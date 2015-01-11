Twitter reklamlarını diğer web sitelerinde de yayınlayabilir

Sosyal medya platformu Twitter bir süredir "Sponsorlu Tweetler" şeklinde kullanıcılarına reklam içeriklerini gösteriyordu. The Wall Street Journal'de yer alan iddiaya göre ise şirket şimdi bu reklam tweetlerini diğer web siteleri ve uygulamalarda da göstermeye başlayacak.

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Gösterim yaptığı site veya platformlarla reklam gelirini paylaşmayı amaçlayan Twitter bu uygulama ile reklam içeriklerinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış olacak. Ayrıca şirket bu sayede Twitter kullanmayan kullanıcılarla da bir şekilde iletişim kurma imkanı bulabilecek.Bir süredir yeni özellikleri ve gelir elde etmek için denediği farklı yöntemlerle gündeme gelen mikro blog sitesi kısa süre içinde sunacağı video servisine de reklam yerleştirmeyi amaçlıyor. Uygulamaların ise ne zaman hayata geçeceği henüz belli değil.