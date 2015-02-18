Twitter'a şifre paylaşmadan hesabı paylaşma özelliği geldi

Twitter'da bazı hesapları arkadaşlarınız veya iş grubunuz ile paylaşmanız gerekebiliyor. Böyle durumlarda fazla kişiyle paylaşılan hesaplarda 10-15 kişinin twitter şifresini bilmesi gerekiyor ve bu durumda hesapların kolay ele geçirilmesi için kötü niyetli kişilere fırsatlar sunuyor. Bu sorun her ne kadar üçüncü parti yazılımlar ile çözülebiliyor olsa da şifrenizi bu tarz yazılımlara teslim etmek de güvenlik açısından pek iç açıcı bir durum değil.

Twitter'ın yayınladığı TweetDeck uygulaması ise yeni güncelleme ile bu sorunu çözecek özelliğe kavuştu. Tweetdeck uygulamasını güncelleyen kullanıcılar ana hesap ile uygulamaya giriş yaparak ve navigasyon altında hesaplar seçeneğine girerek takım oluşturabiliyorlar. Ayrıca takıma eklenen üyelerin tweet silme, retweet yapma , tweet atma gibi özellikleri kısıtlanabiliyor. Ancak bu paylaşım için takımın tüm üyelerinin TweetDeck kullanması gerektiğini hatırlatalım