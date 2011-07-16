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Twitter üzerinden günde 350 milyar mesaj atılıyor

7 yıl
7,6b
1
19
Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Sadece iki haftalık bir sürede 10 milyonlu aşkın üyenin günde 1 milyar adet içerik paylaşımı yaptığı Google+ önemli bir başarının altına imza atmış olabilir ancak son yılların popüler sosyal ağı Twitter'da çok önemli bir kilometre taşını geride bırakmış durumda.

Twitter'ın Mühendislik takımının, kendi Twitter sayfalarından yaptığı açıklamaya göre bir günde atılan toplam Twitter mesaj sayısı 350 milyarı aştı.

Geçtiğimiz Haziran ayında 5.yaşını dolduran Twitter, Mart ayında açıklanan resmi verilere göre 200 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor.


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HAAltuntas 7 yıl
Sosyal ağlar arası savaşı izlemek bir gerilim filmi izlemek gibi.. Meraklandıran ve heyecanlandıran.
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JohnLord 7 yıl
google + üyelik kullanıma bi açılsın görün siz mesajları
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McCarty 7 yıl
200M üyede hepsi aktif oldugunu düşünmüyorum. zaten haber kanallari ,ünlüler vs diye düşünürsek bence normal.
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murdocklawless 7 yıl
bazı kullanıcılar 500-600 twit atsa bile imkansız 350 milyar mesaj günde. bende kullanıcıyım ve ayda bir bile atmıyorum mesaj. benim gibi kaç kullanıcı vardır mesela? benim gibiler çoğaldıkça kişi başı mesaj sayısı günlük onbinlere dayanır.
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Rocqo 7 yıl
milyondur o
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Volkanbaba 7 yıl
imkansiz degil haber kanallarinin haberleri surekli teit atmasi bazi sitelerin son basliklari twitterda otomatik yollamasi bazi kullanicilarin gunde 500 600 twit atmasi twitter yurtdisinda cok daha sik kullaniliyor ayrica verdikleri rakam stabil degildir tum dunyayi ilgilendiren bir olayin oldugu gunun istatistigidir.
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DH Misafiri 7 yıl
murdocklawless
200 milyon kullanıcıdan günde 350 milyar mesaj. yani üye başına günde 1750 mesaj. nasıl oluyor bu iş merak ettim cidden?

mart ayında acıklanan resmi verilere göre deniyor. yani kesin bir rakam degil hemde mart ayından bu yana büyük bir artış göstermiş olabilir :)
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.: mds :. 7 yıl
Twitter n'oli ki?
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murdocklawless 7 yıl
200 milyon kullanıcıdan günde 350 milyar mesaj. yani üye başına günde 1750 mesaj. nasıl oluyor bu iş merak ettim cidden?
1 Yanıt Yanıtla +3
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I need $ 7 yıl murdocklawless
murdocklawless

200 milyon kullanıcıdan günde 350 milyar mesaj. yani üye başına günde 1750 mesaj. nasıl oluyor bu iş merak ettim cidden?


Mesajlardaki her kelimeyi 1 mesaj mı kabul ediyorlar acaba yada her harfi
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Recharged 7 yıl
Canı sıkılan yazıyor.Sosyal medya da Twitter artık kabul görmüş durumda zaten.Özellikle ülkemizde canlı yayınlanan talk show'larda veya diğer formatta ki programlarda bize soru sormak için şu twitter adresine bekliyoruz vs. gibi kullanımlarda var.Bunun Dünya genelinde olduğunu düşünürsek bu kadar mesaja şaşırmamak lazım herhalde.
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altuntepe2 7 yıl
1 milyarını kesin panpişçiler atıyodur
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Ras0 7 yıl
dünyada 7 milyar insan olduğunuı düşünürsek herkes günde 5mesaj atıyor demektir..afrikalı çocuklar günde 5 mesaj atamıycağına göre twitterın yalanı ortaya çıktı
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DH Misafiri 7 yıl
Facebook'u Devirir Bunlar :)
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