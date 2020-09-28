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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Turkcell’den ASELSAN’a özel güvenli iletişim platformu

    Turkcell'in ASELSAN için geliştirdiği a-ileti isimli iletişim platformu kullanıma sunuldu. a-ileti platfomunu 8 binin üzerinde ASELSAN çalışanı kullanacak.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Turkcell’den ASELSAN’a özel güvenli iletişim platformu
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    Turkcell, ASELSAN çalışanları için iletişim platformu hazırladı. 8 binin üzerinde ASELSAN çalışanı, a-ileti platformu üzerinden güvenli bir şekilde mesajlaşmaya ve konuşmaya başladı.

    Turkcell ve ASELSAN iş birliğiyle hazırlanan platformda BiP’in altyapısı kullanıldı. Veriler ASELSAN’ın kendi veri merkezinde depolanıyor. a-ileti platformu ile çalışanlar kendi aralarında yazılı, sesli ve görüntülü görüşebiliyor. Platform, BiP’teki özelliklerin yanı sıra ASELSAN’ın ihtiyaçlarına göre ek özellikler de içeriyor. a-ileti, bir şirkete özel geliştirilen ilk iletişim platformu olarak dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Konya’daki ‘dünyanın en büyük’ güneş enerjisi santralinde üretim başladı"

    ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün a-ileti platformu hakkında, “ASELSAN ile ilgili bilgiler ticari olarak gizlilik taşıyor. Ayrıca yazışmalarımız, ürünlerimiz nedeniyle askeri olarak da gizlilik taşıyor. ASELSAN ile ilgili anlık da olsa her iletinin yerli ve milli olarak bize özel geliştirilen bir platform üzerinden paylaşılmasını çok önemli görüyoruz. Türkiye’nin ihtiyaçlarını dışa bağımlı olmadan çözmemiz için kurumlar arası birlikte çalışabilirliğe örnek gösterilecek bir projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 2 sa.
    Artık Turkcell değil Dijital Operatör; normalde takmam bunu ama Türki şirketi olmadığını unutmayın, umarım iyice test ederler!
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 sa. tobepeople
    Bir sirketin hissesini satin almakla yabancilastirmak farkli seyler. Ki oyle oldugunu bile dusunuyorsaniz yakinda en buyuk hissedarinin TVF olacagini da bilmeniz gerekir az haberleri okuyun.Sizin mantiga gore 100 milyar dolari basip Lockheed Martin'i satin alabiliriz. Uretilen tum F-35'ler bizim olur!
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    eAkman (hic yok) 2 sa.
    Niye tekrar eden sesli harfler yok? Bizim atasporumuz o.
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    gidi (gidi gidi) 2 sa.
    havelsan niye yapmamış ki
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