Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter'a şifre paylaşmadan hesabı paylaşma özelliği geldi

4 yıl
1,9b
1
1
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter'a şifre paylaşmadan hesabı paylaşma özelliği geldi
Twitter'da bazı hesapları arkadaşlarınız veya iş grubunuz ile paylaşmanız gerekebiliyor. Böyle durumlarda fazla kişiyle paylaşılan hesaplarda 10-15 kişinin twitter şifresini bilmesi gerekiyor ve bu durumda hesapların kolay ele geçirilmesi için kötü niyetli kişilere fırsatlar sunuyor. Bu sorun her ne kadar üçüncü parti yazılımlar ile çözülebiliyor olsa da şifrenizi bu tarz yazılımlara teslim etmek de güvenlik açısından pek iç açıcı bir durum değil.
Twitter'ın yayınladığı TweetDeck uygulaması ise yeni güncelleme ile bu sorunu çözecek özelliğe kavuştu. Tweetdeck uygulamasını güncelleyen kullanıcılar ana hesap ile uygulamaya giriş yaparak ve navigasyon altında hesaplar seçeneğine girerek takım oluşturabiliyorlar. Ayrıca takıma eklenen üyelerin tweet silme, retweet yapma , tweet atma gibi özellikleri kısıtlanabiliyor. Ancak bu paylaşım için takımın tüm üyelerinin TweetDeck kullanması gerektiğini hatırlatalım

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bestofMd 4 yıl

işte bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Zopo ZP999 inceleme videosu "MT6595, 5,5" Full HD ekran ve fazlası" 4 yıl Samsung'un 2015 teknolojileri: Yeni nesil televizyonlar ve beyaz eşyalar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim