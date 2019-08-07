Apple güvenlik araştırmacılarına özel iPhone verecek

Teknoloji Editörü
Apple'ın güvenlik araştırmacıları, cihazlardaki güvenlik açıklarını tespit etmek ve kapatmaya yardımcı olmak üzere düzenlenen bir programın parçası olarak görev yapıyorlar. Gelen yeni bilgilere göre bu araştırmacılara şirket tarafından özel iPhone birimleri sağlanacak.
Cihazdaki kodlara erişebilecekler
Forbes tarafından yayınlanan raporda, Apple'ın bu hafta Black Hat güvenlik etkinliğinde bu konuda bir duyuru yayınlamasının beklendiği ve bu tür bir uygulamanın üç yıl önce açıklanmasına rağmen şimdi devreye sokulacağı belirtiliyor. Güvenlik araştırmacılarına dağıtılacak olan bu özel iPhone, kullanıcılara satılan modellerle aynı kısıtlamalara sahip olmayacak.Gelen bilgilere göre bu iPhone modellerinde bazı sınırlamalar kaldırılacak ve böylece güvenlik araştırmacıları cihazın kodlarına erişme şansına sahip olacaklar. Ayrıca herhangi bir olası güvenlik açığını incelemek üzere işlemci faaliyetlerini askıya alma gibi işlemler de yapabilecekler. Apple bu uygulama ile güvenlik açıklarına daha hızlı çözümler üretmeyi amaçlıyor.
https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2019/08/05/apple-is-giving-out-hacker-friendly-iphones-plots-mac-bug-bounty-sources/#2ccc45f94f09 Yorum Yaz Paylaş Tweetle