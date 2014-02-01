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Twitter üzerinden alışveriş yakında mümkün olacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
15,6b
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6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter üzerinden alışveriş yakında mümkün olacak

Bir sosyal ağ konseptinden ileriye giderek insanların toplumu yönlendirebildiği bir platform haline dönüşen Twitter, bir yandan da bu potansiyeli gelir modellerine dönüştürme çalışmalarına devam ediyor. 

İnternete sızan yeni görseller artık Twitter üzerinden sipariş verilebileceğini ortaya koyuyor. Twitter Commerce adı verilen yeni uygulama sipariş imkanı sunan gönderilerde aynı ismi kullanan bir etiket şeklinde ortaya çıkıyor ve gönderide satın alma butonu da bulunuyor.

Bu butona tıklandıktan sonra Twitter'ın iş ortağı Fancy kredi kartı bilgilerini alıyor ve siparişi işleme koyuyor. Kullanıcılar siparişin durumunu harita üzerinden takip edebiliyor. Fancy yönetim kurulunda Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey de yer alıyor.

Twitter Commerce hizmetinin altyapısını ise çevrimiçi ödeme firması Stripe'nin üstlendiği belirtiliyor. Yeni hizmetin gelecek haftaki Twitter mali çeyrek raporunda duyurulması bekleniyor.  

http://www.t3.com/news/leak-reveals-what-twitter-commerce-may-look-like Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
senersongur 5 yıl
Bi Twitter eksikti zaten.
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FlyingUnderpants 5 yıl
Twitter, internet kullanımımın %60'ını oluşturuyor.
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Dark Knıght 5 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants

Twitter, internet kullanımımın %60'ını oluşturuyor.


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kpln04 5 yıl
adam gibi işini yap senin işin alışveriş yaptırtmak mı
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Miasmus 5 yıl
Twitter ile ilgili haber yapmayın baksanıza içinde "twitter" geçen herşeyde abuk sabuk reklamlar, dolandırıcılar oluyor.
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atat54 5 yıl
Ne satılıyor mesela?
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