadar çıkararak kullanıcıların ilgisini tekrar bu yöne çekmeye çalışmıştı. Bakalım giderek popülaritesini kaybeden Twitter'ın bu hamleleri ne derece etkili olacak...

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ozkn_s 3 yıl
140 karekter sınırlamasını da biraz genişletse
çok iyi olacak.
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