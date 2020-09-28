Turkcell’den ASELSAN’a özel güvenli iletişim platformu

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Turkcell, ASELSAN çalışanları için iletişim platformu hazırladı. 8 binin üzerinde ASELSAN çalışanı, a-ileti platformu üzerinden güvenli bir şekilde mesajlaşmaya ve konuşmaya başladı.

Turkcell ve ASELSAN iş birliğiyle hazırlanan platformda BiP’in altyapısı kullanıldı. Veriler ASELSAN’ın kendi veri merkezinde depolanıyor. a-ileti platformu ile çalışanlar kendi aralarında yazılı, sesli ve görüntülü görüşebiliyor. Platform, BiP’teki özelliklerin yanı sıra ASELSAN’ın ihtiyaçlarına göre ek özellikler de içeriyor. a-ileti, bir şirkete özel geliştirilen ilk iletişim platformu olarak dikkat çekiyor.

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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün a-ileti platformu hakkında, “ASELSAN ile ilgili bilgiler ticari olarak gizlilik taşıyor. Ayrıca yazışmalarımız, ürünlerimiz nedeniyle askeri olarak da gizlilik taşıyor. ASELSAN ile ilgili anlık da olsa her iletinin yerli ve milli olarak bize özel geliştirilen bir platform üzerinden paylaşılmasını çok önemli görüyoruz. Türkiye’nin ihtiyaçlarını dışa bağımlı olmadan çözmemiz için kurumlar arası birlikte çalışabilirliğe örnek gösterilecek bir projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

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