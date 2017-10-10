Twitter'a "sonrası için kaydet" özelliği geliyor

Twitter, kullanıcılarının tweet'leri daha sonraki bir tarihte okumak üzere kaydetmelerini sağlayacak "yer imi oluşturma" özelliğininin hayata geçirileceğini doğruladı. Mikro blog sitesinin yetkilisi Keith Coleman, #SaveForLater (sonrası için kaydet) adlı bir HackWeek projesi sayesinde tweet'leri kaydetme özelliğinin yakında geleceğini söyledi.

Şu anda Twitter kullanıcıları daha sonra okumak istedikleri bir tweet olduğunda beğenerek veya kendilerine DM yoluyla göndererek bir anlamda işaretleyip saklıyorlar. Bu da pek pratik ve kullanışlı bir yol değil. Ayrı bir tweet listesi için bir Storify koleksiyonu oluşturmak da mümkün ancak bu da biraz uğraş istiyor.

Tweet'ler daha sonra okunmak üzere kaydedilebilecek

Twitter ürün müdürü Jesar Shah'a göre, birçok kullanıcı tweet'leri kaydetme seçeneğinin olmasını istiyor. İşlevin nasıl çalıştığını gösteren videodan anlaşıldığı kadarıyla, kullanıcılar kaydetmek istedikleri tweet'leri üç nokta ile sembolize edilmiş "Daha Fazlası" seçeneğine dokunarak erişebilecekleri Yer İmlerine Ekle (Add to Bookmarks) butonuyla kaydedebilecekler. Daha sonra okumak istediklerinde ise ana menüde yer alan Yer İmlerim (Bookmarks) bölümüne geçmeleri yeterli olacak.

Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ayrıntılı bilgi yok ancak konuyla ilgili gelişmeleri #SaveForLater hashtag'i altından takip etmek mümkün.

https://www.engadget.com/2017/10/10/twitter-save-for-later-bookmarks/