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Twitter'a "sonrası için kaydet" özelliği geliyor

Twitter kullanıcıları o anda okuyamadıkları tweet'leri daha sonra okumak üzere kaydedebilecekleri bir seçeneğe sahip oluyor. Yeni özellikle ilgili detaylar haberimizde.
1 yıl
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Twitter, kullanıcılarının tweet'leri daha sonraki bir tarihte okumak üzere kaydetmelerini sağlayacak "yer imi oluşturma" özelliğininin hayata geçirileceğini doğruladı. Mikro blog sitesinin yetkilisi Keith Coleman, #SaveForLater (sonrası için kaydet) adlı bir HackWeek projesi sayesinde tweet'leri kaydetme özelliğinin yakında geleceğini söyledi.
Şu anda Twitter kullanıcıları daha sonra okumak istedikleri bir tweet olduğunda beğenerek veya kendilerine DM yoluyla göndererek bir anlamda işaretleyip saklıyorlar. Bu da pek pratik ve kullanışlı bir yol değil. Ayrı bir tweet listesi için bir Storify koleksiyonu oluşturmak da mümkün ancak bu da biraz uğraş istiyor.

Tweet'ler daha sonra okunmak üzere kaydedilebilecek

Twitter ürün müdürü Jesar Shah'a göre, birçok kullanıcı tweet'leri kaydetme seçeneğinin olmasını istiyor. İşlevin nasıl çalıştığını gösteren videodan anlaşıldığı kadarıyla, kullanıcılar kaydetmek istedikleri tweet'leri üç nokta ile sembolize edilmiş "Daha Fazlası" seçeneğine dokunarak erişebilecekleri Yer İmlerine Ekle (Add to Bookmarks) butonuyla kaydedebilecekler. Daha sonra okumak istediklerinde ise ana menüde yer alan Yer İmlerim (Bookmarks) bölümüne geçmeleri yeterli olacak.
Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ayrıntılı bilgi yok ancak konuyla ilgili gelişmeleri #SaveForLater hashtag'i altından takip etmek mümkün.

https://www.engadget.com/2017/10/10/twitter-save-for-later-bookmarks/ Yorum Yaz
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QuexSeeL 1 yıl
Beğeni tuşu öncesinde Favori tuşunu bunun için kullanıyordum, tuş beğeniye dönünce beğenmediğim bir şey bile olsa sonra okumak için listeye aldığımda beğendin diyordu ayar oluyordum. Güzel, yerinde bir hamle.
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likeablex 1 yıl
Güzel özellik.
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mementopolis 1 yıl
ya silerler ise? Depola secenegide koysalar di :D
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