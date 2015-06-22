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Twitter, mekan ve ürünlerin keşfi için yeni bir süreci test etmeye başladı

3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter, mekan ve ürünlerin keşfi için yeni bir süreci test etmeye başladı
 
Sosyal medyanın önemli ismi Twitter, mekan ve ürünlerin keşfi için yeni bir süreci test etmeye başladığını duyurdu.
Gelir elde edebilmek adına farklı projeler geliştirmeye devam eden Twitter, son süreciyle ise ilk olarak belirli ürünlere özel sayfalar sunuyor. Bu ayrı sayfalar ile örneğin bir tweet içerisinde bahsedilen kitap hakkında çok daha ayrıntılı bilgilere (Fiyat, görseller, kullanıcı yorumları) ulaşılabiliyor ve direkt olarak satın alma kanalına geçiş yapılabiliyor. 
Yeni sürecin diğer kısmını ise ürün ya da mekan koleksiyonları oluşturuyor. Bu koleksiyonlar yardımıyla kişiler ya da markalar farklı içerikleri / mekanları özel bir sayfada toplayabiliyor, böylece de kişilere toplu bir keşif sayfası sağlanmış oluyor. Ayrıca yine bu sayfa içerisinde yer alan ürünler, direkt olarak satın alma bağlantısına yönlendirme yapıyor.
Bu noktada şimdiden Demi Lovato'nun seçimleri, HBO'nun Game of Thrones odaklı seçimleri ya da Nike'ın LeBron Elite koleksiyonu gibi önemli isim ve markalarla çalışmaya başlayan Twitter, özellikle mobil odaklı arayüz tasarımıyla rahat bir gezinti ortaya koymayı hedefliyor.
Yeni keşif ve alışveriş süreci hakkında Twitter'ın çalışmaları devam ediyor ve sürece önümüzdeki aylarda yeni özelliklerin dahil edileceği belirtiliyor.

https://blog.twitter.com/2015/testing-new-ways-to-make-it-easier-to-discover-products-and-places Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
f-network 3 yıl
Keske boyle seylere girmeseler de oldugu gibi tek olaylari uzerinden devam etseler.
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