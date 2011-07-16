Twitter üzerinden günde 350 milyar mesaj atılıyor

Sadece iki haftalık bir sürede 10 milyonlu aşkın üyenin günde 1 milyar adet içerik paylaşımı yaptığı Google+ önemli bir başarının altına imza atmış olabilir ancak son yılların popüler sosyal ağı Twitter'da çok önemli bir kilometre taşını geride bırakmış durumda.

Twitter'ın Mühendislik takımının, kendi Twitter sayfalarından yaptığı açıklamaya göre bir günde atılan toplam Twitter mesaj sayısı 350 milyarı aştı.

Geçtiğimiz Haziran ayında 5.yaşını dolduran Twitter, Mart ayında açıklanan resmi verilere göre 200 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor.