Apple güvenlik araştırmacılarına özel iPhone verecek

Apple'ın güvenlik araştırmacıları, cihazlardaki güvenlik açıklarını tespit etmek ve kapatmaya yardımcı olmak üzere düzenlenen bir programın parçası olarak görev yapıyorlar. Gelen yeni bilgilere göre bu araştırmacılara şirket tarafından özel iPhone birimleri sağlanacak.

Cihazdaki kodlara erişebilecekler

Forbes tarafından yayınlanan raporda, Apple'ın bu hafta Black Hat güvenlik etkinliğinde bu konuda bir duyuru yayınlamasının beklendiği ve bu tür bir uygulamanın üç yıl önce açıklanmasına rağmen şimdi devreye sokulacağı belirtiliyor. Güvenlik araştırmacılarına dağıtılacak olan bu özel iPhone, kullanıcılara satılan modellerle aynı kısıtlamalara sahip olmayacak.

https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2019/08/05/apple-is-giving-out-hacker-friendly-iphones-plots-mac-bug-bounty-sources/#2ccc45f94f09

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Gelen bilgilere göre bumodellerinde bazı sınırlamalar kaldırılacak ve böylece güvenlik araştırmacıları cihazınerişme şansına sahip olacaklar. Ayrıca herhangi bir olası güvenlik açığını incelemek üzereaskıya alma gibi işlemler de yapabilecekler. Apple bu uygulama iledaha hızlı çözümler üretmeyi amaçlıyor.